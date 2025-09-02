Live TV

Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”

Data publicării:
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot.

„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Şi vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian", a scris pe X şeful diplomaţiei belgiene.

La sfârşitul lunii iulie, preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, care va avea loc între 9 şi 23 septembrie la New York. Ulterior, peste 12 guverne occidentale au îndemnat alte ţări din întreaga lume să facă acelaşi lucru.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, şi în faţa violenţelor comise de Israel încălcând dreptul internaţional (...), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a creşte presiunea asupra guvernului israelian şi a teroriştilor din Hamas", a explicat el.

„Belgia se va alătura ţărilor semnatare ale Declaraţiei de la New York, trasând calea către o soluţie cu două state şi recunoscându-le astfel", a explicat ministrul.

La rândul său, Canada şi-a făcut cunoscută intenţia în favoarea unui stat Palestina. Regatul Unit a anunţat, de asemenea, că îl va recunoaşte dacă Israelul nu îşi asumă o serie de angajamente, inclusiv un armistiţiu în Fâşia Gaza.

În total, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc statul Palestina, proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil la sfârşitul anilor 1980.

