Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski catalogat propunerea lui Vladimir Putin de a institui un armistiţiu între 8 şi 10 mai ca fiind „o nouă încercare de manipulare”.

Vladimir Putin a anunţat luni un armistiţiu în Ucraina între 8 şi 10 mai, cu ocazia celebrării victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Data coincide cu celebrarea de către Moscova a 80 de ani de la capitularea Germaniei naziste.

„Există acum o nouă încercare de manipulare: dintr-un anumit motiv, toată lumea trebuie să aştepte până pe 8 mai şi să înceteze focul abia după aceea, pentru a garanta liniştea” în timpul paradei de la 9 mai din Piaţa Roşie din Moscova, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său video adresat zilnic concetăţenilor, potrivit News.ro.

„Pentru a-i asigura lui Putin liniştea necesară pentru paradă”, a explicat el. „Noi preţuim vieţile oamenilor, nu paradele”, a adăugat liderul ucrainean.

„Noi credem, lumea crede, că nu există niciun motiv să aşteptăm data de 8 mai. Iar focul nu trebuie să înceteze pentru câteva zile, pentru a ucide din nou mai târziu”, a punctat preşedintele ucrainean.

„Rusia manipulează lumea”

Liderul rus a justificat armistiţiul prin „motive umanitare” şi prin „ocazia celei de-a 80-a aniversări a Victoriei” împotriva Germaniei naziste.

„În cazul încălcării încetării focului de către partea ucraineană, forţele armate ruse vor răspunde în mod adecvat şi eficient”, a avertizat Vladimir Putin, repetând că Rusia este pregătită pentru „negocieri de pace fără condiţii prealabile”.

Recent, Vladimir Putin, ale cărui cereri maximaliste privind Ucraina nu s-au schimbat în cei peste trei ani de asalt al armatei sale asupra teritoriului ucrainean, a anunţat o încetare a focului şi cu ocazia sărbătorilor de Paşte, pe 19 şi 20 aprilie, care însă nu a fost decât parţial respectată. Cele două tabere s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului, chiar dacă în mai multe zone de pe front s-a înregistrat o diminuare a intensităţii luptelor.

„Fiecare nouă zi este o nouă dovadă clară că trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei – şi să o facem în mod semnificativ – pentru ca cei de la Moscova să fie obligaţi să pună capăt acestui război, un război de care numai Rusia are nevoie. Noi, în Ucraina, nu am dorit nici măcar o secundă din acest război şi spunem întotdeauna că suntem gata să colaborăm cât mai repede cu toţi partenerii care pot ajuta la instaurarea păcii şi la garantarea securităţii. Încă din 11 martie, am răspuns pozitiv la propunerea americană de încetare totală a focului. Am propus Rusiei, în mod bilateral, să înceteze atacurile cel puţin asupra obiectivelor civile, măcar asupra acestora. Am propus, de asemenea, încetarea totală a focului de Paşte şi prelungirea acestuia cu 30 de zile. Rusia respinge în mod constant toate aceste propuneri şi manipulează lumea, încercând să înşele Statele Unite”, a acuzat Volodimir Zelenski.

„Puterea de pe front dă putere diplomaţiei”

„Reafirmăm această propunere a noastră. Rămâne, de asemenea, propunerea Americii. Rusia ştie ce trebuie să facă şi cum să răspundă – să înceteze focul în mod real. Şi considerăm că presiunea lumii, presiunea Statelor Unite ale Americii poate împinge Rusia tocmai către răspunsul necesar”, a subliniat Volodimir Zelenski.

El a confirmat, de asemenea, că negocierile dintre SUA şi Ucraina pentru acordul privind mineralele fac progrese şi documentul a luat o formă mai echitabilă. „Documentul a devenit mult mai puternic – egalitar – şi poate deveni avantajos pentru ambele popoare: atât pentru Ucraina, cât şi pentru America”, a spus Zelenski.

În ceea ce priveşte situaţia de pe front, Zelenski a infirmat că trupele ucrainene ar fi fost alungate din Kursk, aşa cum susţine Moscova. Liderul rus Vladimir Putin a salutat sâmbătă eşecul total al ofensivei forţelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, Moscova susţinând că acestea au fost alungate din ultimul sat pe care îl deţineau.

„Doresc să mulţumesc tuturor soldaţilor noştri pentru rezistenţă. Şi astăzi doresc să menţionez în mod special Pokrovsk, unde ne apărăm poziţiile, precum şi direcţiile Kursk şi Belgorod: continuăm să acţionăm pe teritoriul inamic. Mulţumesc fiecărei unităţi pentru rezultatele obţinute în distrugerea ocupantului”, a declarat Zelenski, precizând că a discutat despre situaţia de pe front cu comandantul armatei, Oleksandr Sîrski.

„Puterea de pe front dă putere diplomaţiei”, a punctat liderul ucrainean.

