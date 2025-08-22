Cel puțin 14 morți și zeci de răniți, în două atacuri ale unor grupări armate din Columbia

Un camion-capcană, drone explozive şi focuri de armă: două atacuri ale unor grupări armate s-au soldat cu cel puţin 14 morţi şi zeci de răniţi joi într-o escaladare dramatică a violenţelor în Columbia, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Această creştere a violenţelor are loc cu un an înainte de alegerile prezidenţiale şi a fost marcată în special de moartea, pe 11 august, a senatorului Miguel Uribe, în urma unui atac.



Uribe, în vârstă de 39 de ani, era unul din liderii opoziţiei de dreapta şi ar fi putut candida la alegerile prezidenţiale din mai 2026. În 7 iunie, la Bogota, un adolescent în vârstă de 15 ani a tras asupra lui la un miting; două gloanţe l-au lovit pe politician în cap, iar altul într-un picior.



Joi după-amiază, un camion-capcană a explodat lângă o bază aeriană din Cali (sud-vest), al treilea oraş ca mărime din ţară, făcând cel puţin şase morţi şi 60 de răniţi, potrivit autorităţilor. Primarul Alejandro Eder a denunţat un "atac narcoterorist" şi a cerut o "militarizare" a oraşului.



Ministrul Apărării, Pedro Sanchez, a atribuit atacul grupării armate EMC, o grupare desprinsă din FARC, denunţând un "atentat terorist (...) nejustificat împotriva populaţiei civile din Cali".



Un martor, Hector Fabio Bolanos, în vârstă de 65 de ani, a declarat pentru AFP că a auzit "o explozie uriaşă lângă baza aeriană" şi a văzut mulţi răniţi la sol. Mai multe clădiri din apropiere şi o şcoală au fost evacuate.



Columbia se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu, fiind principala sursă de cocaină din lume. Preşedintele Gustavo Petro a fost ales în 2022 după ce a promis că va încerca să dezamorseze conflictele armate din ţară printr-un dialog cu toate grupările - gherile, paramilitari şi narcotraficanţi. Anul acesta, armata a bombardat de mai multe ori situri ale celui mai mare cartel de traficanţi, Clan del Golfo.

