„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista rusă (Le Parisien)

Una dintre cele mai spectaculoase părți ale acestui caz de proxenetism duce acum la Moscova și la un „prieten al lui Putin”. Specialiștii evocă spectrul unui gigantic „kompromat”, scrie Le Parisien într-o amplă relatare despre cazul Jeffrey Epstein, care se dezvăluie publicului de la o zi la alta, după ce Departamentul de Justiție al SUA a decis publicarea a milioane de pagini din dosarul referitor la infractorul sexual. Suspiciunile şi acuzaţiile privind legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein continuă să zdruncine elitele mondiale din politică, afaceri, tehnologie, mediul academic sau familii regale. Din Statele Unite, Marea Britanie până în Polonia se deschid investigaţii, la peste 6 ani de când infractorul sexual s-a sinucis într-o închisoare din New York.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că informațiile emergente sugerează că rețeaua Epstein ar fi putut fi folosită sau chiar co‑organizată de agenții externi, inclusiv ruși, ridicând îngrijorări serioase de securitate națională pentru Polonia și aliații săi.

Într‑o ședință guvernamentală, Tusk a anunțat formarea unui grup analitic special alcătuit din procurori, polițiști și membri ai serviciilor de securitate care va analiza documentele publicate și va verifica dacă există urme concrete de implicare a serviciilor rusești în activitățile lui Epstein.

Jeffrey Epstein avea cu siguranță gustul prezentărilor, observă Le Parisien.

În august 2010, finanțatorul american se grăbește să trimită un e-mail prințului Andrew, copilul teribil al coroanei britanice, cu care are o veche relație de complicitate. Mesajul său face reclamă unei „prietene” cu care, scrie el, „veți aprecia cina”.

Ducele de York îl roagă să-i spună mai multe. Jeffrey Epstein, gurmand, descrie o femeie de 26 de ani, inteligentă, frumoasă, „demnă de încredere”. Rusă, adaugă el în trecere... Andrew se entuziasmează; va fi „încântat să o întâlnească” la Geneva, în Elveția, după zece zile.

Un vânt din Est suflă asupra cazului Epstein. Ministerul Justiției american a declasificat vinerea trecută o mare parte din arhivele legate de acest prădător sexual apropiat de elitele mondiale, așa cum a fost obligat să o facă Congresul în decembrie.

În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, care are în prezent numele Andrew Mountbatten-Windsor, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a transmis marţi seară BBC.

Fostul prinţ, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles al III-lea, a fost somat în octombrie 2025 să părăsească luxosul conac în care locuia de peste 20 de ani alături de fosta lui soţie, Sarah Ferguson, după ce titlurile princiare i-au fost retrase din cauza prieteniei sale cu infractorul Jeffrey Epstein.

Presiunea s-a intensificat şi mai mult în ultimele zile asupra lui Andrew, evidenţiat în noi fotografii şi e-mailuri din dosarul Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite.

Printre noile documente compromiţătoare figurează fotografii care îl arată pe fostul prinţ în timp ce stătea în genunchi sau aplecat deasupra unei femei, precum şi e-mailuri în care acesta îl invita pe Epstein la Palatul Buckingham pentru a discuta „în privat”.

10.000 de referiri la Rusia, peste 1.000, la Putin

Această multitudine de SMS-uri, note ale poliției și e-mailuri conține aproape 10.000 de referiri la Rusia și peste 1.000 la Vladimir Putin. De cel puțin două ori, în 2011 și 2014, schimburile de mesaje menționează întâlniri – a căror desfășurare nu a fost confirmată – cu președintele rus.

„O idee proastă acum, după prăbușirea avionului”, se teme într-unul dintre aceste e-mailuri un antreprenor japonez, Jōichi Itō, invitat în mod evident la una dintre aceste întâlniri. O rachetă tocmai doborâse zborul Malaysia Airlines 17 deasupra Donbasului, într-o parte a Ucrainei controlată de forțele pro-ruse.

În 2010, Epstein a trimis un e-mail unui asociat oferindu-se să-l ajute să obțină o viză rusă, explicând: „Am un prieten al lui Putin, să-l întreb?”

Unii au sugerat că recrutarea de escorte rusești arată că Epstein ar fi putut conduce o operațiune clasică de „kompromat” – atrăgând magnați influenți din lumea afacerilor, moguli media, oameni de stat și politicieni în întâlniri sexuale cu femeile și înregistrând întâlnirile în scopul șantajului.

Îngrijorare în rândurile britanicilor

În tabloide, surse din cadrul serviciilor secrete britanice își pun întrebări. Oare jet-setterul se afla în centrul „celei mai mari operațiuni de șantaj din istorie”? „Americanii sunt preocupați de acest lucru de ani de zile, dar serviciile noastre par mai reticente, probabil din cauza legăturilor cu familia regală”, susține unul dintre ei.

Jeffrey Epstein nu se poate apăra singur. Un gardian l-a găsit mort în 2019, spânzurat în celula sa din New York, la o lună după ce a fost acuzat de „proxenetism cu minori”. Justiția americană îl acuza că a furnizat tinere prietenilor săi cu funcții înalte timp de ani de zile.

Victimele sale proveneau adesea din Rusia sau din Europa de Est. Un obicei neplăcut: Moscova a ridicat la rang de artă „kompromatul”, aceste operațiuni constând în surprinderea unei ținte într-o situație delicată pentru a o neutraliza, a-i extorca informații sau a o constrânge să recruteze la rândul său.

Un repertoriu de aur

Orice spion ar fi visat să pătrundă în agenda lui Jeffrey Epstein. Omul a invitat la petrecerile sale șefi de stat și de guvern, mari patroni și vedete din lumea showbiz-ului. Aproape toți au fost fotografiați sau chiar filmați de sistemul de supraveghere video al acestui multimilionar „precaut”.

Acest as al relațiilor interumane se lăuda adesea cu legăturile sale cu Kremlinul. Unul dintre interlocutorii săi se plânge că nu obține viză pentru Rusia? Imediat, el răspunde că poate apela la serviciile unui „prieten al lui Putin”. „Ar trebui să o fac?”, se grăbește să întrebe.

Anul trecut, mass-media disidente ruse Dossier Center au stabilit deja că americanul a avut o perioadă legături cu un om din Kremlin. Serghei Beliakov, viceministru cu o carieră fulminantă, l-ar fi abordat pe Jeffrey Epstein în 2014, solicitându-i câteva sfaturi despre cea mai bună modalitate de a ocoli sancțiunile internaționale care afectau atunci economia rusă.

Acest moscovit afabil uită poate să menționeze, la acea vreme, că a urmat cursurile academiei FSB, serviciile secrete rusești în care Vladimir Putin și-a făcut ucenicia. El a condus, de asemenea, Fundația Forumului Economic Internațional din Sankt Petersburg, care în fiecare an este învăluită de parfumul dulce al zecilor de escorte.

Un mecanism de mici servicii

Orice agent știe să se facă indispensabil. În iulie 2015, Jeffrey Epstein îl contactează pe Beliakov pentru o problemă urgentă. O „fată din Moscova”, se plânge el, încearcă „să șantajeze un grup de oameni de afaceri influenți” din New York. „Este rău pentru afacerile tuturor. Ai vreo sugestie?” ”

Fără ezitare, prietenul său rus îi trimite, tot potrivit aceleiași surse media, un dosar detaliat cu informații: intriganta ar lucra pe cont propriu, „fără patron”, și ar putea ceda în fața amenințării expulzării din Statele Unite... Se pare că problema a fost rezolvată imediat.

Se pune în mișcare un mecanism de mici servicii. În 2015, Beliakov ar fi scris o scrisoare de recomandare pentru asistenta lui Epstein. Svetlana Pozhidaeva obține fără efort o viză O-1 pentru Statele Unite, rezervată în principiu persoanelor „cu abilități extraordinare”.

Tânăra are, într-adevăr, un parcurs atipic: acest model al agenției MC2, finanțat de Epstein, este absolventă a prestigiosului Institut de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova, academia Ministerului Afacerilor Externe care formează diplomați și agenți de informații.

„O idee despre cum să-l tratezi pe Donald Trump”

Finanțatorul american era aparent sensibil la educația rusă. O anumită Masha Drokova s-a ocupat uneori de gestionarea relațiilor sale cu presa. Această fostă susținătoare ferventă a lui Vladimir Putin s-a stabilit între timp în Silicon Valley, un univers tehnologic aflat în centrul rivalităților de putere.

Interesele rusești sunt regulat în viața de zi cu zi a lui Epstein. În mai multe rânduri, Beliakov îi propune să organizeze întâlniri cu viceministrul finanțelor, Serghei Storceak, sau cu vicepreședintele Băncii Centrale, Aleksei Simanovski.

Potrivit publicației independente ruse Agentstvo, care a analizat documentele, numele lui Vladimir Putin apare de peste 1.000 de ori în fișiere, iar termenul „Rusia” este menționat de aproape 5.900 de ori.

În corespondența sa, Epstein face în repetate rânduri referire la posibilitatea unei întâlniri cu liderul de la Kremlin, deși nu există dovezi clare că o astfel de întâlnire ar fi avut loc.

Într-un e-mail din octombrie 2010, Epstein întreba: „L-ai avut pe Putin pe barca ta?”.

În august 2011, el menționa într-un mesaj către un om de afaceri din Emiratele Arabe Unite că „Putin ar putea veni în Statele Unite. Aș prefera să-l văd acolo, așa că la Soci este puțin probabil”.

O parte consistentă a corespondenței îl implică pe Thorbjørn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei și, la acea vreme, secretar general al Consiliului Europei. În mai 2013, Epstein îi scria că Bill Gates urma să fie la Paris și adăuga că „Putin este binevenit să ni se alăture la cină”.

În anii următori, Epstein a continuat să îi scrie lui Jagland despre dorința de a discuta cu Putin teme economice și tehnologice, inclusiv monede digitale.

În ianuarie 2014, el cerea să i se „explice lui Putin că Rusia are nevoie de o versiune mai avansată de Bitcoin”, iar în iulie 2015 nota că „încă mi-aș dori să mă întâlnesc cu Putin și să discutăm despre economie”.

În 2018, Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească la Helsinki, o premieră de la anexarea Crimeei cu patru ani înainte. Într-un mesaj adresat fostului prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, Epstein afirmă că poate discuta cu Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe la Moscova, pentru a-i da „o idee despre cum să se comporte cu Donald Trump”.

Pașaport austriac și pretenții false

Nimeni nu știe dacă americanul și-a oferit într-adevăr sfaturile. Dar președintele rus, în acea zi, trece cu vederea summitul. „Nu înțeleg cum ar putea interesa pe cineva cazul Jeffrey Epstein”, a declarat odată Donald Trump. „Este destul de plictisitor.”

Încă candidat la Casa Albă, republicanul a promis mult timp că va dezvălui integral dosarul judiciar, acuzându-și adversarii democrați că îl blochează. De la învestirea sa, el a frânat la rândul său pe cât posibil divulgarea de noi elemente.

Cele trei milioane de documente făcute publice în aceste zile, parțial cenzurate de administrație, nu vor putea dezvălui toate misterele. Fiind un adept al chestiunilor „offshore”, Epstein ar fi operat în tranzacții obscure între țări din Orientul Mijlociu, Golful Persic și Africa. În anii 1980, el deținea un pașaport austriac pe un nume fals, cu domiciliul în Arabia Saudită.

A dat frâu liber tuturor fanteziilor. În anii 1980, un asociat i l-ar fi prezentat pe Robert Maxwell. Acest magnat al mass-media a avut mult timp reputația de spion, fiind apropiat atât de Mossad, serviciile secrete israeliene, cât și de Moscova. În 1991, cadavrul acestui fost deputat britanic a fost găsit plutind în Atlantic. Se pare că bărbatul ar fi căzut accidental de pe iahtul său. Orice se poate întâmpla...

Fiica sa, Ghislaine Maxwell, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Justiția a stabilit că ea a servit ca recrutor pentru Epstein, al cărei amant era. Atât pentru tatăl său, cât și pentru amantul său, ea a negat întotdeauna orice legătură cu serviciile secrete străine. Dar fiecare coincidență alimentează acum suspiciunea otrăvitoare, scrie Le Parisien.

Noile documente alimentează și mai mult interesul și controversele legate de amploarea relațiilor și influenței lui Epstein la nivel global, fără a stabili însă, în mod definitiv, veridicitatea tuturor afirmațiilor din fișierele FBI.

Editor : M.C