Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, disidenta Maria Corina Machado din Venezuela, ajunsă în cele din urmă la Oslo, a susţinut joi o conferinţă de presă, iniţial programată pentru începutul săptămânii, în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară, care a fost rolul lui Donald Trump şi ce planuri are pentru viitor, transmite News.ro care citează Le Figaro și CNN.

Maria Corina Machado a dezvăluit că a obţinut sprijinul administraţiei americane pentru a părăsi Venezuela şi a veni la Oslo.

„Am primit sprijin din partea guvernului american pentru a ajunge aici”, a declarat Maria Machado, care a trăit ascunsă în Venezuela.

Ea a mai spus că acţiunile preşedintelui american Donald Trump au fost „decisive” în slăbirea regimului liderului venezuelean Nicolás Maduro.

„Cred că fiecare ţară are dreptul să se apere, iar în cazul nostru, cred că acţiunile preşedintelui Trump au fost decisive pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm acum, în care regimul este mai slab ca niciodată”, a subliniat Machado. „Regimul credea anterior că poate face orice, absolut orice. Se simţea absolut imun. Acum începe să înţeleagă că situaţia este gravă şi că lumea este cu adevărat atentă”, a declarat Machado în conferinţa de presă susţinută în Norvegia.

Când a fost aleasă, în octombrie pentru a primi premiul Nobel, Maria Machado s-a grăbit să-i sublinieze meritele lui Donald Trump în sprijinirea opoziţiei venezuelene. Iniţial, Trump a fost enervat că nu a primit premiul el însuşi, dar apoi a lăudat-o pe Machado.

Opozanta venezueleană a afirmat la Oslo că se va întoarce în curând în ţara sa. „Mă voi întoarce în curând în Venezuela şi voi la fel”, a declarat ea în conferinţa de presă susţinută în limba spaniolă. „Am venit să primesc premiul în numele poporului venezuelean şi îl voi aduce înapoi în Venezuela la momentul potrivit”, a asigurat ea.

„Nu voi spune când şi cum se va întâmpla acest lucru, dar voi face tot posibilul pentru a mă putea întoarce şi pentru a pune capăt acestei tiranii foarte curând”, a adăugat ea. Machado a spus că trebuie „terminată treaba”, pentru a instaura democraţia.

Machado a mulţumit, de asemenea, „tuturor bărbaţilor şi femeilor care şi-au riscat viaţa” pentru ca ea să poată ajunge la Oslo. „Într-o zi, vă voi putea povesti, pentru că nu vreau să îi pun în pericol acum”, a adăugat disidenta.

În Venezuela, justiţia o caută pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, şi există îndoieli cu privire la modul în care ar putea să se întoarcă în ţara sa.

Laureata premiului Nobel nu a ezitat să denunţe guvernul Maduro, pe care îl acuză de comiterea de „crime brutale”, folosind resursele statului pentru a reprima populaţia şi a se îmbogăţi.

Întrebată despre confiscarea unui petrolier de către Statele Unite, ea a spus că regimul deturnează resursele publice pentru a se menţine la putere.

Machado a insistat asupra necesităţii de a reforma toate instituţiile, astăzi „devastate”, şi de a pregăti o tranziţie organizată. „Aceşti criminali trebuie arestaţi, este esenţial să se oprească fluxul de bani”, a declarat ea, subliniind urgenţa reconstrucţiei ţării după ani de guvernare autoritară.

Machado a menţionat, de asemenea, mobilizarea internaţională pentru a sprijini Venezuela. „Am construit o coaliţie de sprijin dincolo de ideologii şi sunt optimistă că aceasta se va consolida”, a afirmat Machado. Ea a salutat în acest sens rolul decisiv al administraţiei Trump în exercitarea presiunii asupra regimului.

În ceea ce priveşte tranziţia politică, ea a precizat că opoziţia are „planuri pregătite pentru a prelua conducerea încă din prima zi” şi că o coordonare cu aliaţii internaţionali este indispensabilă.

Întrebată despre o eventuală candidatură la preşedinţie, ea a răspuns cu prudenţă: „Pas cu pas”, sugerând că intenţionează să se angajeze politic în funcţie de evoluţia situaţiei.

María Corina Machado a mai declarat că nu are încă planuri de a vizita alte capitale europene sau Statele Unite, dar lidera opoziţiei venezuelene a spus că a primit „foarte multe invitaţii” în timpul şederii sale în Norvegia

„Sinceră să fiu, trăiesc ziua de azi”, a declarat Machado reporterilor în conferinţa de presă de la Oslo, unde a sosit miercuri seară târziu. „Era o mare incertitudine dacă voi putea veni, aşa că nu mi-am făcut multe planuri”, a mărturisit ea. „Acum că sunt aici, vreau cu siguranţă să petrec câteva ore cu colegii, prietenii şi copiii mei”, a spus Machado, adăugând că are şi câteva programări la doctor şi întâlniri la care trebuie să participe după ce s-a ascuns în ultimele 15 luni. „Sunt câteva întâlniri care cred că ar putea fi foarte utile şi pe care le voi avea înainte de a mă întoarce acasă”, a spus Machado, citată de CNN.

