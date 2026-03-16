Ce poate să facă noul sistem de apărare antiaeriană SAMP/T NG, alternativă la Patriot. Ucraina va fi prima care îl testează

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA
Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA. Foto: Profimedia
„Va avea această capacitate"

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, pe care Ucraina îl va primi anul acesta pentru testare, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, este conceput pentru a contracara rachetele balistice şi este prezentat ca o alternativă la sistemul american Patriot.

„Vom vedea dacă noile sisteme SAMP/T sunt capabile să intercepteze rachetele balistice. Vom primi anul acesta un sistem pe care îl vom testa împotriva ameninţărilor balistice", a declarat preşedintele ucrainean unui grup de jurnalişti, la două zile după o întâlnire cu omologul său francez Emmanuel Macron la Paris, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Acest sistem, denumit SAMP/T NG (pentru rachete sol-aer de nouă generaţie cu rază medie), este programat să intre în serviciu în armata franceză în 2027, iar Parisul urmează să achiziţioneze opt exemplare, conform unui raport bugetar guvernamental.

Sistemul are o rază de detecţie de peste 350 de kilometri şi o rază de interceptare a ţintelor de 150 de kilometri.

La fel ca predecesorul său SAMP/T, el este rezultatul unui parteneriat între Franţa şi Italia, condus de consorţiul Eurosam, care include filialele italiană şi franceză ale producătorului de rachete MBDA, precum şi Thales, grupul francez de electronică şi apărare.

SAMP/T, care a intrat în serviciu în 2010 şi din care o unitate a fost transferată în Ucraina, a fost conceput pentru a intercepta aeronave şi drone şi poate ataca „ţinte balistice dificile", conform raportului bugetar.

În martie 2024, fregata franceză de apărare aeriană Alsace a doborât trei rachete balistice lansate de rebelii houthi din Yemen, în Marea Roşie.

„Va avea această capacitate"

Pe lângă aceste capacităţi, sistemul SAMP/T de nouă generaţie este conceput pentru a distruge rachete balistice şi rachete hipersonice cu capacitate de manevră.

„Confruntat cu o rachetă Iskander care execute manevre la capacitate maximă, sistemul SAMP/T nu este capabil să o intercepteze. Însă, SAMP/T NG va avea această capacitate", a explicat recent o sursă din industrie implicată în program, referindu-se la racheta balistică rusească ce este capabilă de diverse mişcări în timpul coborârii sale.

Sistemul foloseşte un radar nou, Ground Fire, şi racheta Aster 30 B1NT (tehnologie nouă), aflată în prezent în faza de testare, care poate atinge o ţintă ce zboară la o altitudine de 25.000 de metri.

Obiectivul rachetei este „de a produce un impact direct, la nivelul vârfului rachetei balistice, pentru a distruge încărcătura" explozivă pe care o transportă, potrivit sursei din industrie. „Ţintim un impact 'hit-to-kill', dar există o încărcătură care detonează în imediata vecinătate" a ameninţării dacă aceasta ratează, a adăugat sursa.

Pe lângă Franţa şi Italia, Danemarca a decis să achiziţioneze racheta SAMP/T NG, în timp ce predecesorul său nu a găsit niciodată un cumpărător pentru export.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, imediat ce sistemul „începe să intercepteze rachete balistice, se va forma o coadă (de potenţiali clienţi - n.r.)". „Şi, bineînţeles, Emmanuel (Macron) şi cu mine am convenit că Ucraina va fi prima pe listă", a declarat el. 

