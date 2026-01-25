Live TV

Cel puțin 30 de oameni au fost răniți în Brazilia la un miting pro-Bolsonaro, loviți de fulger. 8 victime sunt în stare gravă

Data publicării:
miting brazilia
Foto: Profimedia

Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează AFP.

Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din capitala braziliană pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar la periferia oraşului, scrie Agerpres.

Pompierii au indicat într-un comunicat trimis AFP că 72 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului în urma incidentului. Dintre acestea, 30 au fost transportate la două spitale din apropiere.

"Opt victime erau în stare gravă", au adăugat ei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Vladimir Putin
2
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
3
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Digi Sport
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bolsonaro Is Sentenced To Prison For Planning A Coup D'Etat.
Bolsonaro poate scăpa mai repede din închisoare. Avocații au găsit o metodă de reducere a pedepsei: cititul
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort”. „Celulă” cu living și bucătărie
Release Of Daniel Vorcaro, Owner Of Banco Master
Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Au fost confiscate active de 1 miliard de dolari
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia României din acordul UE-Mercosur
cocaina spania
Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă 
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa
Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensii fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat