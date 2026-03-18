Video Benjamin Netanyahu a apărut în public ca să demonstreze că nu a fost ucis

Israel-US Strike Iran: Netanyahu Visits Air Force Command
Benjamin Netanyahu (foto centru), alături de ministrul Apărării, Israel Katz (stânga) și șeful Statului Major General al Armatei, Eyal Zamir. Foto: Profimedia
Campanie țintită de dezinformare a media de stat iraniene

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat zvonurile care circulă pe reţelele de social media despre moartea sa, pe fondul războiului în curs de desfăşurare cu Iranul, relatează miercuri dpa, preluată de Agerpres.

Într-o înregistrare video postată marţi pe platforma X, şeful guvernului israelian apare alături de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Acesta îi spune în glumă că preşedintele american Donald Trump i-a cerut să verifice dacă Netanyahu este bine.

"Da, Mike, da. Sunt în viaţă", îi răspunde zâmbind Netanyahu.

Referindu-se la speculaţiile devenite virale că ar avea şase degete, alimentate de videoclipuri generate de inteligenţa artificială (AI), Netanyahu face dovada în faţa camerei de filmat că strânge mâini "cu cinci degete la fiecare mână".

Apoi, Netanyahu îi arată lui Huckabee ceea ce premierul israelian numeşte "o cartelă perforată", sugerând că aceasta conţine o listă cu nume, de pe care au fost şterse marţi două, într-o aparentă referire la anunţurile armatei israeliene privind eliminarea a doi înalţi responsabili ai regimului de la Teheran - Ali Larijani, influentul şef al Consiliului Suprem de Securitate Naţională, şi Gholamreza Soleimani, comandantul organizaţiei paramilitare Basij.

Agenţia de presă iraniană Tasnim a difuzat în ultimele zile informaţii conform cărora Netanyahu ar fi fost ucis sau rănit, susţinând că înregistrările recente ale prim-ministrului au fost generate de inteligenţa artificială.

Netanyahu a respins anterior aceste afirmaţii într-un videoclip, dar unii utilizatori ai reţelelor sociale au pus la îndoială autenticitatea materialului video.

Potrivit publicaţiei israeliene The Jerusalem Post, aceste zvonuri fac parte dintr-o campanie ţintită de dezinformare a media de stat iraniene. 

Ulterior, pe contul de Facebook al premierului israelian a fost postată o înregistrare video de la o reuniune a premierului cu ministrul Apărării, șeful Statului Major General, șeful serviciului secret de informații externe Mossad, șeful Forțelor Aeriene și comandanții de rang înalt ai Armatei israeliene. 

„Mă aflu aici alături de ministrul Apărării al Israelului, șeful Statului Major General, șeful Mossadului, șeful Forțelor Aeriene și comandanții noștri de rang înalt. În ultimele 24 de ore, i-am eliminat pe doi dintre liderii teroriști, pe cei mai importanți lideri ai acestei tiraniei.

Avioanele noastre lovesc agenții teroriști pe teren, la intersecții, în piețele orașelor. Acest lucru are scopul de a permite poporului curajos al Iranului să sărbătorească Festivalul Nowruz.

Așadar, sărbătoriți și un Nowruz fericit. Vă veghem de sus”, a scris Netanyahu.

