Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal omologului său american Donald Trump, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, declarând că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea” Ucrainei.

Vorbind la palatul prezidenţial din Kiev, Zelenski a spus că Statele Unite sunt mult prea mari şi importante pentru a se retrage din conflict.

Statele Unite „trebuie să rămână alături (...) de o ţară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat el, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin, în timpul unui interviu pentru CNN, citat de News.ro, în ajunul celei de-a patra aniversări a conflictului declanşat de invazia rusă din 24 februarie 2022.

 „Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Totul se învârte în jurul unei singure persoane. Iar ţara, întreaga lui ţară, se află în închisoare”, a declarat Zelenski.

 „Dacă vor cu adevărat să-l oprească pe Putin, America este atât de puternică”, a spus el. Întrebat dacă crede că Trump exercită suficientă presiune asupra lui Putin, Zelenski a răspuns „nu”.

Liderul ucrainean a spus că, deşi doreşte ca războiul să se termine cât mai curând posibil, nu poate fi de acord cu cererile lui Putin.

„Nu putem să-i dăm pur şi simplu tot ce vrea. Pentru că el vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – noi toţi, oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruşi”, a adăugat el.

