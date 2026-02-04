Live TV

Rusia îi invită pe oamenii de știință să evite Occidentul și controlează călătoriile academice

Data publicării:
DNA Research, Scientist comparing DNA results on a computer screen in the laboratory
Cercetare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Invitațiile din străinătate vor fi supuse controalelor Cazul Butiaghin „Nu amestecați politica cu știința”?

Ministerul Științei și Învățământului din Rusia a invitat universitățile, centrele de cercetare și instituțiile academice să nu accepte călătorii în străinătate fără a evalua cu atenție oportunitatea unor astfel de plecări, relatează Euronews Italia.

Potrivit ziarului Vedomosti, care citează surse academice, directiva se referă în mod specific la călătoriile în țări incluse pe lista statelor pe care Rusia le consideră „ostile” din cauza aderării lor la sancțiuni - inclusiv membri ai Uniunii Europene, Statele Unite, Canada, Coreea de Sud, Japonia și Singapore.

Invitațiile din străinătate vor fi supuse controalelor

Într-un comunicat oficial semnat de ministrul adjunct al Educației și Științei, Konstantin Moghilevski, ministerul a menționat că invitațiile din partea instituțiilor străine vor fi supuse unor controale pentru a se stabili dacă misiunile științifice sunt politizate. La unele universități federale ruse, mai multe misiuni de cercetare și misiuni planificate pentru primăvara anului 2026 ar fi fost deja suspendate chiar înainte de publicarea instrucțiunilor ministeriale.

Conform acelorași surse, începând cu 2024, universități precum Universitatea de Stat din Moscova și Școala Superioară de Economie (HSE) au început să își reorienteze cercetătorii către țări din Asia și Orientul Mijlociu – cum ar fi Turcia, Iranul și Arabia Saudită – deși această realocare nu se aliniază întotdeauna cu interesele științifice ale cercetătorilor implicați.

Măsura pare să afecteze în special disciplinele considerate sensibile din motive de securitate, în timp ce cercetătorii din domeniul științelor umaniste au continuat, potrivit ziarului, să mențină schimburi și să publice cu colegii europeni chiar și recent.

Cazul Butiaghin

Această nouă concentrare instituțională asupra călătoriilor academice sosește pe fondul unui climat diplomatic deja tensionat, marcat de cazul arheologului rus Aleksandr Butiaghin. Butiaghin – cunoscut pentru cercetările sale ample la situl arheologic Mirmekion din Crimeea și rolul său la Muzeul de Stat Ermitaj – a fost arestat în Polonia în decembrie 2025 la cererea autorităților ucrainene, care îl acuză de efectuarea de săpături neautorizate pe teritoriul anexat de Rusia.

Autoritățile de la Kiev susțin că săpăturile din Crimeea după anexarea din 2014 nu au fost autorizate de instituțiile ucrainene și au cauzat daune patrimoniului cultural.

Polonia l-a reținut pe Butiaghin, în timp ce extrădarea sa în Ucraina se află în centrul unei proceduri legale, instanțele poloneze confirmând posibilitatea legală de a proceda în conformitate cu legislația locală.

Rusia a reacționat dur la arestarea lui Butiaghin, rechemându-l pe ambasadorul Poloniei și calificând acuzațiile ca fiind nefondate și motivate politic, insistând că Crimeea este parte integrantă a teritoriului rus.

„Nu amestecați politica cu știința”?

În dezbaterea academică internă, unii cercetători și critici susțin că știința ar trebui să rămână un domeniu separat de geopolitică.

Alții notează că, în ultimii ani, odată cu creșterea tensiunilor și a sancțiunilor internaționale, cercetătorilor ruși le este mai greu să participe la proiecte, conferințe și publicații internaționale, cu consecințe asupra mobilității științifice și a prestigiului academic al țării.

Cazul Butiaghin – un om care, potrivit susținătorilor săi, se definește drept „om de știință”, în afara politicii – a evidențiat pentru mulți ambiguitatea dintre libertatea științifică și implicațiile geopolitice.

Deși arestarea sa nu privește direct utilizarea politică a cercetării, episodul a fost interpretat de autoritățile ruse ca un semnal de alarmă cu privire la modul în care evenimentele judiciare internaționale pot afecta mobilitatea globală a cadrelor universitare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
exerciții NATO în Norvegia
Care sunt soluțiile pentru a face față amenințărilor din Arctica. Expertă în securitate: „Nu este o idee romantică”
Lansator rusesc de rachete balistice la paradă
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii sunt posibile dacă Trump și Putin nu ajung la o înțelegere
Russia Ukraine War NATO
Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii”
Tanc rusesc
Utilizarea masivă a dronelor de către Ucraina pune capăt erei diviziilor de tancuri rusești. „Sfârșitul este ireversibil”
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”