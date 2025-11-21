Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe cale de a fi redeschisă. Operatorul reactoarelor de la Fukushima are de luat un singur aviz

O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează AFP.

Hideyo Hanazumi, guvernatorul departamentului Niigata (centru-vest) unde se află centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, a declarat în timpul unei conferinţe de presă că el va „aproba” reluarea activităţilor, care mai trebuie să primească acordul final al autorităţii nipone de reglementare în domeniul nuclear, scrie Agerpres.

Japonia, ţară săracă în resurse, renunţase la energia nucleară după triplul dezastru - seism, tsunami şi catastrofa nucleară - de la Fukushima din 2011, în condiţiile în care populaţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie.

Însă această ţară caută deja să relanseze energia atomică şi să reducă dependenţa sa faţă de combustibilii fosili importaţi.

În total, 14 reactoare - în principal situate în vestul şi sudul ţării - au fost deja repornite după punerea în aplicare a normelor de securitate stricte.

Aceasta va fi prima redemarare a unei centrale nucleare de către Tepco, operatorul centralei Fukushima Daiichi, după producerea catastrofei.

Catastrofa de la Fukushima

Accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut loc la data de 11 martie 2011 la centrala electrică atomică Fukushima din Japonia, ca urmare a cutremurului din nord-estul țării de la ora 14:46, urmat de un tsunami de mari proporții.

Centrala nucleară Fukushima I a fost nevoită să recurgă la acumulatorii electrici de rezervă, dar aceștia au o capacitate limitată.

La 14 martie compania TEPCO (Tokyo Electric Power Company), care administrează centrala, a făcut cunoscut că nici sistemul de răcire al reactorului 2 nu mai funcționează. La 15 martie autoritățile din Tokyo au anunțat că la reactorul (blocul) 2 Fukushima a avut loc o explozie care a avariat anvelopa acestuia, provocându-se astfel o creștere a radioactivității în zona înconjurătoare. Administrația centralei a vorbit despre "valori dramatice ale radioactivității". Drept urmare populația locală (care nu era încă evacuată) de pe o suprafață în jurul centralei cu o rază de 30 km a fost avizată să rămână în locuințe, pentru a nu se expune direct radioactivității crescute.

După explozia de la reactorul 2 s-a anunțat un incendiu la reactorul 4 (care la cutremur era în revizie). De la acesta provenea o creștere puternică a radioactivității direct în atmosferă. Se speculează că reactorul respectiv ar avea două găuri de dimensiuni metrice în anvelopă.

Reactoarele avariate au fost oprite oficial la 19 mai 2011. Reactoarele care nu au fost avariate în urma incidentului au fost oprite în decembrie 2013. Construcția altor două reactoare aflată în faza inițială (cu data de pornire prevăzută între 2016 și 2018) a fost anulată.

