Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina

Blocajul guvernamental din SUA, care a durat 40 de zile, un adevărat record, a întârziat exporturi de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari către aliații NATO și Ucraina, arată datele comunicate publicației americane Axios, citate de TVPWorld.

Blocajul a urmat eșecului Congresului de a adopta un nou buget, ceea ce a dus la concedierea forțată a aproximativ 750.000 de angajați federali, în timp ce alții lucrează fără a fi plătiți la timp.

Livrările de arme către țări precum Polonia, Danemarca și Croația au fost suspendate, a scris Axios, citând o estimare a Departamentului de Stat. Acesta a adăugat că printre articolele reținute se numără rachetele AMRAAM, sistemele de luptă Aegis și sistemul de rachete de artilerie cu mobilitate ridicată HIMARS.

Nu se știe care este destinația finală a exporturilor. În timp ce aliații NATO încearcă să își sporească capacitățile de apărare, vânzările de arme către aliații NATO sunt adesea transferate pentru a ajuta Ucraina, a spus Axios.

Întârzierea a afectat tranzacțiile în așteptare pentru vânzarea de arme direct de la guvernul SUA, precum și acordarea de licențe companiilor private de apărare din SUA pentru exportul de arme, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, care a dorit să rămână anonim.

„Acest lucru afectează de fapt atât aliații și partenerii noștri, cât și industria americană, care ar trebui să livreze multe dintre aceste capacități critice în străinătate”, au declarat aceștia pentru Axios.

Publicația afirmă că, în circumstanțe normale, tranzacțiile ar trebui să fie „simple și necontroversate”.

Președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului republican, James Risch, a declarat pentru Axios că Rusia și China beneficiază de această situație.

„Eforturile lor de a submina SUA și partenerii și aliații noștri devin mai ușoare, în timp ce baza noastră industrială suferă și nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”, a spus el.

