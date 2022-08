Civilii fug din Crimeea. Cozi interminabile cu sute de mașini care părăsesc peninsula

Noi imagini cu coloane interminabile de mașini care părăsesc peninsula Crimeea au fost postate pe internet.

Imaginile apar în contextul atacurilor din ultima perioadă ale ucrainenilor asupra peninsulei ocupate de Rusia în 2014.

În ultimele săptămâni, trupele Kievului au avut o serie de lovituri îndrăznețe în Crimeea – printre care exploziile la o bază aeriană și presupusele atacuri cu drone asupra Sevastopolului.

Loviturile i-au speriat pe civili, care părăsesc în masă peninsula.

Kievul a evitat să-și revendice responsabilitatea publică pentru toate atacurile. Un oficial ucrainean a declarat însă pentru The New York Times sub protecția anonimatului că o unitate militară "de elită" "din spatele liniilor inamice" ar fi responsabilă.

Editor : G.M.