Care sunt soluțiile pentru a face față amenințărilor din Arctica. Expertă în securitate: „Nu este o idee romantică”

Experți în securitate au avertizat în cadrul conferinței Arctic Frontiers, din Tromsø, Norvegia, că regiunea arctică este din ce în ce mai expusă tensiunilor geopolitice, amenințărilor hibride și rivalității reînnoite între marile puteri. Profesoara Gunhild Hoogensen Gjørv, specialistă în studii de securitate și geopolitică la Universitatea Arctică din Norvegia, a declarat pentru TVP World că, deși Arctica are de mult timp o importanță strategică, natura amenințărilor cu care se confruntă astăzi s-a schimbat fundamental.

Profesoara Gunhild Hoogensen Gjørv a avertizat că Arctica nu trebuie privită ca un spațiu unic și uniform. „Avem Arctica rusă, Arctica nord-americană și Arctica europeană”, a spus ea, subliniind că fiecare dintre acestea este modelată de presiuni politice, sociale și de securitate distincte.

În timpul Războiului Rece, relevanța strategică a regiunii era definită în mare măsură de traiectoriile rachetelor între Uniunea Sovietică și Statele Unite.

„Cea mai scurtă rută este în continuare cea mai scurtă”, a spus ea, „dar acum este mai complicată”.

„Identificarea punctelor noastre slabe”

În loc de confruntări militare deschise, Hoogensen Gjørv a identificat amenințările hibride ca fiind o preocupare tot mai mare. Acestea includ campanii de dezinformare, activități de culegere de informații și exploatarea vulnerabilităților democratice.

„Acum este mai mult vorba despre identificarea punctelor noastre slabe”, a spus ea, adăugând că societățile deschise fac ca astfel de vulnerabilități să fie mai ușor de detectat și de exploatat.

Progresele tehnologice au accelerat aceste riscuri. Dronele, sateliții și chiar telefoanele mobile pot fi utilizate pentru a colecta informații sau pentru a răspândi dezinformarea la scară largă.

„Poate fi instantaneu”, a avertizat ea, descriind modul în care milioane de dispozitive pot fi utilizate simultan pentru a polariza societățile și a submina încrederea publicului.

„Nu este o idee romantică”

Hoogensen Gjørv a abordat, de asemenea, preocupările legate de așa-numita flotă fantomă a Rusiei, care continuă să transporte resurse energetice în ciuda sancțiunilor internaționale.

Deși astfel de activități se încadrează în primul rând în cadrele maritime și juridice, ea a avertizat că percepția joacă un rol esențial.

„Activitățile de amenințare hibridă depind de modul în care le percepem”, a spus ea, adăugând că nivelul scăzut de încredere în instituții poate amplifica impactul acestora.

Tot ea a mai arătat că valorile democratice și dreptul internațional rămân esențiale pentru securitatea Europei. „Nu este o idee romantică”, a spus Hoogensen Gjørv.

„Securitatea noastră depinde de sistemele democratice și de o ordine bazată pe norme.”

Ea a adăugat că rămâne o întrebare deschisă dacă Europa poate mobiliza voința politică necesară pentru a apăra aceste principii.

