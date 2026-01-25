Cel puțin 30 de oameni au fost răniți în Brazilia la un miting pro-Bolsonaro, loviți de fulger. 8 victime sunt în stare gravă
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează AFP.
Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din capitala braziliană pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar la periferia oraşului, scrie Agerpres.
Pompierii au indicat într-un comunicat trimis AFP că 72 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului în urma incidentului. Dintre acestea, 30 au fost transportate la două spitale din apropiere.