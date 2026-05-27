Noua frontieră în războiul hibrid al Rusiei contra NATO. Cum a devenit Strâmtoarea Oresund laborator de teste pentru Kremlin

Portul și terminalul de feriboturi din Helsingborg sunt pline de activitate. Totul funcționează cu o eficiență aproape coregrafiată. Feriboturile sunt manevrate lent, camioanele frigorifice își așteaptă rândul să se îmbarce alături de mașini, bicicliști și muncitori care traversează strâmtoarea Oresund ca și cum ar lua un tren de navetiști. La urma urmei, doar 4 kilometri separă Helsingborgul suedez (cu o populație de 114.000 de locuitori) de Helsingor-ul danez. De pe malul apei, strâmtoarea este atât de îngustă încât este greu să o vezi ca pe o graniță strategică. Dar acea linie maritimă, care pare obișnuită pe hărți, este astăzi unul dintre punctele de conflict dintre Rusia și NATO și cadrul unui război gri, hibrid, de sabotaj maritim și nave fantomă, scrie El Pais.

Strâmtoarea Øresund este una dintre cele trei porți de acces de la Marea Baltică la Oceanul Atlantic, alături de Marea Centură și Mica Centură a Danemarcei. Asta înseamnă că fiecare navă care intră sau iese din Marea Baltică - marfă, energie, petrol, cabluri de date sau armată - trece prin acest coridor.

Timp de secole, controlul Øresund-ului a însemnat controlul accesului la Marea Baltică, spune Per Svensson, în vârstă de 62 de ani. Bronzat după plimbările de dimineață, bea o cafea neagră într-o cafenea de lângă terminalul de feriboturi din Helsingborg, în timp ce își amintește cum a lucrat timp de două decenii pe navele portului. Acum îi place să stea și să privească feriboturile și cargourile venind și plecând - și să citească despre istoria regiunii. „Aceste ape au fost întotdeauna obișnuite pentru noi, nu o graniță. Acum totul pare să se fi schimbat”, spune el, gânditor.

Din punct de vedere istoric, aceste strâmtori au fost o sursă de putere și bogăție pentru Danemarca, care timp de patru secole a colectat taxe maritime. În Europa de după Războiul Rece, această semnificație geostrategică a dispărut oarecum în deceniile de integrare nordică, traversări scurte cu feribotul și turism de weekend. Astăzi nu există taxe. Dar vechea importanță strategică a strâmtorii a revenit în forță pe fondul eforturilor Rusiei de a transporta hidrocarburile care alimentează războiul său împotriva Ucrainei.

În 2025, autoritățile nordice au verificat trecerea a cel puțin 292 de nave legate de Rusia în regiune. Navele care au părăsit porturile baltice rusești au tranzitat Øresund sau Marea Centură către Marea Nordului și de acolo către Atlantic. De pe terasa hotelului de lux Clarion din centrul orașului Helsingborg, unde miniștrii de Externe ai NATO s-au întâlnit săptămâna trecută, se pot vedea aceste nave aproape în fiecare zi, spune ministrul de Externe al Suediei, Maria Malmer Stenergard.

Arată ca niște nave obișnuite, dar sub un strat dens de birocrație fac parte din ceea ce se numește flota fantomă sau flota din umbră, spune Malmer Stenergard. Acestea sunt nave îmbătrânite, cu structuri de proprietate opace, concepute pentru a le face greu de urmărit, arborând steaguri ale unor țări îndepărtate care se schimbă frecvent - nave pe care Kremlinul și orbita sa le folosesc pentru a transporta hidrocarburi. Este modul lor de a evita sancțiunile occidentale legate de războiul din Ucraina.

Rapoartele serviciilor de informații au documentat recent și faptul că multe dintre aceste nave fantomă au la bord contractori înarmați, a căror sarcină este de a proteja încărcătura și care conferă acestor vase o aură militară. „Nu poți dovedi că sunt militari ruși, dar există dovezi că sunt legați de companii paramilitare care au legături cu Kremlinul”, spune un oficial suedez.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a zguduit Europa în urmă cu mai bine de patru ani și i-a schimbat pentru totdeauna peisajul și mentalitatea, a produs o schimbare structurală în regiunea nordică, care astăzi, sub amenințarea Kremlinului, s-a înrăutățit.

Invazia ordonată de Vladimir Putin a împins Finlanda și Suedia în NATO. Ambele țări nordice oferă Alianței capacități strategice și geografice neprețuite. Aderarea lor, împreună cu apartenența existentă a Estoniei și Danemarcei, a schimbat poziția Mării Baltice. Cu excepția exclavelor rusești Kaliningrad și Sankt Petersburg, aceasta a devenit o mare aliată - aproape un „lac NATO”, cum spun experții. Acest lucru a sporit valoarea unor puncte strategice precum Helsingborg.

Conflict în umbră

Departe de a fi calmă, Marea Baltică este acum unul dintre principalele laboratoare ale războiului hibrid al Rusiei, spune Elisabeth Braw, cercetătoare la Centrul de Strategie de Securitate Transatlantică al Consiliului Atlantic.

Nu există bătălii ale flotei sau angajamente navale clasice. Kremlinul folosește tactici mai ambigue, cum ar fi sabotajul sau deteriorarea infrastructurii maritime, interferența cu sistemele de navigație, manipularea semnalelor AIS, operațiuni secrete greu de atribuit și activități de spionaj.

Iar în centrul acestui război hibrid se află flota fantomă. „Rusia a descoperit că aceste nave pot fi folosite pentru mai mult decât transportul de petrol - pentru a provoca pagube în Marea Baltică - așa că le exploatează”, avertizează Braw, care a cercetat pe larg războiul hibrid al Kremlinului.

Moscova a constatat că poate provoca pagube substanțiale fără a utiliza forțe militare. Există, de asemenea, un risc pentru mediu din cauza acelor petroliere degradate care transportă hidrocarburi rusești.

Din octombrie 2023, autoritățile din regiune au înregistrat cel puțin 11 incidente semnificative de deteriorare a cablurilor submarine - în principal linii de telecomunicații și electrice; unele incidente au implicat conducte de gaze și alte infrastructuri critice, potrivit unui raport al serviciilor de informații estoniene. Deși majoritatea anchetelor nu au atribuit oficial incidentele Kremlinului, câteva dintre cele mai grave cazuri au implicat nave legate de porturi rusești sau de flota fantomă.

Nave precum Fitburg, reținută de autoritățile finlandeze în decembrie 2025 după ce a fost implicată în deteriorarea cablurilor de telecomunicații dintre Finlanda și Estonia. Cargoul naviga sub pavilionul Saint Vincent și Grenadine, plecase din Sankt Petersburg și a fost găsit cu ancora coborâtă în apele finlandeze - un model care seamănă puternic cu flota rusească din umbră.

Astfel, Helsingborg, cu acces la Marea Baltică, s-a transformat dintr-un loc periferic și liniștit într-o zonă supravegheată. Micul oraș portuar din sudul Suediei și strâmtoarea Øresund fac acum parte din arhitectura defensivă atlantică.

Legea maritimă stabilește că navele care par a fi legate de flota fantomă a Rusiei au dreptul de a naviga. Și, dacă nu există dovezi de risc ecologic, pescuit ilegal sau altă infracțiune împotriva traficului maritim, autoritățile suedeze, daneze, estone sau finlandeze au o marjă de acțiune limitată.

În urmă cu câteva luni însă, guvernul suedez a adoptat o modificare legislativă care extinde puterile Gărzii de Coastă de a solicita informații despre asigurări și de a monitoriza navele care doar tranzitează apele teritoriale suedeze și chiar zona economică exclusivă baltică a Suediei. „Nu suntem în război, dar nici nu suntem în pace”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

Înapoi în portul Helsingborg, al cărui terminal se află aproape în fața teraselor restaurantelor și cafenelelor de pe malul apei aglomerate sub soarele de mai, Karin Akerman spune că este „puțin îngrijorată”. Profesoara în vârstă de 55 de ani are doi nepoți adolescenți și se teme că războiul ar putea ajunge într-o zi în apele ei. „Întotdeauna am crezut că nu vom mai experimenta niciodată un conflict, dar nimic nu mai pare sigur”, spune ea.

În apropiere, într-o mică piață, doi adolescenți înregistrează un videoclip pe TikTok. De câteva zile, atracția orașului a fost valul de polițiști și militari desfășurați în timpul reuniunii NATO. „Nu se întâmplă nimic aici. Și nu cred că se va întâmpla nimic”, spune unul dintre ei.

Nu departe, în diferite puncte de-a lungul coastei Skåne, buncăre de beton construite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și extinse în timpul Războiului Rece încă au vedere la Oresund. Ani de zile, acestea au fost rămășițe istorice, anacronice, ale unei Suedii aflate în alertă, când Marea Baltică era văzută ca o potențială linie de confruntare cu Uniunea Sovietică. Acum, într-o țară care continuă să se militarizeze și care vorbește despre cabluri submarine, supraveghere maritimă, spionaj și război hibrid, acestea au din nou sens pentru mulți.

