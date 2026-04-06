Cel puțin 3 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise de un atac al Rusiei asupra Odesei

Cel puţin trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac rus asupra Odesei, în sudul Ucrainei, a anunţat luni şeful administraţiei militare a oraşului, Serghii Lîsak, transmite AFP, preluat de Agerpres. 

„În urma atacului inamic efectuat în cursul nopţii, deplângem din păcate trei morţi, inclusiv un copil”, a scris Lîsak pe Telegram. 

El a adăugat că atacul, care a lovit clădiri rezidenţiale, a provocat de asemenea rănirea a două persoane, dintre care două grav. 

Odesa, oraş cu un milion de locuitori şi port important la Marea Neagră, prin care trec majoritatea exporturilor ucrainene, este vizat în mod regulat de Moscova. 

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a raportat „atacuri masive cu drone” din partea Ucrainei, care au rănit cel puţin opt persoane şi au avariat clădiri de apartamente şi case, începând de duminică dimineaţă. 

Potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de agenţia de presă Tass, apărarea aeriană a doborât 50 de drone ucrainene deasupra Rusiei în noaptea de duminică spre luni. 

