SUA investighează dacă Rusia a ajutat Iranul să atace instalații secrete ale CIA din Orientul Mijlociu (Reuters)

Serviciile de informații americane investighează dacă Rusia a furnizat Iranului informații pentru identificarea țintelor sau tehnologie avansată pentru dronele folosite în atacurile asupra unor instalații CIA din Orientul Mijlociu, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu ancheta.

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta chestiuni de securitate națională, au precizat că oficialii serviciilor americane de informații nu au ajuns încă la concluzii ferme privind o posibilă implicare a Rusiei în atacurile asupra facilităților CIA. Acestea au indicat însă eficiența și precizia aparentă a loviturilor, precum și sprijinul tehnic mai amplu acordat Iranului de Rusia, drept posibile dovezi.

Reuters și alte publicații au relatat, iar oficialii americani au recunoscut, că Rusia a oferit Iranului informații privind țintele și alte forme de sprijin pentru atacurile sale asupra obiectivelor americane din regiunea Golfului.

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Investigația comunității americane de informații privind o posibilă implicare a Rusiei în atacurile asupra facilităților CIA nu a fost însă dezvăluită până acum.

Cel puțin două sedii ale CIA au fost lovite în luna martie, potrivit Reuters și altor instituții de presă. Una dintre facilități era stația CIA din Arabia Saudită, aflată în sediul Ambasadei SUA la Riad, iar o alta era situată în estul Irakului. Unele surse au afirmat că au fost lovite și alte sedii ale CIA, dar nu au oferit detalii.

Implicarea Rusiei în atacurile Iranului asupra unor facilități CIA

Un memorandum intern al unei agenții occidentale de informații, descris de un oficial din regiune care a avut acces la document, a concluzionat că Rusia a jucat probabil un rol în identificarea facilităților regionale ale CIA care urmau să fie atacate. Oficialul a discutat despre memorandum cu condiția ca autorul exact al acestuia să nu fie dezvăluit.

Doi oficiali occidentali din regiunea Golfului, informați cu privire la rapoartele serviciilor de informații, au declarat că analiștii cred că în atacul din Arabia Saudită au fost folosite două versiuni îmbunătățite de Rusia ale dronelor iraniene Shahed. Una dintre drone a făcut o breșă într-o zonă vulnerabilă a fațadei ambasadei, iar cea de-a doua a pătruns prin deschidere și a explodat, au spus aceștia. Nu au fost raportate persoane ucise sau rănite.

Deși sprijinul Rusiei pentru Iran este de lungă durată, în contextul relațiilor strânse dintre cele două țări, vizarea unor sedii sensibile ale CIA ar indica faptul că Moscova este dispusă să meargă mai departe în încercarea de a perturba operațiunile americane, în timp ce Washingtonul încearcă să pună capăt războiului cu Iranul.

Temerile că Rusia ar putea furniza Iranului date pentru identificarea țintelor s-au intensificat în weekend, după atacurile asupra unei baze aeriene americane din Iordania, unde Iranul a lovit cu rachete balistice barăcile armatei, ucigând doi militari.

Casa Albă a redirecționat solicitarea de comentarii către CIA, care a refuzat să răspundă.

Misiunea Iranului la ONU, Ministerul rus al Apărării și guvernul saudit nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Cum sunt organizate operațiunile CIA în străinătate

Cei doi oficiali occidentali din regiune au declarat că Rusia a ajutat Iranul să îmbunătățească capacitatea dronelor Shahed de a-și atinge țintele și că analiștii suspectează că Teheranul a folosit aceste versiuni în atacul de la Riad.

O altă sursă a afirmat că Rusia a ajutat Teheranul să îmbunătățească precizia dronelor Shahed-136 prin furnizarea unui sistem de navigație prin satelit, Kometa-M, despre care experții spun că este mult mai precis și mai greu de bruiat decât sistemul produs de Iran.

The Wall Street Journal a relatat pentru prima dată în martie că Rusia a furnizat Iranului sistemul Kometa-M. Kremlinul a negat informația, catalogând-o drept „fake news”.

Facilitățile CIA din străinătate includ principalele sedii ale agenției din fiecare țară, amplasate în mod tradițional în ambasade și denumite stații. CIA mai deține birouri, case conspirative, centre logistice și facilități folosite pentru supraveghere sau alte operațiuni.

Amplasarea acestor obiective este ținută strict secretă.

Sursele au refuzat să dezvăluie numărul exact sau locațiile facilităților CIA lovite de dronele iraniene. O sursă a afirmat că numărul acestora este „mai mare de unu și mai mic de 12”. O a doua sursă a spus că au fost lovite mai multe facilități.

Ce investighează serviciile de informații din SUA

Analiștii serviciilor americane de informații încearcă să stabilească dacă Iranul s-a bazat pe date furnizate de Rusia pentru identificarea țintelor în atacul asupra ambasadei, au declarat sursele.

Există însă în continuare îndoieli. Unele surse au avertizat că Iranul ar fi putut viza Ambasada SUA în general și ar fi lovit din întâmplare stația CIA.

Potrivit surselor, unii analiști au ajuns la concluzia că puține țări, în afară de Rusia, ar avea atât mijloacele necesare pentru a obține informații atât de sensibile privind țintele, cât și interesul de a le transforma într-o armă împotriva Statelor Unite.

Daniel Hoffman, fost șef de stație CIA și fost ofițer în operațiuni sub acoperire, a declarat că nu ar fi surprinzător ca Moscova să ajute Teheranul să vizeze facilități CIA, având în vedere parteneriatul strategic strâns dintre cele două țări.

„Ambele au interesul de a încerca să reducă sau să elimine complet influența Statelor Unite în ceea ce consideră propriile sfere de influență”, a spus el.

Editor : Ș.A.