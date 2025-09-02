Live TV

Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului

Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Rusia a pierdut 1.083.790 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 2 septembrie.

Numărul include 800 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi, transmite The Kyiv Independent.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.156 de tancuri, 23.233 de vehicule blindate de luptă, 60.488 de vehicule și rezervoare de combustibil, 32.301 sisteme de artilerie, 1.477 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.213 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 341 de elicoptere, 55.446 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

La începutul anului, armata ucraineană transmitea că Rusia a pierdut 874.560 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, susținea Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

La rândul ei, Rusia susținea că peste 1,7 milioane de soldați ai Armatei Naționale a Ucrainei au murit sau au dispărut fără urmă de la începutul „operațiunii militare speciale”, a informat canalul Telegram Mash, citând baza de date a Statului Major General al Armatei Naționale a Ucrainei, care a fost spartă de hackeri ruși, susține presa de la Moscova. În replică, Kievul spune că informațiile sunt false și că Armata regulată a Ucrainei nu a avut niciodată 1,7 milioane de oameni.

