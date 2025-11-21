Live TV

Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe cale de a fi redeschisă. Operatorul reactoarelor de la Fukushima are de luat un singur aviz

Data actualizării: Data publicării:
Centrala de la Fukushima
Centrala de la Fukushima, fotografie din 2014. Foto: Profimedia
Din articol
Catastrofa de la Fukushima

O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează AFP.

Hideyo Hanazumi, guvernatorul departamentului Niigata (centru-vest) unde se află centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, a declarat în timpul unei conferinţe de presă că el va „aproba” reluarea activităţilor, care mai trebuie să primească acordul final al autorităţii nipone de reglementare în domeniul nuclear, scrie Agerpres.

Japonia, ţară săracă în resurse, renunţase la energia nucleară după triplul dezastru - seism, tsunami şi catastrofa nucleară - de la Fukushima din 2011, în condiţiile în care populaţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie.

Însă această ţară caută deja să relanseze energia atomică şi să reducă dependenţa sa faţă de combustibilii fosili importaţi.

În total, 14 reactoare - în principal situate în vestul şi sudul ţării - au fost deja repornite după punerea în aplicare a normelor de securitate stricte.

Aceasta va fi prima redemarare a unei centrale nucleare de către Tepco, operatorul centralei Fukushima Daiichi, după producerea catastrofei.

Catastrofa de la Fukushima

Accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut loc la data de 11 martie 2011 la centrala electrică atomică Fukushima din Japonia, ca urmare a cutremurului din nord-estul țării de la ora 14:46, urmat de un tsunami de mari proporții.

Centrala nucleară Fukushima I a fost nevoită să recurgă la acumulatorii electrici de rezervă, dar aceștia au o capacitate limitată.

La 14 martie compania TEPCO (Tokyo Electric Power Company), care administrează centrala, a făcut cunoscut că nici sistemul de răcire al reactorului 2 nu mai funcționează. La 15 martie autoritățile din Tokyo au anunțat că la reactorul (blocul) 2 Fukushima a avut loc o explozie care a avariat anvelopa acestuia, provocându-se astfel o creștere a radioactivității în zona înconjurătoare. Administrația centralei a vorbit despre "valori dramatice ale radioactivității". Drept urmare populația locală (care nu era încă evacuată) de pe o suprafață în jurul centralei cu o rază de 30 km a fost avizată să rămână în locuințe, pentru a nu se expune direct radioactivității crescute.

După explozia de la reactorul 2 s-a anunțat un incendiu la reactorul 4 (care la cutremur era în revizie). De la acesta provenea o creștere puternică a radioactivității direct în atmosferă. Se speculează că reactorul respectiv ar avea două găuri de dimensiuni metrice în anvelopă.

Reactoarele avariate au fost oprite oficial la 19 mai 2011. Reactoarele care nu au fost avariate în urma incidentului au fost oprite în decembrie 2013. Construcția altor două reactoare aflată în faza inițială (cu data de pornire prevăzută între 2016 și 2018) a fost anulată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tun Rachete supersonice Japonia
Forțele japoneze testează de pe mare și din aer un sistem de rachete hipersonice. Prima rachetă intră în serviciu chiar anul viitor
incendiu-oita-x
Incendiu uriaș într-un oraș japonez: 170 de clădiri ard în Oita. Cel puțin o persoană a murit
Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
centrala nucleara zaporojie
Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc
"International Fleet Review 2022" in Japan
Japonia și-a ridicat în aer avioanele de vânătoare din cauza unei drone care ar fi trimisă de către Beijing
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
nicușor dan
Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din...
avion prabusit
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei...
Ultimele știri
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților, dar și blocajul privind tăierile din instituții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste...
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...