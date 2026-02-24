Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric - aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin în urmă cu opt decenii, în ceea ce a numit Marele Război Patriotic, invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei, relatează The Associated Press.

După ce Moscova nu a reuşit să cucerească capitala Kiev şi să instaureze un guvern marionetă în februarie 2022, conflictul s-a transformat într-un război de tranşee cu costuri enorme. Conform unor estimări, aproape 2 milioane de soldaţi au murit, au fost răniţi sau sunt daţi dispăruţi de ambele părţi în cel mai devastator conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, conform News.ro.

Rusia a ocupat aproximativ 20% din teritoriul ucrainean de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014, dar câştigurile sale după invazia din 24 februarie 2022 au fost lente. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comparat luna aceasta avansul Moscovei cu „viteza unui melc de grădină”.

Explozie la podul din Crimeea. Foto: Profimedia Images

Trupele ruse au avansat doar aproximativ 50 de kilometri în regiunea Doneţk din estul Ucrainei în ultimii doi ani, într-o luptă acerbă pentru controlul câtorva bastioane.

În ciuda ritmului lent şi a costurilor ridicate, preşedintele Vladimir Putin şi-a menţinut cererile maximaliste în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, afirmând că Kievul trebuie să-şi retragă forţele din cele patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat ilegal, dar nu le-a capturat niciodată în totalitate.

El a ameninţat în repetate rânduri cu arsenalul său nuclear pentru a împiedica Occidentul să-şi intensifice sprijinul militar pentru Kiev.

Soldat ucrainean. Foto: Profimedia Images

Un război de uzură

Iniţial implicând mişcări rapide ale unui număr mare de trupe şi tancuri în ofensiva iniţială a Rusiei şi contraofensiva Ucrainei din toamna anului 2022, luptele s-au transformat într-un război de poziţie sângeros de-a lungul unei linii de front de 1.200 de kilometri.

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington a estimat pierderile militare ruse la 1,2 milioane, dintre care 325.000 de morţi. Pierderile trupelor ucrainene au fost estimate la 600.000, dintre care 140.000 de morţi.

Morminte improvizate în Izium. Foto: Profimedia Images

„Rusia a suferit cea mai mare rată de victime dintre toate marile puteri în orice război de după al Doilea Război Mondial, iar armata sa a avut performanţe slabe, cu rate de avansare istoric lente şi puţine teritorii noi cucerite în urma eforturilor depuse în ultimii doi ani”, a afirmat Centrul, menţionând că trupele ruse au avansat în medie cu 70 de metri pe zi în ultimii doi ani pentru a captura nodul de transport Pokrovsk.

Însă, pentru prima dată în istoria militară, dronele joacă un rol decisiv, făcând practic imposibil pentru ambele părţi să concentreze în secret un număr semnificativ de trupe.

De la începutul conflictului, Ucraina s-a bazat pe drone pentru a compensa avantajul Moscovei în ceea ce priveşte puterea de foc şi pentru a-i opri avansul, dar Rusia a extins drastic operaţiunile cu drone şi a introdus drone cu fibră optică cu rază mai lungă de acţiune pentru a evita bruiajul electronic. Acestea au lărgit zona de acţiune la 50 de kilometri de front, lăsând terenul acoperit de fire de filament.

Tranșee anti-tanc în Donbas. Foto: Profimedia Images

Combinaţia dintre dronele de înaltă tehnologie şi luptele în tranşee în stilul Primului Război Mondial a făcut ca grupuri mici de infanterie – adesea doar doi sau trei soldaţi – să încerce să se infiltreze în poziţiile inamice în oraşe distruse de artileria grea rusă şi de bombele planante.

Transportul proviziilor şi evacuarea răniţilor reprezintă o provocare majoră, deoarece dronele vizează rutele de aprovizionare.

Atacuri cu rază lungă de acţiune

Oficialii ucraineni au descris această iarnă ca fiind cea mai dificilă din tot războiul. Rusia şi-a intensificat exponenţial atacurile asupra sistemului energetic al ţării, provocând întreruperi de curent în Kiev, unde alimentarea cu energie electrică a multor consumatori a fost redusă la doar câteva ore pe zi, în condiţii de frig extrem.

Oameni refugiați în metroul din Harkov. Foto: Profimedia Images

Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.

De asemenea, Rusia a vizat din ce în ce mai mult liniile electrice, cu scopul de a opri transferurile de energie şi de a diviza reţeaua electrică a Ucrainei în insule izolate, crescând presiunea asupra reţelei.

Ucraina a ripostat cu atacuri cu drone de lungă distanţă asupra rafinăriilor de petrol şi a altor instalaţii energetice din interiorul Rusiei, cu scopul de a reduce veniturile din export ale Moscovei.

Drone folosite în operațiunea „Pânză de păianjen”. Foto: Profimedia Images

Ucraina a vizat în iunie 2025 baza aeriană Belaya din regiunea Irkutsk, în cadrul operațiunii „Pânză de păianjen”. Foto: Profimedia Images

Dronele şi rachetele sale au scufundat mai multe nave de război ruseşti în Marea Neagră, forţând Moscova să-şi redepoziţioneze flota din Crimeea ocupată la Novorossiisk. Şi, într-un atac îndrăzneţ, numit „Spiderweb” (pânza de păianjen - n.r.), Ucraina a folosit în iunie drone amplasate pe camioane pentru a lovi mai multe baze aeriene care găzduiau bombardiere cu rază lungă de acţiune, în toată Rusia, o lovitură umilitoare pentru Kremlin.

Presiuni din partea SUA şi cereri contradictorii

Preşedintele SUA, Donald Trump, care a promis cândva că va pune capăt războiului într-o singură zi, a făcut presiuni pentru încetarea luptelor, dar eforturile de mediere s-au lovit de cereri extrem de contradictorii.

Putin doreşte ca Ucraina să-şi retragă trupele din partea regiunii Doneţk pe care o controlează încă, să renunţe la intenţia de a adera la NATO, să-şi reducă forţa militară şi să acorde statut oficial limbii ruse, printre alte cereri pe care Ucraina le-a respins.

Foto: Profimedia Images

Rusia a lăsat deschisă uşa pentru o eventuală aderare a Kievului la Uniunea Europeană, dar a exclus ferm orice forţă europeană de menţinere a păcii desfăşurată în Ucraina ca parte a unui acord.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski doreşte un armistiţiu de-a lungul liniei de contact existente, dar Putin exclude o încetare a focului, cerând un acord de pace cuprinzător.

„Problema teritorială este importantă pentru Kremlin, dar războiul are un obiectiv mai ambiţios: crearea unei Ucraine care să se afle în întregime în sfera de influenţă a Rusiei şi care să nu fie percepută de Moscova ca fiind anti-Rusia”, spune Tatiana Stanovaia de la Centrul Carnegie pentru Rusia şi Eurasia.

Ucraina şi aliaţii săi îl acuză pe Putin că trage de timp în timpul negocierilor, pentru a cuceri mai mult teritoriu. Kremlinul acuză Kievul şi susţinătorii săi europeni că încearcă să submineze acordul provizoriu la care au ajuns Trump şi Putin la summitul din Alaska din august 2025.

Rămânând pe poziţiile lor, Putin şi Zelenski au lăudat medierea SUA şi au încercat să-i câştige favorurile lui Trump.

După o întâlnire dezastruoasă la Casa Albă în urmă cu un an, Zelenski a adoptat o poziţie de negociere mai practică, subliniind bunăvoinţa Ucrainei.

După ce Trump a cerut organizarea de alegeri prezidenţiale în Ucraina, Zelenski şi-a exprimat disponibilitatea pentru acestea, chiar dacă sunt interzise, în conformitate cu legea marţială. Alegerile ar putea fi combinate cu un referendum privind un acord de pace, a spus el, dar a insistat că votul este posibil numai după stabilirea unui armistiţiu şi obţinerea de garanţii de securitate din partea SUA şi a altor aliaţi.

Soluţionare dificilă

Potrivit lui Zelenski, Casa Albă a stabilit termenul limită de iunie pentru încheierea războiului şi probabil va exercita presiuni asupra ambelor părţi pentru a-l respecta. Dar, chiar dacă Trump pare dornic să încheie un acord de pace înainte de alegerile intermediare din SUA, provocările rămân.

Având în vedere că Putin insistă ca Ucraina să se retragă din Doneţk, iar Zelenski exclude această posibilitate, un acord rapid pare puţin probabil. Zelenski şi-a exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la propunerea de compromis a SUA de a transforma regiunea estică într-o zonă economică liberă.

Kremlinul se aşteaptă ca atacurile sale să forţeze în cele din urmă Kievul să accepte condiţiile Moscovei. Ucraina speră că va putea rezista până când Trump îşi va pierde răbdarea şi va intensifica sancţiunile împotriva Rusiei, forţându-l pe Putin să-şi oprească agresiunea. Dar Trump pare adesea să-şi piardă răbdarea cu Zelenski.

Foto: Profimedia Images

Războiul şi sancţiunile occidentale au pus din ce în ce mai mult presiune pe economia Rusiei. Creşterea economică a încetinit până aproape de stagnare, din cauza inflaţiei persistente şi a lipsei forţei de muncă. Ultimele sancţiuni impuse de SUA asupra exporturilor de petrol rusesc au agravat situaţia.

Dar, în ciuda provocărilor economice, fabricile militare din Rusia au crescut producţia de arme, iar guvernul a protejat grupurile sociale cheie, precum soldaţii şi muncitorii industriali.

„Economia sa este mai săracă, mai puţin eficientă şi mai puţin promiţătoare decât ar fi putut fi”, a scris Richard Connolly de la Royal United Services Institute (RUSI). „Dar rămâne capabilă să susţină războiul. Nu mai puţin, elitele sale sunt mai dependente de regim. Sistemul său politic este protejat de transformarea nemulţumirii economice în presiune pentru schimbarea regimului”, consideră Connolly.

Ucraina devine o naţiune de văduve şi orfani

În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În acelaşi timp, pierderile se înmulţesc pe front, iar milioane de persoane care au părăsit ţara ca refugiaţi s-au stabilit acum în străinătate. Rezultatul este una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN.

Cimitir din Liov, Ucraina. Foto: Profimedia Images

„Este o catastrofă”, a declarat pentru CNN Ella Libanova, specialistă ucraineană în demografie. „Nicio ţară nu poate exista fără oameni. Chiar şi înainte de război, densitatea populaţiei din Ucraina era scăzută (şi) foarte inegal distribuită”, spune ea.

Libanova estimează că Ucraina a pierdut aproximativ 10 milioane de oameni de la începutul războiului – punându-i aici la socoteală pe cei care au fost ucişi, pe cei care au părăsit ţara sau care trăiesc în zone ocupate de Rusia. Şi, deşi natalitatea ţării este în scădere de ani de zile – o tendinţă comună în toată Europa –, acum a ajuns practic la zero.

Agresiunea neprovocată a Rusiei a forţat milioane de ucraineni să-şi pună viaţa în aşteptare. Dar pentru multe femei, această decizie poate avea un cost enorm.

Efectele războiului asupra fertilităţii

Dr. Valeri Zukin este unul dintre pionierii medicinei reproductive din Ucraina şi directorul unei clinici unde sunt depozitați embrioni.

El a declarat pentru CNN că războiul are un impact devastator asupra ratei fertilităţii din Ucraina. „O pot vedea cu ochii mei. Observăm mai multe complicaţii, mai multe anomalii, mai multe dificultăţi în ducerea sarcinii la termen”, a spus el, explicând că testele genetice de rutină efectuate pe embrionii avortaţi au revelat că incidenţa anomaliilor cromozomiale a crescut brusc de la începutul războiului.

Foto: Profimedia Images

Dr. Alla Baranenko, specialist în reproducere la clinica Nadiia, spune că observă şi mai multe cazuri de menopauză prematură la femeile mai tinere.

„Calitatea ovulelor este mai slabă, iar numărul lor este în scădere – şi asta din cauza stresului, şi nu doar la pacientele mele, ci şi la donatoarele de ovule, care sunt femei fără probleme de reproducere. Şi totuşi, calitatea ovulelor lor este mai slabă”, a spus ea, adăugând că şi calitatea spermei bărbaţilor ucraineni, în special a celor care se întorc de pe front, este mai slabă.

„Păstrăm sperma de 30 de ani. Când comparăm calitatea spermei personalului militar de acum cu cea a bărbaţilor obişnuiţi dinainte de război, aceasta este, desigur, mai slabă. Stresul afectează şi bărbaţii, dar nu este vorba doar de stres, ci şi de condiţiile în care trăiesc”, explică dr. Alla Baranenko.

O țară de văduve

Ucraina nu publică date privind victimele, dar un raport publicat în ianuarie de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un grup de reflecţie cu sediul în SUA, estimează că între 100.000 şi 140.000 de ucraineni au fost ucişi de la începutul invaziei pe scară largă, acum patru ani.

Vârsta relativ ridicată de recrutare şi scutirea celor mai tineri recruţi de front înseamnă că vârsta medie a unui soldat ucrainean este de aproximativ 43 de ani, semnificativ mai mare decât în multe ţări occidentale.

Foto: Profimedia Images

Din această cauză, majoritatea bărbaţilor şi femeilor care îşi pierd viaţa pe front sunt căsătoriţi şi au copii – iar Ucraina devine o ţară de văduve şi orfani. Statisticile oficiale arată că în prezent există 59.000 de copii care trăiesc fără părinţii biologici în Ucraina, majoritatea dintre ei în familii adoptive.

Foto: Profimedia Images

Rata fertilităţii în Ucraina, sau numărul de copii pe care o femeie îi naşte în medie pe parcursul vieţii, a scăzut acum sub 1, comparativ cu 1,4 în Europa şi 1,6 în SUA.

Chiar şi înainte de război, era neobişnuit ca un cuplu tânăr să se gândească să aibă mai mult de doi copii.

Exodul creierelor

Aproximativ 6 milioane de persoane, în majoritate femei tinere şi copii, au fugit şi s-au înregistrat oficial ca refugiaţi în străinătate de la începutul războiului pe scară largă, în 2022. Marea majoritate încă trăiesc în străinătate.

Exodul masiv reprezintă, de asemenea, o pierdere importantă de creiere pentru Ucraina.

Deşi lovit, Volodimir Zelenski este încă în picioare

Înlăturarea lui Zelenski era o parte esenţială a planului Rusiei de a cuceri Ucraina. El urma să fie capturat sau ucis, dacă nu fugea înainte. O sursă apropiată preşedintelui a declarat pentru CNN că agenţii ruşi închiriaseră apartamente în imediata vecinătate a biroului prezidenţial, cu ordinul de a-l elimina.

La un moment dat, la începutul războiului, circula o glumă că Zelenski a devenit comediant - cariera pe care o urmase înainte de a intra în politică - pentru că nu se temea de bombardamente. În acele zile de început, capacitatea extraordinară de supravieţuire şi umorul lui Zelenski rezumau starea de spirit sfidătoare a ţării. Povestea, aşa cum o spun ucrainenii, este că, atunci când SUA s-au oferit să-l evacueze, Zelenski a replicat: „Am nevoie de muniţie, nu de o maşină”.

În timp ce Ucraina se pregăteşte să marcheze marţi patru ani de la invazia rusă pe scară largă şi fără să se întrevadă vreun sfârşit pentru război, mesajul lui Zelenski nu s-a schimbat. El este încă acolo, după ce a supravieţuit nu numai unei duzini de tentative de asasinat orchestrate de Rusia, ci şi unui scandal de corupţie de amploare, care anul trecut l-a doborât pe cel mai apropiat consilier al său, Andrii Iermak - care stătea lângă el în acel videoclip de-acum faimos - şi pe doi dintre miniştrii săi de top.

Comparat cu Winston Churchill

Pentru evaluarea poziţiei în care se găseşte acum Zelenski, CNN a vorbit cu unele dintre persoanele cele mai apropiate de preşedintele ucrainean - inclusiv cu soţia sa şi cu cel care îi scrie discursurile - precum şi cu diplomaţi şi politicieni din Europa şi SUA care au lucrat îndeaproape cu el şi cu administraţia sa.

Mulţi atribuie îi puterea de rezistenţă abilităţilor sale de operator politic, care, alături de discursurile sale inspiraţionale, i-au adus comparaţii cu Winston Churchill. Dar, la fel ca liderul britanic din timpul războiului, care a condus şi el lupta ţării sale împotriva unui inamic mai mare şi mai puternic, Zelenski a făcut paşi greşiţi pe parcurs, iar viitorul său pare din ce în ce mai incert pe măsură ce războiul continuă. Chiar şi printre cei 60% dintre ucraineni care spun că au încredere în Zelenski, doar aproximativ jumătate cred că ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat.

În iulie anul trecut, ucrainenii au ieşit în stradă în cadrul unor proteste rare pe timp de război pentru a se opune planurilor guvernului de a slăbi independenţa organismelor de supraveghere anticorupţie din ţară. Zelenski a fost nevoit să facă o schimbare radicală şi să recunoască furia publică.

El s-a ciocnit în repetate rânduri cu fostul său comandant militar, extrem de popularul general Valerii Zalujni, pe care l-a demis în cele din urmă în 2024, într-o mişcare pe care unii au interpretat-o ca o încercare de a-şi neutraliza principalul rival politic. Mai recent, a trebuit să gestioneze o relaţie dificilă cu un preşedinte american care l-a certat şi umilit în faţa întregii lumi.

Pe tot parcursul acestei perioade, Zelenski a dat dovadă de o combativitate pe care Bartosz Cichocki, ambasadorul Poloniei la Kiev în timpul invaziei ruse, o consideră probabil provenită din copilăria sa petrecută într-una dintre cele mai sărace regiuni ale fostei Uniuni Sovietice. „În timpul copilăriei sale, în Ucraina sovietică, trebuia să-ţi dovedeşti forţa, mai ales dacă erai un băieţel evreu care încerca să demonstreze tuturor din jur că meriţi respect, ceea ce explică multe”, a spus Cichocki. „El nu arată slăbiciune, poate înfrunta puterea superioară, iar asta este necesar când trebuie să te confrunţi cu nemernici precum (preşedintele rus Vladimir) Putin şi (consilierul său Nikolai) Patruşev şi toată cloaca aia”, a spus diplomatul polonez.

Dar, având în vedere că războiul nu dă semne că se va termina, cât timp aceste calităţi îl vor mai putea menţine la putere rămâne o întrebare deschisă.

Succesul unui preşedinte improbabil

La 48 de ani şi după aproape şapte ani de mandat, Zelenski este cea mai tânără persoană care a condus Ucraina independentă. El este, de asemenea, cel mai improbabil lider al ţării. Avocat ca studii, el nu avea experienţă politică înainte de a candida la preşedinţie, petrecându-şi prima jumătate a carierei profesionale în lumea spectacolului. Şi-a făcut un nume în serialul de succes „Servitorul poporului”, în care a jucat rolul unui profesor sărac care devine în mod neaşteptat preşedinte.

Când şi-a anunţat candidatura, mulţi au crezut că este o glumă. Dar au încetat să mai râdă când Zelenski l-a învins pe preşedintele în funcţie, Petro Poroşenko, câştigând peste 73% din voturi.

Înainte de a intra în politică, el îşi construise un imperiu de afaceri cu venituri de zeci de milioane de dolari, ceea ce, potrivit lui Henry Hale, profesor de ştiinţe politice şi afaceri internaţionale la Universitatea George Washington şi coautor al cărţii „The Zelensky Effect” (Efectul Zelenski), a fost o pregătire perfectă pentru funcţia supremă. „Nu cred că a intrat în funcţie ca un naiv. El a înţeles că, dacă vrei să reuşeşti în showbusiness-ul din Ucraina, dacă vrei să apari la televizor, nu ai de ales decât să colaborezi cu oligarhii, pentru că ei controlează toate canalele de televiziune”, a declarat Hale pentru CNN.

De asemenea, se simte în largul său în faţa camerei. Deşi participă la interviuri şi conferinţe de presă, modul său preferat de a comunica cu oamenii este prin mesaje video directe, o idee pe care a avut-o el însuşi, potrivit consilierului său de comunicare şi redactorului discursurilor sale, Dmitro Lîtvîn. „În prima zi, a decis că trebuie să explice oamenilor ce se întâmplă”, povesteşte el. „Acum facem mai puţine, dar preşedintele consideră că este important, pe măsură ce războiul avansează, să explice ce se întâmplă, să le arate oamenilor că este aici şi că face ceva”, a declarat Lîtvîn pentru CNN.

Videoclipurile sunt foarte informale, uneori înregistrate cu telefonul său, în stil selfie. Dar ele au rezonanţă. Soldaţii de pe linia frontului au declarat pentru CNN că sunt entuziasmaţi când unitatea lor este menţionată. El vorbeşte în ucraineană - ceva ce nu i-a venit în mod natural. La fel ca mulţi din estul ţării, Zelenski a crescut vorbind rusa. El şi-a perfecţionat cunoştinţele de limba ucraineană abia la maturitate, după ce a angajat un profesor.

Talent pentru comunicare

Cele mai bune momente ale lui Zelenski ca lider au venit atunci când ţara sa trecea prin unele dintre cele mai întunecate momente. Când a decis să rămână la Kiev în timp ce ruşii se apropiau, pentru mulţi a fost un semn că era un lider în care puteau avea încredere.

Andrii Sîbiha, care era şeful de cabinet adjunct al lui Zelenski în timpul invaziei şi care acum este ministrul afacerilor externe al Ucrainei, se afla în încăpere când Zelenski a luat această decizie. „Avea de ales. Viaţa lui şi a familiei sale sau acceptarea unui ultimatum, aşa-numitul acord de capitulare. A refuzat, iar familia lui a rămas în Ucraina. Apreciez foarte mult puterea şi spiritul lui”, a declarat Sîbiha pentru CNN.

Faptul că soţia lui Zelenski, Olena, împreună cu copiii lor, Oleksandra şi Kirilo, au rămas şi ei acolo, nu a făcut decât să sublinieze acest sentiment.

Olena Zelenska a declarat pentru CNN că a simţit „o teamă acută” în acele prime zile de război. Ulterior, aceasta s-a transformat într-o teamă constantă pe care încearcă să o alunge. „Pentru că altfel, te împiedică să trăieşti normal. Această teamă încearcă uneori să iasă la suprafaţă, dar nu îmi permit să mă gândesc la ea prea mult timp”, a mărturisit Olena Zelenska.

Aproape peste noapte, popularitatea lui Zelenski a crescut de la 37% la 90%. Acesta a fost momentul în care talentul lui Zelenski pentru comunicare a dat roade. Poate că nu ştia cum să fie un lider în timp de război, dar ştia cum să comunice ca unul.

Contrar tuturor pronosticurilor, Ucraina a reuşit să respingă atacul iniţial al Rusiei asupra Kievului şi, în câteva luni, a recucerit mari porţiuni de teritoriu capturate iniţial de Moscova.

Dar succesele Ucrainei s-au oprit după eliberarea oraşului Herson în noiembrie 2022. După ce contraofensiva mult aşteptată din vara anului 2023 nu s-a materializat, Zelenski a început să se confrunte mai deschis cu Zalujni, pe care l-a demis din funcţie la începutul anului 2024.

A urmat o nouă perioadă de impas pe front, până când Kievul, sub noua conducere a generalului Oleksandr Sîrski, a lansat o incursiune surpriză în regiunea Kursk din Rusia, în august 2024. Această mişcare a dat un impuls major moralului Ucrainei şi a încetinit avansul ruşilor de-a lungul frontului de est.

Dar acest impuls nu a durat mult - anul 2025 a fost marcat în principal de ofensiva lentă şi obositoare a Rusiei de-a lungul frontului de 1.200 de kilometri. Impasul continuă şi, pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, Ucraina continuă să lupte de-a lungul frontului. Negocierile de pace par blocate, Rusia menţinându-şi cererile maximaliste pe care Zelenski nu este dispus să le accepte.

„Convins că ştie cel mai bine”

Zelenski a ştiut de la început că Ucraina nu va putea susţine lupta fără ajutorul semnificativ al aliaţilor săi, în special al Statelor Unite. Determinarea sa de a obţine asistenţa pe care consideră că Ucraina o merită a părut, uneori, foarte puternică. Şi de multe ori a funcţionat. Germania, care iniţial era foarte reticentă să se implice în conflict, refuzând să furnizeze arme Kievului, a făcut-o în cele din urmă şi este acum unul dintre cei mai mari susţinători ai ţării.

Lîtvîn, consilierul pe comunicare, a declarat pentru CNN că Zelenski a decis încă de la început să solicite ajutor direct altor naţiuni, nu doar liderilor acestora. „A început să se adreseze direct publicului. Mulţi lideri au început să ajute, nu pentru că le-a cerut el, ci pentru că ceruse poporului lor, iar poporul le-a cerut lor”, a explicat el.

Presiunea publică a devenit şi mai puternică după ce valul iniţial de eliberări ucrainene ale oraşelor din jurul Kievului a dezvăluit atrocităţile comise de Rusia, inclusiv uciderile în masă ale civililor.

Însă autenticitatea şi mesajele puternice care au funcţionat atât de bine în Ucraina şi în întreaga Europă nu au funcţionat în cazul preşedintelui american Donald Trump. Ucraina şi Zelenski personal au fost un subiect toxic pentru Trump. Acuzaţia că Trump a făcut presiuni asupra preşedintelui ucrainean pentru a-l investiga pe rivalul său politic, Joe Biden, în 2019 a dus la prima procedură de destituire a lui Trump.

După revenirea la Casa Albă, Trump a adoptat o poziţie mult mai ostilă faţă de Ucraina decât predecesorul său. El l-a acuzat pe Zelenski că este un dictator şi a sugerat în repetate rânduri că Ucraina, nu Rusia, a început războiul.

În acest context, diplomaţii europeni, precum şi unii congresmeni americani, l-au avertizat pe Zelenski că o vizită la Washington nu este înţeleaptă. Dar Zelenski nu i-a ascultat. „S-a dus la Casa Albă cu ideea că (ucrainenii) au dreptate şi că ei sunt victimele în această situaţie şi că îi vor demonstra acest lucru (lui Trump). Nu a evaluat bine situaţia şi acest lucru l-a costat”, a declarat un diplomat european pentru CNN. „Este încăpăţânat şi convins că ştie cel mai bine. Desigur, fără asta, nu ar fi ajuns unde este astăzi. Dar în unele negocieri, acest lucru pur şi simplu nu funcţionează”, a adăugat diplomatul.

Foto: Profimedia Images

Întâlnirea dezastruoasă, transmisă în direct în întreaga lume, s-a încheiat cu Trump şi vicepreşedintele JD Vance acuzându-l pe Zelenski că nu doreşte pacea şi că nu este suficient de recunoscător Americii.

În timp ce mulţi oficiali au urmărit întâlnirea împietriţi de groază, Zelenski a câştigat laude în Ucraina. Popularitatea lui a crescut, iar Iulia Svîrîdenko, actualul prim-ministr al Ucrainei, a declarat pentru CNN că a fost mândră de Zelenski în acea zi. „El a apărat poziţia poporului ucrainean”, a spus ea.

Nu toată lumea a fost surprinsă de comentariile lui Vance. Aliaţii europeni aveau deja o experienţă bogată în ceea ce priveşte maniera bruscă a lui Zelenski. „Ucrainenii au fost întotdeauna foarte exigenţi şi foarte direcţi, cerând mereu mai mult, mai ales la început”, a declarat diplomatul european pentru CNN. În primele zile ale invaziei pe scară largă, în convorbirile telefonice cu alţi lideri, Zelenski omitea formalităţile obişnuite şi trecea direct la solicitarea de arme suplimentare.

„Erau atacaţi, luptau pentru viaţa lor şi căutau arme”, a explicat diplomatul. „Acest lucru era bine înţeles în Europa, unde ştim cu toţii că luptau şi pentru securitatea noastră. Dacă vii la Kiev, vei vedea că nu este timp pentru mulţumiri... Dar acest lucru este mult mai puţin clar dacă eşti departe, cum ar fi la Casa Albă”, a adăugat el.

Cu toate acestea, de la dezastruoasa întâlnire din Biroul Oval, Zelenski a găsit o modalitate de a comunica cu Trump, potrivit senatorului american Richard Blumenthal, un aliat apropiat al lui Zelenski, care a vorbit cu CNN la Kiev săptămâna aceasta. „Cred că a fost extrem de abil şi perspicace în relaţia cu această administraţie”, a spus Blumenthal. „A învăţat să fie hotărât şi ferm, dar, în acelaşi timp, recunoscător pentru ceea ce face America. Şi cred că este foarte sincer în privinţa asta”, a declarat senatorul american.

Un rollercoaster politic

După patru ani de război, Zelenski se bucură în continuare de un nivel de popularitate la care mulţi lideri pot doar să viseze. Deşi a fluctuat de la începutul războiului, scăzând în timpul contraofensivelor eşuate ale Ucrainei şi a scandalurilor de corupţie, popularitatea sa nu a scăzut niciodată sub 52%, potrivit datelor sondajelor realizate de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev (KIIS).

Când Zelenski a vizitat Praga anul trecut, fiecare minut din programul său a fost planificat meticulos. Nu era timp de pierdut - până când cineva a lăsat să se înţeleagă că în Parlamentul ceh lucra un grup de femei de serviciu ucrainene. Zelenski a decis că trebuie neapărat să le cunoască. Cehii au întins covorul roşu pentru Zelenski, dar fotografia în care acesta era îmbrăţişat de femeile de serviciu zâmbitoare a devenit imaginea definitorie a întregii vizite.

„Este foarte tipic. El se va lupta întotdeauna cu agenţii săi de securitate pentru a permite oamenilor să se apropie de el. El crede că asta trebuie să facă”, spune Volodimir Paniotto, sociolog şi preşedinte al KIIS.

Însă imaginea sa de om al poporului a suferit câteva lovituri serioase în ultimul an, iar un scandal de corupţie s-a dovedit a fi deosebit de dăunător pentru un preşedinte ales pe baza promisiunii de a face curăţenie în politică. Protestele antiguvernamentale din iulie anul trecut au fost urmate de critici din partea aliaţilor occidentali ai Ucrainei, inclusiv din partea Uniunii Europene, care a transmis clar Kievului că trebuie să implementeze măsuri puternice anticorupţie dacă doreşte să adere, forţându-l pe Zelenski să-şi revizuiască planurile.

Scandalurile de corupţie au dus la căderea mai multor persoane din cercul restrâns al lui Zelenski, inclusiv fostul său partener de afaceri Timur Mindici şi mâna sa dreaptă de lungă durată Andrii Iermak, ceea ce i-a determinat pe unii observatori să se întrebe dacă Zelenski are tendinţa de a se baza excesiv pe aliaţi corupţi.

Timp de ani de zile, Iermak în special a părut de neatins. Dar nici măcar el nu a putut rezista implicării într-un scandal privind presupusa mită din sectorul energetic, într-un moment în care ucrainenii îngheţau din cauza atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Deşi Zelenski nu a fost niciodată implicat direct, Cichocki, fostul ambasador polonez, a declarat pentru CNN că nu era sigur că preşedintele va putea face faţă scandalului Iermak. „Am crezut că acesta era sfârşitul pentru el. Şi după o lună, cu o nouă echipă în funcţie, s-a întors, ca pasărea Phoenix”, a spus el.

Un viitor incert

Anii de presiune şi suferinţă şi-au lăsat amprenta vizibilă asupra lui Zelenski. Faţa lui tânără şi bărbierită dinainte de război a dispărut de mult, fiind înlocuită de riduri de îngrijorare şi de o barbă din ce în ce mai încărunţită.

Bea multă cafea - neagră, fără zahăr, pentru a face faţă unei zile de lucru care începe de obicei între 3 şi 4 dimineaţa, când încep să sosească primele rapoarte de pe câmpul de luptă. Olena Zelenska a declarat pentru CNN că, uitându-se la soţul ei, are impresia că războiul durează de mult mai mult de patru ani.

Ea a spus că nu a existat niciun moment de fericire completă de când a început războiul. Asta va trebui să aştepte până după terminarea conflictului. În schimb, ea se concentrează pe momente scurte de bucurie, cum ar fi atunci când familia a primit un nou căţeluş şi l-a adus acasă pentru prima dată.

Lîtvîn, care petrece majoritatea zilelor în contact constant cu Zelenski, a spus că acesta nu şi-a pierdut simţul umorului şi că, uneori, găseşte timp să se relaxeze cu o carte sau un film, mai ales în timpul călătoriilor lungi cu trenul. „Ceea ce admir la el este că, indiferent prin ce a trecut, rămâne un om decent”, spune el. „El tratează oamenii mai bine decât îl tratează ei pe el”, adaugă consilierul preşedintelui.

Comicul devenit preşedinte a supravieţuit până acum, în ciuda şanselor mici. Dar situaţia este poate mai sumbră ca niciodată.

Ucrainenii din toată ţara îngheaţă în întuneric, în timp ce Rusia continuă campania de atacuri asupra infrastructurii energetice. Apărarea de pe linia frontului ucraineană a rezistat - însă doar la limită. Rusia continuă să avanseze încet, deşi cu costuri astronomice.

Şi, deşi Zelenski a reuşit să-şi repare relaţia cu Trump, nu l-a convins să restabilească ajutorul militar american. În schimb, Trump continuă să-l preseze pe Zelensko să accepte negocieri care par din ce în ce mai defavorabile Ucrainei.

Paniotto spune că majoritatea ucrainenilor se opun organizării de alegeri – nu numai în timpul războiului, ci chiar şi în timpul oricărui tip de încetare temporară a focului. „În ochii majorităţii, Zelenski este liderul care ar trebui să ducă ţara la pace”, a declarat Paniotto pentru CNN.

Nu este clar când şi cum se va întâmpla acest lucru. Dar Sîbiha a declarat pentru CNN că are încredere deplină în capacitatea lui Zelenski de a ajunge acolo: „El ştie cum să se adapteze situaţiei”, dă asigurări şeful diplomaţiei ucrainene.

