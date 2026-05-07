China a condamnat la moarte doi foşti miniştri ai Apărării. Pentru ce au fost găsiți ei vinovați

Wei Fenghe și Li Shangfu
Wei Fenghe și Li Shangfu. Foto: Profimedia

Foştii miniştri chinezi ai Apărării Wei Fenghe şi Li Shangfu au fost condamnaţi amândoi la moarte, cu o amânare de doi ani a executării pedepsei, pentru acuzaţii de corupţie, a anunţat joi Xinhua, agenţia de ştiri a statului chinez, relatează Reuters.

Cei doi foşti oficiali au fost expulzaţi din Partidul Comunist în 2024 pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism pentru corupţie, scrie News.ro.

O sentinţă de moarte cu amânare în China este de obicei comutată în închisoare pe viaţă dacă infractorul nu comite nicio infracţiune în perioada de amânare.

