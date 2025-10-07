Live TV

Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului

Protest Rally In Tbilisi, Georgia
Violențe la protestele din Tbilisi. Sursa: Profimedia

Procurorii georgieni au acuzat luni cinci figuri ale opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de sâmbătă au culminat cu ciocniri între poliție și demonstranți în capitala țării din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, iar unii lideri au promis o „revoluție pașnică” în ziua alegerilor locale, care au fost boicotate de cele mai mari blocuri de opoziție, scrie Reuters.

Cu câteva minute înainte de închiderea urnelor, un grup mai mic de protestatari a încercat să ocupe palatul prezidențial, înainte de a fi respins de poliția antirevoltă, care a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Cei cinci bărbați sunt acuzați de infracțiuni pentru care se prevede o pedeapsă maximă de nouă ani de închisoare. Oficialii au declarat că protestele au reprezentat o încercare de a prelua puterea.

Separat, Ministerul de Interne al Georgiei a declarat ulterior că 13 persoane au fost reținute în legătură cu protestele.

Viceministrul de Interne, Alexander Darakhvelidze, a declarat că reținerile au fost efectuate în conformitate cu legile privind încercarea de a răsturna guvernul și ordinea constituțională și participarea la tulburări publice în masă.

Georgia a fost zguduită de proteste timp de peste un an, susținătorii opoziției acuzând partidul de guvernământ Visul georgian de autoritarism și de încercarea de a trage țara, care a fost odată unul dintre statele succesoare ale Uniunii Sovietice cele mai pro-occidentale, înapoi spre Rusia, acuzații pe care acesta le respinge.

Mișcarea de protest s-a diminuat în ultimele luni, deși demonstrațiile nocturne încă blochează bulevardul central Rustaveli din Tbilisi.

În octombrie 2024, Visul georgian a obținut o victorie confortabilă în alegerile parlamentare. Opoziția a afirmat că rezultatul a fost fraudulos, iar autoritățile georgiene au declarat că alegerile au fost libere și corecte.

Sub conducerea acestui partid, relațiile cu țările occidentale s-au deteriorat. În noiembrie, formațiunea politică a anunțat că îngheață negocierile de aderare la Uniunea Europeană, punând brusc capăt unui obiectiv național de lungă durată.

Visul georgian susține că nu este pro-rus și că dorește în cele din urmă să adere la UE, păstrând în același timp pacea cu Moscova și valorile tradiționale creștin-ortodoxe ale Georgiei.

Partidul este considerat în general ca fiind controlat de miliardarul și fostul prim-ministru Bidzina Ivanișvili, care este sancționat de SUA pentru ceea ce se numește promovarea intereselor rusești.

Editor : B.E.

