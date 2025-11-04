Live TV

Cel mai singuratic elefant din lume a murit. Ce l-a ucis pe Shankar, pachidermul care a trăit singur din 2001

Data publicării:
Beautiful animal
Sursa foto: Getty Images

Un virus transmis de rozătoare a dus la moartea singurului elefant african din grădina zoologică din Delhi, capitala Indiei, au declarat oficialii pentru BBC.

Shankar, un mascul în vârstă de 29 de ani, a murit pe 17 septembrie, după ce și-a petrecut o mare parte din viață în izolare. Cauza morții sale nu era cunoscută la momentul respectiv.

Acum, autopsia a revelat că elefantul a fost testat pozitiv pentru virusul encefalomiocarditei (EMCV), a declarat directorul grădinii zoologice din Delhi, Sanjeet Kumar.

EMCV este cunoscut pentru că provoacă inflamații fatale ale inimii și, uneori, febră cerebrală la mamifere. Virusul se transmite prin fecalele și urina rozătoarelor.

Conform manualului veterinar MSD, majoritatea focarelor de EMCV au fost asociate cu animale captive din ferme de porci, centre de cercetare a primatelor și grădini zoologice.

Virusul se reproduce rapid și poate ataca inima și, uneori, creierul, provocând adesea moartea subită. Până în prezent, nu există un tratament antiviral specific pentru EMCV.

Conform unui studiu din 2012 publicat în revista medicală Virulence, EMCV a fost documentat la porci, rozătoare, feline mari și elefanți africani, printre alte mamifere.

Conform unui raport publicat în Nature, virusul a fost izolat pentru prima dată în 1945 de la un gibon din Florida, potrivit BBC

Din anii 1970, au fost raportate focare locale în SUA, Africa de Sud, China, Australia, Canada, America de Sud și mai multe țări din Europa.

Focarele din SUA și Africa de Sud au afectat în special elefanții africani captivi.

În India, virusul a fost izolat pentru prima dată la sfârșitul anilor 1960. Dar Shankar este primul deces înregistrat” cauzat de EMCV în India, a declarat pentru BBC un înalt oficial al Institutului Indian de Cercetări Veterinare (IVRI), adăugând că „este posibil să fi existat cazuri neraportate de mamifere care au murit din cauza EMCV”. Autopsia lui Shankar a fost efectuată la IVRI.

Domnul Kumar, directorul grădinii zoologice, nu a răspuns la întrebări specifice despre modul în care Shankar ar fi putut contracta infecția și dacă exista o problemă cu rozătoarele în grădina zoologică.

„Este un virus rar și nu sunt expert în acest domeniu”, a spus el.

Moartea lui Shankar a provocat tristețe printre iubitorii de animale și activiștii care încercau de mult timp să reabiliteze animalul singuratic.

El era unul dintre cei doi elefanți africani care au ajuns în India în 1998, ca dar diplomatic din partea Zimbabwe pentru fostul președinte indian Shankar Dayal Sharma. Dar tovarășul lui Shankar a murit în 2001. El a fost apoi cazat temporar împreună cu elefanții asiatici din grădina zoologică, dar planul nu a funcționat.

În 2012, Shankar a fost mutat într-un nou țarc care l-a lăsat practic în izolare, în ciuda interdicției federale din 2009 de a ține elefanții singuri mai mult de șase luni. El a rămas acolo până la moartea sa.

De ani de zile, activiștii ceruseră ca Shankar să fie mutat din grădina zoologică și reabilitat într-o rezervație naturală care adăpostește alți elefanți africani.

În 2021, o petiție adresată Curții Supreme din Delhi a solicitat mutarea lui Shankar într-o rezervație împreună cu alți elefanți africani. Doi ani mai târziu, curtea a respins petiția, îndrumând petiționarul să se adreseze unui comitet care se ocupă de transferul animalelor sălbatice între grădinile zoologice.

După moartea lui Shankar, în India a mai rămas un singur elefant african – un mascul adult la grădina zoologică Mysore din sudul statului Karnataka. Și el trăiește singur de ani de zile.

