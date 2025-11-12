Live TV

Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat. Trump se bucură de „o victorie foarte mare”

Data publicării:
Clădirea Capitoliului, Washington
Clădirea Capitoliului, Washington. Foto: Profimedia
Din articol
Democrații care au votat „pentru”

Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social. Preşedintele american a declarat marţi că sfârşitul iminent al paraliziei bugetare din Statele Unite reprezintă o „victorie foarte mare” pentru republicani, în timp ce democraţii sunt din ce în ce mai furioşi pe senatorii din tabăra lor care au votat pentru a pune capăt „shutdown-ului”, scrie AFP, preluată de News.ro.

Într-un discurs ţinut la cimitirul naţional Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, preşedintele american a salutat munca liderilor republicani din Congres, Mike Johnson şi John Thune.

„Felicitări ţie, lui John şi tuturor pentru o victorie foarte importantă”, a declarat Donald Trump adresându-se preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, prezent în audienţă. „Redeschidem ţara noastră, care nu ar fi trebuit să fie niciodată închisă”, a adăugat el.

După mai mult de 40 de zile de blocaj, Congresul american se pregăteşte să voteze un nou text bugetar care ar permite ridicarea „shutdown-ului”.

Senatul a adoptat o propunere de lege care prelungeşte bugetul actual până la sfârşitul lunii ianuarie, iar Camera trebuie să o dezbată începând de miercuri, votul fiind aşteptat potenţial în cursul serii. Nu ar mai rămâne decât semnătura lui Donald Trump.

Democrații care au votat „pentru”

Datorită regulilor în vigoare în Senat, au fost necesare mai multe voturi din partea democraților pentru adoptarea bugetului, chiar dacă republicanii deţin majoritatea. În cele din urmă, opt senatori din opoziţie au votat "pentru", după negocieri în culise.

Aceşti aleşi centrişti au atras furia multor membri ai propriei tabere, care denunţă concesii insuficiente şi promisiuni deşarte din partea republicanilor. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a plâns duminică pe X de o „capitulare” şi de o „trădare” faţă de America care munceşte.

Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, a îndemnat republicanii să îşi respecte angajamentul de a organiza în curând un vot în Congres pentru a prelungi anumite subvenţii pentru „Obamacare”, principalul program public de asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici.

„Acum va trebui să vedem dacă vor fi urmate fapte sau dacă au fost doar vorbe”, a declarat Hakeem Jeffries la CNN.

Chestiunea acestor subvenţii se află în centrul disputei dintre republicani şi democraţi care a dus la „shutdown”.

De la 1 octombrie, peste un milion de funcţionari publici nu sunt plătiţi, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel ca şi traficul aerian, cu sute de zboruri anulate în fiecare zi.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Digi Sport
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
sindicalisti bns la protest
Sindicaliştii BNS protestează azi în Piața Victoriei. Care sunt...
Ultimele știri
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
Nadia Comăneci împlineşte astăzi 64 de ani. Imaginile postate de „Zeiţa de la Montreal”
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
TX: Harris County Democratic Rally with Gov. Gavin Newsom
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face concesii Parlamentului și încearcă să nu înfurie țările membre
viktor orban
Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace”
Putin și Lukașenko
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”
vladimir putin si donald trump
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Concediu neefectuat în 2025. Până când îl poți folosi ca să nu îl pierzi
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...