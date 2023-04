Casa Albă: Joe Biden urmărește știrile despre Donald Trump, dar „nu e prioritatea lui”

Președintele american Joe Biden este la curent cu procedurile judiciare împotriva predecesorului său, Donald Trump, și „evident” că se va uita la știrile pe acest subiect, dar nu e „prioritatea lui”, a spus Casa Albă.

„Președintele se va concentra asupra poporului american, așa cum face în fiecare zi”, a spus secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit CNN.

„Desigur, acoperirea mediatică va dura ore întregi și, evident, va urmări o parte din știri când va avea un moment pentru a se pune la curent la știrile zilei, dar asta nu este prioritatea pentru astăzi”, a spus ea.

Biden urmează să se întâlnească cu consilierii pentru știință și tehnologie, pentru o discuție despre inteligența artificială, în timp ce procedura de înregistrare a lui Trump se desfășoară în New York.

Biden a refuzat în mod repetat să comenteze cazul, dar a declarat luni pentru CNN, în Minnesota, că are încredere în Departamentul de Poliție din New York și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă are încredere în sistemul juridic.

Fostul președinte Donald Trump a ajuns astăzi la tribunalul din New York unde s-a predat în mod oficial autorităților și a fost arestat procedural. Acesta a trecut prin procedura amprentării și a ajuns în fața judecătorului, unde i se vor comunica capetele de acuzare.

Donald Trump a fost inculpat pentru că ar fi utilizat fonduri de campanie pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu fostul președinte. Aceasta ar fi primit 130.000 de dolari în 2016, pentru a ține relația secretă și a nu strica imaginea lui Trump, în campanie.

Este primul fost președinte al SUA care ajunge să fie inculpat oficial.

