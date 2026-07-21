Live TV

„Cel mai scump știulete din lume”. Costul uriaș al noului sediu al Ministerului Apărării din Slovacia scandalizează populaţia

Data publicării:
stiulete
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul slovac al Apărării este criticat după ce a dezvăluit noul sediu al ministerului său, un turn cu 27 de etaje, al cărui cost de renovare se ridică la 53 de milioane de euro și a atras critici aspre din partea populației.

Poreclit „ştiuletele” de către localnici, impunătorul fost bloc de cazarmă din perioada comunistă, recent renovat, face deja obiectul unor investigaţii din cauza unei posibile deturnări de fonduri publice, relatează AFP, citată de Agerpres.

„E frumos, nu-i aşa?", a exclamat ministrul Robert Kalinak, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai premierului naţionalist Robert Fico, deschizând clădirea publicului în capitala Bratislava, la sfârşitul săptămânii trecute.

Mulţi nu au fost de acord.

„Un zgârie-nori supraevaluat, demn de Dubai" se numără printre numeroasele comentarii critice postate pe reţelele de socializare, în timp ce deputatul Gabor Grendel, din partidul de opoziţie Slovensko, a numit-o „cel mai scump ştiulete din lume".

Parchetul investighează deja o plângere penală privind renovarea în valoare de 958.000 de euro a zidului de beton de 700 de metri care înconjoară turnul, pe care muncitorii l-au revopsit pur şi simplu pentru a da impresia unui zid de cărămidă. Robert Kalinak a negat orice faptă ilegală.

La deschiderea publică de joi, vizitatorii au putut vedea etichete de preţ afişate în toată clădirea, indicând atât preţurile pieţei, cât şi ceea ce ministrul susţine că a plătit în schimb, lăudându-se că a făcut o afacere bună.

De exemplu, o canapea iniţial evaluată la 4.500 de euro i-ar fi costat pe contribuabili doar aproximativ 2.000 de euro, în timp ce un cuier a fost redus de la 620 de euro la 330 de euro. O chicinetă instalată la fiecare etaj a costat aproape 8.000 de euro, excluzând electrocasnicele.

În ceea ce priveşte ecranul LED de pe exteriorul turnului, acesta a costat 400.000 de euro, dar este oprit de luni de zile, după ce meme-urile online l-au reimaginat ca ochiul malefic de pe Barad-dur, fortăreaţa lui Sauron din „Stăpânul Inelelor".

Deputata de opoziţie Veronika Remisova a considerat cheltuielile generoase pentru noul birou al ministrului nepotrivite într-un moment în care guvernul reduce cheltuielile publice, acuzându-l pe Robert Kalinak că trăieşte „ca un şeic".

Kalinak s-a apărat, descriind mobilierul ca fiind „de gamă medie", fabricat din materiale durabile şi conceput să reziste 30 până la 50 de ani.

Slovacia, care a aderat la Uniunea Europeană şi NATO în 2004, a alocat 2% din PIB-ul său pentru apărare de la invazia rusă din Ucraina, în conformitate cu directivele NATO.

Însă Banca Centrală slovacă se aşteaptă ca cifra să scadă sub acest obiectiv în acest an, o evoluţie atribuită austerităţii, dar care, potrivit experţilor, reflectă şi diviziunile privind ajutorul acordat Ucrainei în cadrul coaliţiei de guvernare conduse de Robert Fico, care a revenit la putere în 2023.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
busteni-viitura
2
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
dan tesloianu
3
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
nava turca lovita de rusi
4
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Digi Sport
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romatsa
Contestația ROMATSA împotriva popririi cerute de Pfizer se judecă pe 28 iulie la Bruxelles. Regia mai are bani pentru câteva săptămâni
radu miruta
Interviurile pentru angajările din Armată vor fi filmate de la 1 august. Miruță: „Vrem să eliminăm orice urmă de subiectivism”
radu miruta
Miruță: „Două blocuri au fost construite ilegal la 100 de metri de un depozit de muniție”. 18 angajați ai MApN, cercetați de DNA
santierul damen mangalia
Reacţiile miniştrilor Apărării şi Economiei după ce Rheinmetall nu s-a prezentat la licitaţia pentru Şantierul Mangalia
drone kamikaze LUCAS dezvoltate de SUA
Ministerul Apărării: Dronele au schimbat războiul. NATO investește peste 40 de miliarde de dolari în programul Drone Edge
Recomandările redacţiei
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării, negociată la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă liderii...
imagini nava
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost...
inundatii viituri pompieri busteni
Două zile de inundații masive în Prahova. Diana Buzoianu: „Toată...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD propune, printr-un amendament, amânarea majorării TVA la 21%...
Ultimele știri
Mobilizare de amploare în Mureș după ce doi copii ar fi căzut în râu. Scafandrii intervin și un elicopter SMURD survolează zona
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
CM 2026 Ce riscă Argentina după ce FIFA a deschis o procedură privind incidentele din timpul finalei cu Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru soțul ei, la împlinirea a 50 de ani: „Te iubim dincolo de cuvinte” Cum...
Cancan
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și...
Fanatik.ro
Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă: de la atmosfera...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul nu a luat avionul către Sofia...
Adevărul
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Playtech
Când poate ANAF să controleze o persoană fizică. Ce documente pot cere inspectorii
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Alertă meteo fără precedent în Europa: Temperaturi de 50 °C estimate pentru prima dată în istorie
Newsweek
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”