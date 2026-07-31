Centrala nucleară Paks din Ungaria poate rămâne închisă câteva săptămâni. Magyar face apel către marile companii

Centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea rămâne închisă timp de săptămâni întregi, deoarece se preconizează că nivelul apei din Dunăre, care alimentează instalaţia cu apă de răcire, va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să funcţioneze în condiţii de siguranţă, a declarat vineri prim-ministrul Peter Magyar, relatează Reuters şi MTI.

Cele patru reactoare ruseşti ale centralei funcţionează la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi se preconizează că vor fi oprite complet luni, întrucât se estimează că nivelul apei Dunării va scădea şi mai mult, potrivit News.ro.

Prim-ministrul a explicat că centrala nucleară de la Paks funcţionează la o capacitate redusă de aproximativ 940 de megawaţi, din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre.

El a declarat că, până vineri, nivelul apei scăzuse cu 124 de centimetri, iar la 134 de centimetri centrala trebuie oprită din motive de siguranţă. Prim-ministrul a avertizat că, potrivit previziunilor experţilor, nivelul apei ar putea scădea cu până la 144 de centimetri şi a subliniat că nu se preconizează o creştere a acestuia pe termen scurt.

Peter Magyar a explicat că repornirea unităţilor de la Paks este posibilă numai dacă nivelul apei creşte din nou peste pragul de oprire şi a adăugat că nu există nicio şansă realistă ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni.

Prim-ministrul a reamintit că nici prognozele meteorologice pentru bazinele hidrografice ale Dunării nu sunt favorabile şi a subliniat că, pe baza datelor din ultimii douăzeci de ani, şansa unei creşteri rapide a nivelului apei este redusă.

Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei se va restabili suficient pentru o funcţionare în condiţii de siguranţă, „dar nu se preconizează ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat Magyar în cadrul unei conferinţe de presă organizate la rafinăria de pe Dunăre a companiei energetice MOL din Szazhalombatta.

Centrala de la Paks produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei.

Magyar a declarat joi că Ungaria şi-ar putea acoperi necesarul de energie prin importuri. Cu toate acestea, se preconizează că un val de căldură va creşte cererea de energie electrică cu 20% în timpul orelor de vârf de seară, ceea ce ar putea crea o situaţie critică.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a postat premierul Magyar vineri pe Facebook.

Magyar solicită companiilor să reducă consumul de energie

Pentru a reduce presiunea asupra reţelei electrice, Magyar şi-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile şi de baterii, de a reduce consumul de energie electrică şi de apă pentru a contribui la asigurarea securităţii energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat Magyar.

Directorul general al MOL, Zsolt Hernadi, a declarat vineri că va închide unele instalaţii din întreaga ţară pentru a contribui la economisirea energiei. Magyar a precizat că MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, îşi reduce consumul cu 40%.

Samsung SDI a declarat într-un comunicat transmis prin e-mail că fabrica sa de baterii din God, la nord de Budapesta, îşi reduce consumul de apă cu 50% şi consumul de energie electrică cu 10% în timpul orelor critice de seară.

Editor : C.L.B.