Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este pierdută”, este consultant pentru Lukoil

Data publicării:
Bryan Lanza

Bryan Lanza, care a fost consilier principal al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2024, a devenit consultant al diviziei internaționale a companiei petroliere ruse Lukoil, care caută cumpărători pentru activele sale, potrivit Politico.

Bryan Lanza a început să lucreze pentru Lukoil în ultimele săptămâni. Potrivit publicației, fostul consilier al lui Trump și firma sa Mercury Public Affairs colaborează cu guvernul SUA pentru vânzarea activelor gigantului petrolier rus.

Politico susține că el a fost printre cei care au contribuit la obținerea unei amânări pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil de la Departamentul Trezoreriei SUA.

Termenul limită pentru vânzare este stabilit pentru 17 ianuarie 2026. Reuters a raportat că banca americană Xtellus Partners este principalul candidat pentru achiziționarea acestor active.

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul în Austria, deține rafinării, câmpuri petroliere și 2.000 de benzinării în întreaga lume, dintre care peste 200 în Statele Unite.

În noiembrie 2024, Bryan Lanza a declarat că noua administrație a SUA, condusă de Donald Trump, se va concentra pe realizarea păcii în Ucraina, mai degrabă decât să permită țării să recupereze teritoriile ocupate de Rusia.

În declarația sa, el a menționat:

„Când Zelenski spune că vom opri aceste ostilități, că pacea va veni numai când Crimeea va fi returnată, avem vești pentru președintele Zelenski: Crimeea este pierdută... Și dacă asta este prioritatea ta - să recuperezi Crimeea și să forțezi soldații americani să lupte pentru a recâștiga Crimeea, atunci ești pe cont propriu”.

