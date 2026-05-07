China a condamnat la moarte doi foşti miniştri ai Apărării. Pentru ce au fost găsiți ei vinovați

Foştii miniştri chinezi ai Apărării Wei Fenghe şi Li Shangfu au fost condamnaţi amândoi la moarte, cu o amânare de doi ani a executării pedepsei, pentru acuzaţii de corupţie, a anunţat joi Xinhua, agenţia de ştiri a statului chinez, relatează Reuters.

Cei doi foşti oficiali au fost expulzaţi din Partidul Comunist în 2024 pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism pentru corupţie, scrie News.ro.

O sentinţă de moarte cu amânare în China este de obicei comutată în închisoare pe viaţă dacă infractorul nu comite nicio infracţiune în perioada de amânare.

Citește și

De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și de ce acest lucru nu a provocat panică în capitalele UE

Editor : Sebastian Eduard