Cum au descoperit doi turiști, care au făcut sex într-un hotel din China, că au fost filmați și au ajuns pe un site pentru adulți

Doi turiști care au vizitat China au fost șocați când au descoperit că au fost filmați pe ascuns, în camera de hotel, în timp ce făceau sex, iar imaginile intime au fost postate pe canale pentru adulți. În situația celor doi se află mii de turiști care se cazează în hoteluri din China, arată o investigație BBC.

Într-o noapte din 2023, Eric (nu este numele lui real) se uita pe un canal pentru adulți, iar la câteva secunde după ce a început să urmărească un videoclip a rămas șocat. Și-a dat seama că cuplul pe care îl urmărea - intrând în cameră, punându-și bagajele jos și, mai târziu, făcând sex - era el și iubita lui. Cu trei săptămâni mai devreme, cei doi petrecuseră noaptea într-un hotel din Shenzhen, sudul Chinei, fără să știe că sunt filmați.

Momentele intime fuseseră surprinse de o cameră ascunsă amplasată în camera lor de hotel, iar filmările au fost puse la dispoziția miilor de străini care urmăresc canalul folosit de Eric însuși pentru a accesa pornografie.

Astfel, Eric nu mai era doar un consumator al industriei porno cu camere spion din China, ci și o victimă.

Când Eric i-a dat vestea lui Emily, iubita lui, că șederea lor la hotel a fost filmată, editată într-un clip de o oră și încărcată pe Telegram, ea a crezut că glumește. Dar apoi a văzut filmarea cu ochii ei și s-a simțit umilită. Tânăra a fost îngrozită de gândul că imaginile ar fi putut fi văzute de colegi și familie. Cei doi nu au mai vorbit unul cu celălalt timp de săptămâni.

Eric și Emily spun că au rămas traumatizați de experiența lor. Ei poartă întotdeauna pălării în public, în caz că sunt recunoscuți, și încearcă să evite să stea în hoteluri. Eric nu mai folosește aceste canale Telegram pentru a viziona pornografie, dar le verifică în continuare ocazional, îngrozit de ideea că videoclipul ar putea reapărea.

Industria de pornografie cu camere spion există în China de cel puțin un deceniu, în ciuda faptului că producerea și distribuirea de materiale pornografice este ilegală în țară.

În ultimii ani, problema a devenit un subiect de discuție frecvent pe rețelele de socializare, oamenii - în special femeile - schimbând sfaturi despre cum să identifice camerele de filmat din camerele de hotel pentru a evita să fie filmați.

În aprilie anul trecut, noi reglementări guvernamentale au încercat să stopeze această problemă - impunând proprietarilor de hoteluri să verifice în mod regulat dacă există camere ascunse.

Dar amenințarea de a fi filmat în secret în intimitatea unei camere de hotel nu a dispărut. BBC a descoperit mii de videoclipuri filmate recent cu camere spion și vândute pe mai multe site-uri.

BBC a urmărit timp de 7 luni site-urile chinezești care transmiteau astfel de clipuri filmate de 54 de camere montate în hotelurile din China. În această perioadă, mii de turiști au fost filmați în momentele lor intime, fără știrea lor.

