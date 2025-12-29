Live TV

Cel puțin 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat în Mexic

Data publicării:
photo-collage.png (26)
Cel puțin 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat în Mexic. Foto via News.ro

Cel puțin 13 persoane au murit după ce un tren de pasageri inaugurat în 2023 a deraiat în statul Oaxaca, din sudul Mexicului. Alte 98 de persoane au fost rănite, iar cinci se află în stare critică, au anunțat autoritățile, citate de Reuters și News.ro.

Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri.

Dintre cei aflaţi la bord, 139 au fost declaraţi în afara pericolului, în timp ce 98 au fost răniţi, dintre care 36 au primit asistenţă medicală.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat pe X că cinci dintre răniţi se află în stare critică, adăugând că oficiali de rang înalt au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta familiile celor decedaţi.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomon Jara Cruz, a transmis condoleanţe familiilor victimelor accidentului şi a declarat că autorităţile statale colaborează cu agenţiile federale pentru a sprijini persoanele afectate.

Procuratura Generală a Mexicului a deschis deja o anchetă cu privire la incident, a anunţat procurorul general Ernestina Godoy Ramos într-o postare pe reţelele de socializare.

Trenul interoceanic, inaugurat în 2023 sub fostul preşedinte Andres Manuel Lopez Obrador, face parte din proiectul mai amplu al Coridorului Interoceanic.

Iniţiativa a fost concepută pentru a moderniza legătura feroviară peste Istmul Tehuantepec, conectând portul mexican Salina Cruz, de pe coasta Pacificului, cu Coatzacoalcos, de pe coasta Golfului.

Guvernul mexican a încercat să transforme istmul într-un coridor comercial strategic, prin extinderea porturilor, a căilor ferate şi a infrastructurii industriale, cu scopul de a crea o rută care să poată concura cu Canalul Panama.

Serviciul feroviar face parte, de asemenea, dintr-un efort mai amplu de extindere a transportului feroviar de pasageri şi marfă în sudul Mexicului şi de stimulare a dezvoltării economice în regiune.

