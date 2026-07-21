Ministrul slovac al Apărării este criticat după ce a dezvăluit noul sediu al ministerului său, un turn cu 27 de etaje, al cărui cost de renovare se ridică la 53 de milioane de euro și a atras critici aspre din partea populației.

Poreclit „ştiuletele” de către localnici, impunătorul fost bloc de cazarmă din perioada comunistă, recent renovat, face deja obiectul unor investigaţii din cauza unei posibile deturnări de fonduri publice, relatează AFP, citată de Agerpres.

„E frumos, nu-i aşa?", a exclamat ministrul Robert Kalinak, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai premierului naţionalist Robert Fico, deschizând clădirea publicului în capitala Bratislava, la sfârşitul săptămânii trecute.

Mulţi nu au fost de acord.

„Un zgârie-nori supraevaluat, demn de Dubai" se numără printre numeroasele comentarii critice postate pe reţelele de socializare, în timp ce deputatul Gabor Grendel, din partidul de opoziţie Slovensko, a numit-o „cel mai scump ştiulete din lume".

Parchetul investighează deja o plângere penală privind renovarea în valoare de 958.000 de euro a zidului de beton de 700 de metri care înconjoară turnul, pe care muncitorii l-au revopsit pur şi simplu pentru a da impresia unui zid de cărămidă. Robert Kalinak a negat orice faptă ilegală.

La deschiderea publică de joi, vizitatorii au putut vedea etichete de preţ afişate în toată clădirea, indicând atât preţurile pieţei, cât şi ceea ce ministrul susţine că a plătit în schimb, lăudându-se că a făcut o afacere bună.

De exemplu, o canapea iniţial evaluată la 4.500 de euro i-ar fi costat pe contribuabili doar aproximativ 2.000 de euro, în timp ce un cuier a fost redus de la 620 de euro la 330 de euro. O chicinetă instalată la fiecare etaj a costat aproape 8.000 de euro, excluzând electrocasnicele.

În ceea ce priveşte ecranul LED de pe exteriorul turnului, acesta a costat 400.000 de euro, dar este oprit de luni de zile, după ce meme-urile online l-au reimaginat ca ochiul malefic de pe Barad-dur, fortăreaţa lui Sauron din „Stăpânul Inelelor".

Deputata de opoziţie Veronika Remisova a considerat cheltuielile generoase pentru noul birou al ministrului nepotrivite într-un moment în care guvernul reduce cheltuielile publice, acuzându-l pe Robert Kalinak că trăieşte „ca un şeic".

Kalinak s-a apărat, descriind mobilierul ca fiind „de gamă medie", fabricat din materiale durabile şi conceput să reziste 30 până la 50 de ani.

Slovacia, care a aderat la Uniunea Europeană şi NATO în 2004, a alocat 2% din PIB-ul său pentru apărare de la invazia rusă din Ucraina, în conformitate cu directivele NATO.

Însă Banca Centrală slovacă se aşteaptă ca cifra să scadă sub acest obiectiv în acest an, o evoluţie atribuită austerităţii, dar care, potrivit experţilor, reflectă şi diviziunile privind ajutorul acordat Ucrainei în cadrul coaliţiei de guvernare conduse de Robert Fico, care a revenit la putere în 2023.

Editor : M.B.