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Noul director al Mossadului s-a întâlnit cu șeful CIA pentru discuții despre Iran, înainte ca tensiunile să se reaprindă

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Roman Gofman și Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Guvernul israelian.
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Roman Gofman, noul director al agenției de spionaj Mossad din Israel, a vizitat Washingtonul în urmă cu două săptămâni pentru discuții despre războiul din Iran și programul nuclear iranian, au declarat două surse informate pentru publicația Axios.

Vizita șefului Mossadului a avut loc chiar înainte ca tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz să escaladeze și să se reia luptele. Gofman este unul dintre cei mai apropiați consilieri ai prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. A fost prima vizită a noului șef al Mossad la Washington de când a preluat funcția în iunie.

Unul dintre scopurile vizitei lui Gofman a fost acela de a coordona cu Casa Albă negocierile cu Iranul privind un acord nuclear, a declarat o sursă israeliană.

Sursele au mai afirmat că Gofman s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, precum și cu oficiali ai Casei Albe. În cercul apropiat al lui Trump, Ratcliffe a fost una dintre cele mai sceptice voci cu privire la memorandumul de înțelegere cu Iranul.

El a avertizat înainte de semnarea memorandumului de înțelegere că Iranul va interpreta acordul diferit față de SUA, inclusiv prevederile referitoare la strâmtoare.

Editor : Ș.R.

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