Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit

Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare.

Dar concesii făcute de Washington par a fi mult mai serioase, scrie European Pravda.

Statele Unite au anunțat că vor ridica sancțiunile asupra potasei din Belarus. Exporturile de potasiu sunt una dintre principalele surse de venituri pentru bugetul de stat al Belarusului.

Ca răspuns la acest lucru, Lukașenko a acceptat să elibereze prizonierii „de vârf”: laureatul Premiului Nobel Ales Bialiatski, fostul bancher Viktar Babaryka, considerat principalul adversar al lui Lukașenko în alegerile prezidențiale din 2020, și asociata lui Babaryka, Maria Kalesnikava.

Este, fără îndoială, un triumf pentru diplomația americană. Dar rămân încă multe întrebări fără răspuns. Trump va continua cu alte schimburi, așa cum a anunțat anterior, sau își va pierde interesul pentru problema belarusă?

Și în ce măsură aceste scenarii depind de progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia?

Două rute de deportare

Acest acord era de așteptat imediat ce s-a anunțat că trimisul special al lui Donald Trump, John Coale, va vizita Minsk.

Cu o lună înainte, pe 4 noiembrie, Departamentul Trezoreriei SUA anunțase că ridică sancțiunile împotriva companiei aeriene naționale a Belarusului și permite operațiunile legate de avionul personal al lui Lukașenko.

Chiar și atunci, aceste măsuri păreau a fi pregătiri pentru un alt schimb, probabil mult mai mare.

Exact asta s-a întâmplat. La Minsk, John Coale a confirmat ridicarea sancțiunilor asupra potasei din Belarus, o măsură extrem de importantă pentru Belarus.

Însă procesul prin care prizonierii politici au fost eliberați nu a fost lipsit de surprize.

În trecut, toți prizonierii eliberați au fost deportați în Lituania, dar de data aceasta lucrurile s-au desfășurat altfel. Majoritatea prizonierilor politici, inclusiv Viktar Babaryka și Maria Kalesnikava, au fost deportați în Ucraina. Ulterior s-a raportat că această decizie a fost luată personal de Lukașenko în ultimele ore înainte de deportare.

A fost o mișcare cel puțin ciudată. La urma urmei, Ucraina se află în război, iar deportările nu se efectuează de obicei către țări angajate în ostilități active.

Probabil că Lukașenko a luat decizia din impuls.

Relațiile dintre Belarus și Lituania se află în prezent într-o fază de escaladare. Minsk a reținut șoferi de camioane lituanieni și a atacat Lituania cu baloane meteorologice, perturbând operațiunile aeroportuare. Ca răspuns, Vilnius a amenințat că va confisca toate activele belaruse.

Având în vedere situația, Lukashenko ar fi putut fi reticent să facă chiar și un cadou simbolic Lituaniei. Și întrucât Minsk are relații dificile și cu alte țări vecine din UE, a apărut ideea Ucrainei.

Cu toate acestea, un număr mic de prizonieri au fost deportați în Lituania, printre care activistul pentru drepturile omului și laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2022, Ales Bialiatski.

Acest lucru este destul de revelator, deoarece dintre toți prizonierii lui Lukașenko, Bialiatski era singurul care prezenta interes personal pentru Trump.

Eliberarea unui laureat al Premiului Nobel are scopul de a crește șansele ca președintele SUA însuși să primească Premiul Nobel pentru Pace.

Deci, nu este imposibil ca acesta să fie motivul pentru care SUA, deși era pregătită să accepte manevra lui Lukașenko de a schimba ruta de deportare pentru majoritatea prizonierilor, a fost intransigentă în ceea ce îl privește pe Bialiatski.

Ce mai are Lukașenko de oferit?

În ciuda celor trei valuri de eliberări, în Belarus mai sunt încă aproximativ o mie de prizonieri politici.

Trimisul special al lui Trump, John Coale, a sugerat că aceștia ar putea fi eliberați în decurs de o lună, foarte probabil toți odată. „Cred că este mai mult decât posibil să facem asta, cred că este probabil... Suntem pe drumul cel bun, impulsul există”, a spus el.

Reprezentantul SUA a prezis, de asemenea, că Lukașenko ar putea renunța la practica lansării de baloane meteorologice către Lituania, întrucât „încearcă sincer să calmeze spiritele” în ceea ce privește relațiile cu vecinii săi.

În schimbul eliberării tuturor prizonierilor politici, Coale a spus că majoritatea sancțiunilor împotriva Belarusului ar putea fi eliminate. Coale a numit acest lucru „un schimb echitabil”.

Este acesta un scenariu realist?

Pe de o parte, schimburile anterioare au demonstrat că nimic nu este imposibil. Lukașenko a acceptat să elibereze persoane pe care le consideră dușmani personali.

Pe de altă parte, Lukașenko nu mai are prizonieri politici care ar putea fi de interes pentru Trump. Mulți jurnaliști și activiști sindicali sunt încă deținuți în închisorile din Belarus, dar eliberarea lor ar aduce puține beneficii președintelui american.

Practic, singura personalitate importantă rămasă este Andrzej Poczobut, jurnalist de origine poloneză și activist al minorității poloneze din Belarus. Cu toate acestea, eliberarea sa este o prioritate pentru Varșovia. Lukașenko negociază cu Polonia condițiile eliberării lui Poczobut.

În spatele tratatului

În plus, se crede că Lukașenko ar putea fi util Statelor Unite pentru a exercita presiuni asupra lui Putin. John Coale a declarat că a discutat războiul ruso-ucrainean cu Lukașenko, iar sfaturile și contactele strânse ale acestuia cu conducătorul rus s-ar putea dovedi utile.

O altă opțiune posibilă este influența asupra dictatorului venezuelean Nicolás Maduro, cu care dictatorul belarus are relații bune.

Cu toate acestea, în ambele cazuri, ar fi în mod evident imprudent să se conteze serios pe eficacitatea ajutorului lui Lukașenko.

Ce are de oferit SUA?

În istoria guvernării lui Lukașenko se poate observa un model clar: în anii 2000, regimul a escaladat tensiunile și a fost sancționat de Occident. Dar, la mijlocul deceniului, a avut loc o „dezghețare”: Minsk a eliberat unii ostatici, iar Occidentul a relaxat sancțiunile.

Urmând această logică, evoluțiile actuale par complet previzibile. Cu toate acestea, există o diferență semnificativă. Europa nu participă la actuala „dezghețare”.

Statele Unite nu au prea multe de oferit lui Lukașenko.

Sancțiunile UE sunt mult mai semnificative pentru economia belarusă decât cele americane.

Se consideră că, dacă Uniunea Europeană nu ridică sancțiunile asupra potasei belaruse, efectul pozitiv pentru Belarus al eliminării sancțiunilor similare de către Statele Unite va fi foarte limitat.

Principalul obstacol care îl împiedică pe Lukașenko să beneficieze pe deplin de ridicarea sancțiunilor asupra potasei este lipsa logisticii maritime. Ridicarea sancțiunilor ar putea avea un impact tangibil dacă Lituania ar fi de acord să deblocheze tranzitul îngrășămintelor belaruse către Klaipėda. Acest lucru i-ar permite lui Lukașenko să crească semnificativ exporturile. Însă Vilnius a afirmat clar că nu va face concesii regimului belarus.

Iar Lukașenko nu mai are alți ostatici de marcă care ar putea fi de interes pentru Trump și care ar putea fi folosiți pentru a exercita presiuni asupra Lituaniei.

Viitoare schimburi

Se pare că viitoarele schimburi între Statele Unite și Belarus vor depinde de progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. Dacă aceste negocieri vor avansa, Statele Unite vor avea interesul de a îmbunătăți relațiile cu Belarus ca element de presiune soft asupra lui Putin.

Lukașenko, la rândul său, este interesat să ajungă la un acord cu Statele Unite înainte ca războiul ruso-ucrainean să fie înghețat. După aceea, ofertele de eliberare a prizonierilor politici nu vor mai fi la fel de generoase ca în prezent.

Dar dacă următoarea inițiativă de pace a lui Trump eșuează, acest lucru va avea un impact direct și asupra dialogului cu Lukașenko.

