Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”

Donald Trump și Marco Rubio
Donald Trump și Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
„Trebuie să plec”

Un text al unui bileţel înmânat lui Donald Trump de secretarul de stat Marco Rubio miercuri după-amiază, în timp ce preşedintele american era într-o întrunire, a fost surprins într-o fotografie şi sugera că preşedintele ar urma să anunţe în curând, pe platforma sa socială, un acord de încetare a focului în Gaza, relatează The Guardian.

„Foarte aproape”, scria pe bileţel, potrivit unei fotografii a notei scrise de mână, realizată de fotoreporterul Associated Press Evan Vucci. „Trebuie să aprobaţi în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteţi anunţa primul acordul”, i s-a transmis lui Trump pe bileţel.

La scurt timp după ce nota a fost dezvăluită, Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social, spunând că este „foarte mândru” să anunţe prima fază a acordului pentru Gaza.

„Asta înseamnă că TOŢI ostaticii vor fi eliberaţi foarte curând, iar Israelul îşi va retrage trupele la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă şi veşnică”, a scris el.

Trump participa la o masă rotundă cu influenceri conservatori despre mişcarea antifa când Rubio, care stătea în colţul din spate al Camerei Albastre a Casei Albe, i-a atras atenţia. Avea veşti pentru Trump, a spus el, dar va trebui să aştepte până după plecarea presei. Apoi Rubio i-a transmis preşedintelui un bileţel.

Donald Trump și biletul de la Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

„Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat în care scrie că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu şi vor avea nevoie de mine destul de repede”, a anunţat Trump. „Aşadar, vom mai răspunde la câteva întrebări”, a adăugat Trump.

Evenimentul era deja în desfăşurare de mai bine de o oră când Rubio s-a apropiat pentru prima dată. Preşedintele l-a invitat să vină, iar Rubio i-a şoptit ceva lui Trump înainte de a-i înmâna biletul.

„Trebuie să plec”

Tonul urgent al biletului a venit în momentul în care principalul consilier al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, premierul qatarez Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani şi alţi înalţi oficiali se întâlniseră în cea de-a treia zi de negocieri de pace între Israel şi Hamas într-o staţiune egipteană – un semn că negociatorii intenţionau să se aplece asupra celor mai dificile aspecte ale planului SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Trump a dat startul evenimentului dedicat influencerilor spunându-le jurnaliştilor adunaţi în Camera Albastră că intenţionează să călătorească în Orientul Mijlociu „spre sfârşitul săptămânii” şi că ar putea chiar să „facă turul” regiunii, vizitând Egiptul şi, posibil, Gaza, pe măsură ce negociatorii americani se apropie de încheierea unui acord.

Totuşi, chiar şi după ce Rubio i-a înmânat biletul lui Trump, acesta a continuat să discute cu influencerii şi să răspundă la întrebările presei, în timp ce secretarul de stat devenea vizibil neliniştit.

La aproape 10 minute după comentariile sale iniţiale despre plecare, Trump a spus: „Trebuie să plec acum pentru a încerca să rezolv câteva probleme în Orientul Mijlociu – deşi sunt foarte bine reprezentat de secretarul nostru de stat. Probabil că el ar putea face o treabă chiar mai bună decât mine, dar cine ştie. Nu vrem să riscăm. Aşa că vom pleca şi vom face asta”, a adăugat Trump.

El le-a sugerat lui Pam Bondi, procurorul general, şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, să rămână şi să răspundă la întrebări în absenţa sa. Cu toate acestea, Trump a continuat să răspundă la întrebări înainte ca evenimentul să se încheie în cele din urmă, fără ca membrii Cabinetului să mai rămână în urma sa.

„Vom obţine pacea în Orientul Mijlociu. Asta vrem să facem”, a spus Trump înainte de a ieşi.

