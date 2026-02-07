China anulează condamnarea la moarte a unui canadian, pe fondul apropierii diplomatice de Ottawa

China a anulat condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, a declarat vineri un oficial canadian, într-un posibil semn de relaxare a relațiilor diplomatice, în contextul în care premierul Mark Carney încearcă să consolideze legăturile comerciale cu Beijingul, scrie The Guardian.

Avocatul lui Schellenberg, Zhang Dongshuo, contactat la Beijing sâmbătă, a confirmat că decizia a fost anunțată vineri de cea mai înaltă instanță din China.

Schellenberg a fost reținut în 2014 pentru acuzații legate de droguri, înainte ca relațiile dintre China și Canada să se deterioreze puternic după arestarea, în 2018, la Vancouver, a directoarei financiare Huawei, Meng Wanzhou.

Arestarea a provocat furia Beijingului, care a reținut ulterior doi canadieni – Michael Spavor și Michael Kovrig – sub acuzații de spionaj, gest condamnat de Ottawa drept represalii.

Condamnare controversată și acuzații respinse

În ianuarie 2019, un tribunal din nord-estul Chinei l-a rejudecat pe Schellenberg, care avea atunci 36 de ani, condamnându-l la moarte și considerând că pedeapsa inițială de 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri fusese prea blândă.

Instanța a susținut că acesta ar fi fost un actor central într-o schemă de trimitere a narcoticelor către Australia, într-un proces de o singură zi pe care Amnesty International l-a catalogat drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Schellenberg a negat orice implicare.

Un oficial canadian, care a cerut să rămână anonim, a confirmat decizia instanței supreme chineze de a anula condamnarea la moarte. Potrivit avocatului său, canadianul – deținut din 2014 în orașul Dalian – va fi rejudecat de Înalta Curte Populară din Liaoning, însă data procesului nu a fost încă stabilită.

Zhang a declarat că s-a întâlnit vineri cu Schellenberg în Dalian și că acesta părea relativ relaxat.

Relațiile comerciale, în centrul apropierii dintre Ottawa și Beijing

Mark Carney, aflat la conducerea guvernului din 2024, a vizitat China în ianuarie, în cadrul unui efort global de diversificare a piețelor de export ale Canadei și de reducere a dependenței comerciale de Statele Unite.

„Global Affairs Canada este la curent cu decizia emisă de Curtea Supremă Populară a Republicii Populare Chineze în cazul domnului Robert Schellenberg”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului canadian de Externe, Thida Ith.

Ea a adăugat că instituția „va continua să ofere servicii consulare domnului Schellenberg și familiei sale” și a subliniat că „Canada a pledat pentru clemență în acest caz, așa cum face pentru toți cetățenii canadieni condamnați la pedeapsa capitală”.

Mai multe sectoare-cheie ale economiei canadiene au fost afectate de tarifele impuse de președintele american Donald Trump, iar Carney a afirmat că Ottawa nu mai poate conta pe SUA ca partener comercial de încredere.

Premierul consideră că, în ciuda tensiunilor persistente – inclusiv acuzațiile de interferență chineză în alegerile canadiene – țara are nevoie de o relație funcțională cu Beijingul pentru a-și proteja viitorul economic.

În timpul vizitei sale la Beijing, luna trecută, Carney s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping și a salutat o nouă etapă în relațiile bilaterale, afirmând că cele două state au convenit asupra unui „nou parteneriat strategic” și a unui acord comercial preliminar.

Ministerul canadian de Externe nu a comentat dacă demersurile diplomatice din timpul vizitei au influențat decizia instanței chineze. „Din motive de confidențialitate, nu pot fi oferite informații suplimentare”, a precizat Ith.

Avocatul Zhang a spus că vizita lui Carney i-a dat speranța unui rezultat relativ favorabil pentru clientul său.

Meng Wanzhou, acuzată inițial că ar fi încercat să ocolească sancțiunile americane împotriva Iranului – acuzații pe care le-a negat – a fost eliberată în septembrie 2021.

În aceeași lună au fost eliberați și Michael Spavor și Michael Kovrig.

