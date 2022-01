România este interesată de situația din Kazahstan și își dorește stabilitate în această țară, pentru că importă de acolo peste un miliard de metri cubi de gaz pe an și mizează pe oportunități de a face export în acest stat cu care are legături economice mai vechi, încă de pe vremea comunismului. În plus, există acolo mai mulți cetățeni români, pe care Guvernul este pregătit oricând să-i evacueze, dacă va fi nevoie, a declarat, vineri seara, la Digi24, ministrul apărării, Vasile Dîncu.

„Kazahstanul a venit ca o surpriză, oarecum, în acest butoi de pulbere, care pare că s-a desfundat în ultima vreme în această zonă”, a spus Vasile Dîncu. „Noi suntem interesați de Kazahstan, pentru că avem un import de gaz de acolo de vreun miliard și ceva pe an, deci ne interesează stabilitatea în această zonă. Noi suntem departe de Kazahstan, dar am văzut că țările din acea organizație regională de securitate și cooperare au reacționat foarte repede și pentru prima dată au dislocat trupe, pentru a menține echilibrul și liniștea până ce se va tranșa cumva democratic ce se întâmplă acolo. Este o situație complicată, care adaugă ceva în ceea ce privește bulversările din Est”, a punctat Vasile Dîncu. El consideră însă că, în afară de acest aspect, ceea ce se întâmplă în Kazahstan „nu are influență asupra României”.

Întrebat dacă pot apărea scumpiri, ca urmare a acestor evenimente, ministrul a spus că nu crede, pentru că nu este o cantitate chiar atât de mare pe care România o importă din Kazahstan prin KazMunaiGaz. „Se poate compensa la noi, sistemul nostru energetic nu este dependent de asta”, a dat asigurări ministrul apărării.

„Sigur că ne interesează continuitatea, aici este important și pentru faptul că mizăm, în ceea ce privește relația cu Kazahstanul, pe exporturi în această zonă. Există deja contacte, pentru că România a lucrat încă de pe vremea comunistă acolo, a construit combinate, conducte. E un business posibil pentru firmele noastre private, de data aceasta, care lucrează în domeniul exploatării gazului și petrolului. Și mai sunt și alte situații în care am putea avea relații economice importante cu Kazahstanul. Sperăm că se va ajunge la o echilibrare a situației în foarte scurt timp și nu va fi cazul să ne bulverseze relația economică pe care o avem cu această țară”, a declarat Vasile Dîncu.

Românii din Kazahstan pot fi evacuați la nevoie

Pe de altă parte, ministrul susține că autoritățile se interesează de soarta românilor de acolo și sunt pregătite să-i evacueze, în caz de nevoie, dar deocamdată nu sunt semnale că ar fi în pericol.

„Ştim că există români acolo care lucrează, inclusiv în zona petrolieră, în zona gazului şi ne interesăm să vedem dacă nu este nevoie să-i repatriem în această situaţie. Încă nu avem informaţii că ar fi în pericol, dar suntem în legătură tot timpul. În general, ambasada noastră de acolo este activă şi am avut informaţii. Nu am avut însă semnale, colegii de la Ministerul de Externe sunt în corespondență şi cu noi, pentru că, în anumite situaţii, noi, de la Ministerul Apărării, putem să punem la dispoziţie nave pentru transportul aerian de urgenţă, dar nu am avut semnale că ar fi o situaţie. Studiem, pentru că nu se ştie foarte bine ce se întâmplă, nu se ştie cum va evolua situaţia. Aţi văzut contactele de internet au fost eliminate, se comunică doar pe canale diplomatice”, a menționat ministrul.

Întrebat dacă românii mai pot contacta Ambasada, în caz de nevoie, dată fiind bruierea comunicaţiilor, ministrul apărării a precizat: „Nu sunt bruiate chiar toate comunicaţiile, după informaţiile noastre. Sigur că probabil că sunt blocate cele care ar putea să ducă la o mobilizare colectivă, mai ales în zona reţelelor sociale, pentru a nu se accentua situaţia în ceea ce priveşte revolta populară de acolo. Dar în rest, se poate comunica cu această zonă”, susține Vasile Dîncu.

„În momentul în care există o situaţie de urgenţă, noi suntem şi prin lege acreditaţi pentru a face acest lucru (evacuarea cetățenilor români - n.r.), pentru misiuni de salvare, pentru a participa la chestiuni de protecţie civilă în ţară sau acolo unde sunt românii noştri în străinătate în pericol. S-a întâmplat, ați văzut, în multe țări când a fost situația COVID-ului, a fost Africa de Sud ultima dată, cu sportivii. Guvernul este pregătit să facă orice misiune de salvare de genul acesta”, a asigurat ministrul apărării.

Editor : Luana Pavaluca