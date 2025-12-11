Live TV

Video Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump a primit o propunere privind posibile concesii teritoriale ucrainene

Data publicării:
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Discuții suplimentare planificate

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesii teritoriale pe care Ucraina ar putea fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt invaziei Rusiei. Merz a spus că documentul a fost transmis după ce el și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump miercuri, anunță Kyiv Post.

„Se referă în principal la întrebarea ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina”, a declarat Merz reporterilor, subliniind că numai „președintele ucrainean și poporul ucrainean” pot decide asupra acestor chestiuni.

În cadrul unei conferințe de presă online susținute la începutul acestei săptămâni, președintele Volodymyr Zelensky a confirmat că sunt în curs de elaborare trei documente care fac parte dintr-un pachet de pace mai amplu: un cadru în 20 de puncte care continuă să evolueze; un document separat privind garanțiile de securitate, elaborat în colaborare cu partenerii americani și europeni; și un plan cuprinzător de reconstrucție a Ucrainei.

Comentariile sale vin în contextul în care mai multe propuneri de pace circulă la Washington și în Europa. Un plan în 28 de puncte elaborat de oficialii americani cu contribuția Kremlinului a fost divulgat la sfârșitul lunii noiembrie.

În forma sa inițială, acesta ar fi impus Ucrainei să renunțe la aderarea la NATO, să-și limiteze dimensiunea armatei și să cedeze teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit până acum să le cucerească pe câmpul de luptă.

Scurgerile de informații au declanșat săptămâni de diplomație haotică. Ucraina și partenerii săi europeni s-au grăbit să contracareze propunerea cu o alternativă mai puțin favorabilă Moscovei. Eforturile lor au dus la elaborarea unui nou plan în 20 de puncte de către Kiev, care este în prezent în discuție cu administrația Trump.

Tensiunile au fost amplificate și de semnalele venite de la Washington cu privire la politica economică. Un document al Departamentului Trezoreriei SUA publicat miercuri arată că companiile americane pot continua să facă afaceri cu Lukoil din Rusia până la puțin după miezul nopții, pe 17 ianuarie, ceea ce adaugă și mai multă incertitudine politicii occidentale.

Discuții suplimentare planificate

Merz, vorbind alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa nu trebuie să forțeze Ucraina să accepte un acord pe care nu îl poate accepta.

„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta după patru ani de suferință și moarte”, a spus el.

Miercuri, Trump și-a exprimat frustrarea față de Ucraina și aliații europeni Germania, Franța și Marea Britanie, afirmând că în timpul convorbirii cu liderii europeni s-au schimbat „cuvinte dure”.

Friedrich Merz a declarat că în acest weekend sunt planificate discuții suplimentare cu oficialii americani și că „la începutul săptămânii viitoare ar putea avea loc o reuniune internațională mai amplă pe tema Ucrainei”. El a afirmat că participarea Washingtonului depinde de proiectele comune de propuneri care sunt în curs de finalizare.

El a adăugat că discuția sa cu Trump i-a dat „impresia puternică că acesta este gata să meargă pe această cale alături de noi, deoarece știe că europenii și interesele lor trebuie să fie ascultate”. Merz a descris schimbul de opinii ca fiind constructiv, afirmând că ambele părți au vorbit clar și cu „respect reciproc”.

Merz a subliniat trei priorități pentru eforturile diplomatice în curs: asigurarea unui armistițiu, garantarea faptului că acesta este susținut de „garanții juridice și materiale solide” și ajungerea la un acord care să protejeze securitatea europeană fără a submina unitatea NATO sau a Uniunii Europene.

Editor : C.A.

