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SUA cer Europei și Canadei să suplimenteze avioanele, dronele și navele militare pe măsură ce își reduc contribuția la NATO

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Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Sibiu, 20 ianuarie 2026. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Dumitru Matiu

Statele Unite aşteaptă de la aliaţii europeni din NATO şi de la Canada să îşi crească rapid numărul de aparate de zbor cu şi fără pilot şi de nave militare cu care vor contribui la planurile de apărare ale Alianţei, pe măsură ce Washingtonul îşi retrage capacităţile în aceste domenii, a indicat miercuri generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor aliate din Europa (SACEUR), transmite Reuters.

Declaraţia generalului american intervine în urma deciziei administraţiei Trump de a reduce rezerva de capabilităţi militare americane disponibile pentru NATO în situaţie de criză.

SUA şi-au informat luna trecută aliaţii despre decizia de a-şi reduce contribuţia la un cadru cunoscut drept NATO Force Model, ce include fondul de capacităţi ce pot fi activate în timpul unei crize. Nu au fost însă făcute publice detalii.

Declaraţia lui Grynkewich, emisă miercuri după o reuniune a planificatorilor militari ai NATO, este prima indicaţie publică despre domeniile în care SUA intenţionează să opereze primele reduceri şi despre cele în care se aşteaptă ca aliaţii să intervină.

Aparatele de zbor cu şi fără pilot şi navele militare sunt zone în care Canada şi aliaţii europeni „pot intensifica eforturile acum şi pe termen scurt, pe măsură ce Statele Unite reduc forţele alocate NATO Force Model în Europa şi le reorientează în altă parte”, a afirmat el.

„A existat o co-dependenţă nesănătoasă în NATO Force Model de forţele SUA”, a spus Grynkewich în comunicatul său. „Preşedintele (Donald) Trump, secretarul (Apărării) (Pete) Hegseth şi alţii au fost clari în a spune că acest lucru trebuie să se schimbe şi se va schimba. Realitatea potenţială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operaţiuni o cer”', a adăugat generalul american.

NATO se află sub o presiune fără precedent, unele state membre europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage din Alianţă. O ajustare majoră a forţelor pe care SUA le-ar pune la dispoziţie într-un război nu va face decât să intensifice aceste îngrijorări, notează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Cartierului general al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că domeniile menţionate de Grynkewich sunt unele „în care aliaţii au deja sau vor avea în curând suficiente capacităţi, ceea ce înseamnă că nu sunt de aşteptat lacune în apărare”. „Statele trebuie doar să aloce NATO capacităţile pe care le au”, a explicat el.

Potrivit unui articol apărut săptămâna trecută în publicaţia germană Der Spiegel, numărul de avioane de vânătoare americane disponibile pentru NATO urmează să scadă cu o treime, iar SUA vor pune la dispoziţie, de asemenea, mai puţine distrugătoare şi niciun submarin în cadrul fondului de capacităţi militare pentru situaţii de criză.

Totodată, Europa va fi obligată să furnizeze propriile drone de recunoaştere, în condiţiile în care SUA intenţionează să reducă semnificativ furnizarea de modele înarmate, se mai spune în articolul menţionat.

Editor : M.I.

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