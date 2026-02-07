Live TV

China anulează condamnarea la moarte a unui canadian, pe fondul apropierii diplomatice de Ottawa

Data publicării:
Robert Lloyd Schellenberg
Robert Lloyd Schellenberg. Foto: Profimedia
Din articol
Condamnare controversată și acuzații respinse Relațiile comerciale, în centrul apropierii dintre Ottawa și Beijing

China a anulat condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, a declarat vineri un oficial canadian, într-un posibil semn de relaxare a relațiilor diplomatice, în contextul în care premierul Mark Carney încearcă să consolideze legăturile comerciale cu Beijingul, scrie The Guardian.

Avocatul lui Schellenberg, Zhang Dongshuo, contactat la Beijing sâmbătă, a confirmat că decizia a fost anunțată vineri de cea mai înaltă instanță din China.

Schellenberg a fost reținut în 2014 pentru acuzații legate de droguri, înainte ca relațiile dintre China și Canada să se deterioreze puternic după arestarea, în 2018, la Vancouver, a directoarei financiare Huawei, Meng Wanzhou.

Arestarea a provocat furia Beijingului, care a reținut ulterior doi canadieni – Michael Spavor și Michael Kovrig – sub acuzații de spionaj, gest condamnat de Ottawa drept represalii.

Condamnare controversată și acuzații respinse

În ianuarie 2019, un tribunal din nord-estul Chinei l-a rejudecat pe Schellenberg, care avea atunci 36 de ani, condamnându-l la moarte și considerând că pedeapsa inițială de 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri fusese prea blândă.

Instanța a susținut că acesta ar fi fost un actor central într-o schemă de trimitere a narcoticelor către Australia, într-un proces de o singură zi pe care Amnesty International l-a catalogat drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Citește și: Canadianul condamnat pentru trafic de droguri în China a pierdut recursul împotriva pedepsei cu moartea

Schellenberg a negat orice implicare.

Un oficial canadian, care a cerut să rămână anonim, a confirmat decizia instanței supreme chineze de a anula condamnarea la moarte. Potrivit avocatului său, canadianul – deținut din 2014 în orașul Dalian – va fi rejudecat de Înalta Curte Populară din Liaoning, însă data procesului nu a fost încă stabilită.

Zhang a declarat că s-a întâlnit vineri cu Schellenberg în Dalian și că acesta părea relativ relaxat.

Relațiile comerciale, în centrul apropierii dintre Ottawa și Beijing

Mark Carney, aflat la conducerea guvernului din 2024, a vizitat China în ianuarie, în cadrul unui efort global de diversificare a piețelor de export ale Canadei și de reducere a dependenței comerciale de Statele Unite.

„Global Affairs Canada este la curent cu decizia emisă de Curtea Supremă Populară a Republicii Populare Chineze în cazul domnului Robert Schellenberg”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului canadian de Externe, Thida Ith.

Ea a adăugat că instituția „va continua să ofere servicii consulare domnului Schellenberg și familiei sale” și a subliniat că „Canada a pledat pentru clemență în acest caz, așa cum face pentru toți cetățenii canadieni condamnați la pedeapsa capitală”.

Mai multe sectoare-cheie ale economiei canadiene au fost afectate de tarifele impuse de președintele american Donald Trump, iar Carney a afirmat că Ottawa nu mai poate conta pe SUA ca partener comercial de încredere.

Citește și: Un canadian a fost condamnat la închisoare în China, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Beijing și Ottawa. Reacția Canadei

Premierul consideră că, în ciuda tensiunilor persistente – inclusiv acuzațiile de interferență chineză în alegerile canadiene – țara are nevoie de o relație funcțională cu Beijingul pentru a-și proteja viitorul economic.

În timpul vizitei sale la Beijing, luna trecută, Carney s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping și a salutat o nouă etapă în relațiile bilaterale, afirmând că cele două state au convenit asupra unui „nou parteneriat strategic” și a unui acord comercial preliminar.

Ministerul canadian de Externe nu a comentat dacă demersurile diplomatice din timpul vizitei au influențat decizia instanței chineze. „Din motive de confidențialitate, nu pot fi oferite informații suplimentare”, a precizat Ith.

Avocatul Zhang a spus că vizita lui Carney i-a dat speranța unui rezultat relativ favorabil pentru clientul său.

Meng Wanzhou, acuzată inițial că ar fi încercat să ocolească sancțiunile americane împotriva Iranului – acuzații pe care le-a negat – a fost eliberată în septembrie 2021.

În aceeași lună au fost eliberați și Michael Spavor și Michael Kovrig.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
camera de hotel
Cum au descoperit doi turiști, care au făcut sex într-un hotel din China, că au fost filmați și au ajuns pe un site pentru adulți
nuuk groenlanda
Franţa şi Canada au inaugurat consulate în capitala Groenlandei
China arme nucleare
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
spion spionaj china chinezi
Un membru al armatei Greciei a fost arestat pentru spionaj. Este suspectat de legături cu China
donald trump
Miza ascunsă care l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la restricțiile nucleare. Explicațiile specialiștilor
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Screenshot 2026-02-07 083626
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova...
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii...
Ultimele știri
JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În paralel au avut loc proteste uriașe la Milano împotriva ICE
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Întreruperi de curent în întreaga țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro. Se construiește într-un oraș de...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Kit Harington, starul din „Game of Thrones”, despre căsnicia cu fosta sa colegă: „Totul s-a așezat exact așa...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă