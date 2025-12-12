Ce conține planul de pace revizuit al lui Zelenski, trimis la Casa Albă, și cum vrea președintele Ucrainei să-l convingă pe Trump

Noul plan de pace al Ucrainei, care a ajuns la Casa Albă săptămâna aceasta, propune soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune, unde ar putea fi stimulate interesele americane de afaceri. În acest mod, Ucraina încearcă să îl convingă pe președintele american, Donald Trump, să accepte un rezultat în favoarea Kievului, relatează Politico.

Trump, care s-a arătat sceptic cu privire la perspectivele unui acord în declarațiile făcute miercuri la Casa Albă, „este la curent” cu planul de 20 de puncte transmis miercuri de Ucraina, a declarat joi purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat joi despre propunere, precizând că detaliile privind controlul zonei tampon din estul Ucrainei trebuie încă negociate, însă, potrivit noii propuneri, trupele ambelor părți ar fi interzise în zonă. Aceasta, a spus Zelenski, reprezintă „un compromis” față de planul inițial de 28 de puncte elaborat de SUA cu aport rusesc, în care trupele Moscovei ar fi controlat regiunea.

Totuși, președintele ucrainean a subliniat că Ucraina își va retrage forțele doar după ce va primi garanții de securitate credibile din partea aliaților împotriva viitoarelor agresiuni din partea Rusiei.

Cele două surse ale Politico, care au dorit să-și păstreze anonimatul, și-au exprimat scepticismul că Rusia ar susține planul, elaborat în această săptămână cu aportul liderilor europeni. Potrivit acestora, Trump continuă să considere Ucraina drept partea mai slabă și maleabilă în conflict, mai ales după un scandal de corupție care l-a forțat pe șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Yermak, să demisioneze.

„Nu vor fi pe linia frontului”

Deși liderii europeni l-au invitat pe Trump să meargă la Berlin săptămâna viitoare pentru continuarea discuțiilor, sursa citată de Politico consideră puțin probabil acest lucru, doar dacă planul comun Ucraina–Europa suferă modificări substanțiale.

Leavitt nu a oferit detalii despre opinia lui Trump referitoare la propunerea revizuită sau dacă va trimite reprezentanți pentru discuțiile programate în acest weekend la Paris cu oficiali europeni și ucraineni. „Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace și considerăm că întâlnirile merită timpul președintelui în acest weekend, vom trimite un reprezentant”, a declarat ea.

Potrivit oficialilor din două țări implicate, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, intenționează să participe la discuții cu oficialii de securitate națională în acest weekend. Trump a sugerat că garanțiile de securitate pe care Ucraina le caută ar trebui să vină în principal din partea Europei.

Zelenski a declarat joi că a avut „o conversație constructivă și aprofundată” despre garanțiile de securitate cu secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, alături de oficiali militari și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Un oficial european din domeniul apărării a afirmat, sub protecția anonimatului, că aliații europeni plănuiesc să mute trupe și echipamente de supraveghere în Ucraina. Trupele coaliției vor folosi drone pentru monitorizarea implementării planului de pace și, deși vor fi prezenți pe teren, „nu vor fi pe linia frontului”, notează sursa citată.

„Coaliția celor dornici”, pregătită să facă „partea grea în Europa”

Oficialul a precizat că europenii subliniază necesitatea unei coordonări politice mai profunde cu Washingtonul, reflectând frustrarea de a nu fi avut un loc la masa negocierilor până acum.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, aflat într-o vizită la Washington săptămâna aceasta, a declarat că așa-numita „Coaliție a celor dornici” este „pregătită să facă partea grea în Europa, alături de contribuția la garanțiile de securitate despre care a vorbit președintele Trump”. Healey a menționat că aproximativ 200 de planificatori militari din peste 30 de țări au participat deja la vizite de recunoaștere în Ucraina și că trupele sunt pregătite.

În ultimele luni, Trump a exclus constant aderarea Ucrainei la NATO. Totuși, versiunea revizuită a planului de pace ucrainean a eliminat din textul inițial interdicția ca Ucraina să adere vreodată la NATO și prevede organizarea de alegeri în țară – un punct susținut atât de Trump, cât și de președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski a subliniat că alegerile ar urma să aibă loc imediat după ce pacea va fi stabilită, însă acest angajament s-ar putea să nu fie suficient pentru Moscova, care solicită controlul asupra întregii regiuni Donbas și garanții că Ucraina nu va adera vreodată la NATO.

