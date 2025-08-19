Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă și ce scandal este legat de numele ei

Şefii unora dintre cele mai apropiate ţări aliate ale Statelor Unite nu au fost întâmpinaţi luni de preşedintele Donald Trump însuşi, de vicepreşedintele JD Vance sau de secretarul de stat Marco Rubio la sosirea lor la Casa Albă, unde urmau să discute despre Ucraina.

În schimb, Monica Crowley, şefa protocolului Casei Albe, a fost oficialul administraţiei însărcinat să îi întâmpine cu strângeri de mână şi, în unele cazuri, cu un sărut pe obraz, relatează Reuters, scrie News.ro.

Tot ea a fost cea care l-a condus pe Vladimir Putin la aeroport, când a plecat din Alaska, vineri.

Monica Crowley a fost membră a primei administraţii Trump şi a ocupat funcţia de secretar adjunct al Trezoreriei pentru afaceri publice între 2019 şi 2021.

Anterior, începând din 1998, ea a fost prezentatoare, analist politic şi de politică externă pentru Fox News Channel şi Fox Business Network.

În 2017, Crowley a fost numită director senior pentru comunicaţii strategice al Consiliului Naţional de Securitate. Cu toate acestea, ea a refuzat această funcţie după ce investigaţii CNN şi Politico au dezvăluit că ea a plagiat în teza sa de doctorat susţinută la Universitatea Columbia în 2000.

