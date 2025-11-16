Blocaj în dialogul nuclear: Iran spune că rămâne deschis diplomaţiei, dar nu condiţiilor impuse de SUA

Iran spune că actuala abordare de la Washington nu arată nicio disponibilitate pentru „negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, relatează Reuters.

După atacul Israelului asupra Iranului în iunie, sprijinit de lovituri americane asupra unor instalaţii nucleare iraniene, tentativele de reluare a dialogului privind programul nuclear al Teheranului au eşuat.

Statele Unite, aliatele lor europene şi Israelul acuză Iranul că foloseşte programul nuclear ca acoperire pentru dezvoltarea capacităţii de a produce arme. Teheranul insistă că programul este exclusiv paşnic.

Citește și: „S-ar putea să fim nevoiți să evacuăm Teheran”. Criza „de neimaginat” cu care se confruntă Iranul, mai gravă decât o bombă

Iranul şi Statele Unite au purtat cinci runde de discuţii indirecte înaintea conflictului de 12 zile, dar blocajele, inclusiv cererea Washingtonului ca Iranul să renunţe la îmbogăţirea internă a uraniului, au împiedicat progresul.

„SUA nu pot spera să obţină prin negocieri ceea ce nu au obţinut prin război”, a spus ministrul Abbas Araqchi la o conferinţă desfăşurată la Teheran, intitulată „Dreptul internaţional sub asediu”.

„Iranul va fi întotdeauna pregătit pentru diplomaţie, dar nu pentru negocieri menite să impună condiţii”, a adăugat el.

Citește și: Iranul susține că a destructurat o reţea de spionaj condusă de SUA şi Israel

În aceeași conferinţă, adjunctul ministrului de externe Saeed Khatibzadeh a acuzat Washingtonul că urmăreşte „prin negocieri de faţadă” aceleaşi obiective pe care le urmăreşte în timpul războiului.

Editor : Ana Petrescu