Blocaj în dialogul nuclear: Iran spune că rămâne deschis diplomaţiei, dar nu condiţiilor impuse de SUA

Steagurile SUA și Iranului. Foto: Getty Images

Iran spune că actuala abordare de la Washington nu arată nicio disponibilitate pentru „negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, relatează Reuters.

După atacul Israelului asupra Iranului în iunie, sprijinit de lovituri americane asupra unor instalaţii nucleare iraniene, tentativele de reluare a dialogului privind programul nuclear al Teheranului au eşuat.

Statele Unite, aliatele lor europene şi Israelul acuză Iranul că foloseşte programul nuclear ca acoperire pentru dezvoltarea capacităţii de a produce arme. Teheranul insistă că programul este exclusiv paşnic.

Iranul şi Statele Unite au purtat cinci runde de discuţii indirecte înaintea conflictului de 12 zile, dar blocajele, inclusiv cererea Washingtonului ca Iranul să renunţe la îmbogăţirea internă a uraniului, au împiedicat progresul.

„SUA nu pot spera să obţină prin negocieri ceea ce nu au obţinut prin război”, a spus ministrul Abbas Araqchi la o conferinţă desfăşurată la Teheran, intitulată „Dreptul internaţional sub asediu”.

„Iranul va fi întotdeauna pregătit pentru diplomaţie, dar nu pentru negocieri menite să impună condiţii”, a adăugat el.

În aceeași conferinţă, adjunctul ministrului de externe Saeed Khatibzadeh a acuzat Washingtonul că urmăreşte „prin negocieri de faţadă” aceleaşi obiective pe care le urmăreşte în timpul războiului.

