Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump

Un nou sondaj arată că majoritatea ucrainenilor se opun unor concesii majore față de Rusia, chiar dacă Donald Trump susține că publicul dorește un acord rapid și presează Kievul să urmărească o soluție negociată.

Un sondaj recent arată că, deși mulți ucraineni susțin eforturile de a ajunge la pace, marea majoritate respinge concesii teritoriale sau limitări ale suveranității – evidențiind un contrast puternic cu presiunea crescândă din partea Washingtonului asupra Kievului pentru a ajunge la o soluție negociată, scrie Kyiv Post.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „interesat” de data la care Ucraina va organiza următoarele alegeri, adăugând că crede că peste 80% dintre ucraineni „doresc un acord” pentru a pune capăt războiului.

Vorbind la o masă rotundă cu lideri de afaceri la Casa Albă miercuri, 10 decembrie, Trump a spus:

„Cred că el [Zelensky] trebuie să fie realist. Și mă întreb cât timp va dura până când vor avea alegeri? Este o democrație. Este o perioadă lungă. Nu au mai avut alegeri de mult timp. Pierd mulți oameni.”

Trump s-a referit, de asemenea, la un sondaj – fără a specifica care – care, potrivit lui, arată că 82% dintre ucraineni sunt în favoarea unei soluții negociate.

„A fost publicat un sondaj: 82% dintre oameni cer să se ajungă la o soluție. Poporul ucrainean vrea să se ajungă la o soluție. Înțeleg că pierd mii și mii de oameni pe săptămână. Vor să se termine”, a spus el.

El a adăugat că Ucraina se confruntă cu „o situație de corupție masivă” și și-a reiterat opinia că războiul „poate fi soluționat”, adăugând că „este nevoie de doi pentru a dansa tango”.

Sondaj

Agenția de cercetare Info Sapiens a publicat pe 8 decembrie un studiu intitulat „Atitudinea ucrainenilor față de posibile concesii din partea Rusiei”, care a constatat că 77% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să facă anumite concesii pentru a obține pacea.

Cu toate acestea, pentru majoritatea respondenților, natura acestor concesii este crucială, potrivit sondajului realizat în noiembrie.

Cercetătorii au clarificat că sondajul a început înainte de ultima rundă de negocieri și înainte de publicarea versiunii inițiale a așa-numitului plan de pace în 28 de puncte. Prin urmare, lista concesiilor utilizate pentru a evalua atitudinea publicului a fost compilată fără a se face referire la acest plan.

În același timp, 30% dintre respondenți au declarat că nu sunt pregătiți să accepte niciun fel de concesii. Participanții au fost rugați să evalueze acceptabilitatea a 10 concesii potențiale, iar toate au fost considerate negativ (peste 50% dintre respondenți au răspuns „Nu, nu este o condiție acceptabilă” sau „Mai degrabă nu”).

Unele aspecte legate de NATO par ceva mai acceptabile. Interzicerea amplasării bazelor militare sau a trupelor NATO în Ucraina este acceptabilă pentru 21% dintre respondenți și destul de acceptabilă pentru alți 22%. Renunțarea la calitatea de membru al NATO este acceptabilă pentru 20% și destul de acceptabilă pentru 19%.

În schimb, renunțarea la calitatea de membru al UE este acceptabilă pentru 14% și inacceptabilă pentru 47% dintre respondenți. Recunoașterea controlului Rusiei asupra Crimeii este acceptabilă pentru 13% și inacceptabilă pentru 48%.

Transfer de teritorii

Propunerile care implică transferul teritoriilor ucrainene revendicate de Rusia, dar neocupate de aceasta, sunt privite în mod negativ. Transferul controlului asupra regiunilor Donețk și Luhansk este acceptabil pentru 7% și destul de acceptabil pentru 11%, în timp ce 61% consideră ideea inacceptabilă. Transferul regiunilor Zaporijia și Herson este acceptabil doar pentru 2% și, respectiv, 1%, iar 82% consideră astfel de concesii inacceptabile.

Opinia publică este la fel de negativă față de cererile de reducere a dimensiunii sau a finanțării forțelor armate ucrainene. Acest lucru este acceptabil pentru 7% și inacceptabil pentru 68% dintre respondenți.

Editor : Sebastian Eduard