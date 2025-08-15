Live TV

Video Cel mai mare vulcan activ din Europa a erupt din nou. Imagini spectaculoase surprinse deasupra vulcanului Etna

Data publicării:
eruptie etna
Foto: Captură video Digi24

Vulcanul Etna a început să erupă, joi dimineață, prin două cratere, dar autoritățile italiene au declarat că riscul pentru comunitățile din jur este scăzut. Imagnile surprinse din dronă arată râurile de lavă incandescentă care își croiesc drum pe versanții celui mai activ vulcan din Europa. 

O nouă erupție de lavă a avut loc între Bocca Nuova și Craterul Sud-Estic de pe Muntele Etna, la aproximativ 2.980 de metri altitudine, provocând un flux constant de lavă și explozii la crater, relatează Watchers News

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), noua gură de lavă s-a aflat pe aceeași aliniere cu alte erupții recente. Lava a curs din zona vârfului, iar exploziile au aruncat fragmente incandescente pe marginea craterului și pe pantele muntelui.

Vibrațiile vulcanice s-au menținut la un nivel moderat, cu tendință de intensificare, iar experții nu au observat schimbări semnificative ale solului.

Erupția a provocat, temporar, neplăceri pe aeroportul din Catania care și-a suspendat operațiunile din cauza cenușii vulcanice care acoperea pistele.

