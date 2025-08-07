Live TV

China face un apel către cetățeni, după mesajul lui Zelenski despre mercenari chinezi care luptă în Ucraina

Data publicării:
China's Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul chinez a asigurat, miercuri, că a „îndemnat cetăţenii chinezi să evite orice implicare în conflictul” din Ucraina, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a referit recent la „participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan şi din ţări africane”, informează joi EFE, potrivit Agerpres. 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat într-un comunicat că „poziţia Chinei cu privire la criza ucraineană este coerentă şi clară: Ne angajăm să promovăm discuţiile pentru pace şi să facilităm o încetare a focului”.

Guo a afirmat că „China a emis numeroase avertizări de securitate, îndemnând cetăţenii chinezi să rămână departe de zonele de conflict armat şi să evite orice implicare în conflict”.

Autorităţile chineze au subliniat „în mod special că cetăţenii chinezi ar trebui să se abţină de la a participa la operaţiuni militare de partea oricărui tabere”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

De la începutul războiului din Ucraina, China a menţinut o poziţie ambiguă cu privire la conflict, solicitând respect pentru „integritatea teritorială a tuturor ţărilor", inclusiv a Ucrainei, şi atenţie pentru „preocupările legitime ale tuturor” statelor, referindu-se la Rusia.

Astfel, Beijingul s-a opus sancţiunilor unilaterale împotriva Moscovei şi a cerut o soluţie politică pentru conflict.

Occidentul a acuzat China că susţine campania militară rusă, lucru pe care Beijingul l-a negat întotdeauna, şi că furnizează Moscovei componente cheie de care are nevoie pentru a produce armament.

Ţările europene au cerut, de asemenea, în mod repetat liderului chinez, Xi Jinping, să îşi folosească influenţa asupra preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a opri conflictul, deşi unele voci susţin că China a prioritizat consolidarea relaţiilor cu Rusia, ţară de la care a importat petrol şi gaz la un cost mai redus.

