„Am vorbit cu el. Și-a ținut promisiunea". Trump vrea ca Putin să pună capăt războiului din Ucraina

Data publicării:
Donald Trump participates in a bill signing - Washington
Donald Trump. Foto: Profimedia
Nu a fost surprins de ultimul val de atacuri rusești

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin" să "pună capăt războiului" din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează AFP, preluată de Agerpres. Trump a comentat atacurile lui Putin asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: „A fost de duminică până duminică. Și-a ținut cuvântul în privința asta. O săptămână, dar acceptăm orice, pentru că acolo este foarte frig. Am vorbit cu el. Vreau să pună capăt războiului.”

Liderul de la Casa Albă a discutat cu jurnaliştii după ce Rusia a reluat în cursul nopţii atacurile aeriene masive împotriva Kievului, în ajunul discuţiilor programate pentru miercuri la Abu Dhabi cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi reprezentanţi ai ambelor naţiuni beligerante.

‼️Trump commented on Putin’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure: "It was from Sunday to Sunday. He kept his word on that. One week, but we'll take anything, because it's really cold over there. I spoke to him. I want him to end the war." https://t.co/SEQhsfXDba pic.twitter.com/XNvlmotBSy

— NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2026

Aceste atacuri ruseşti asupra capitalei ucrainene au venit după o pauză de câteva zile mediată de Donald Trump. "Şi-a ţinut promisiunea pe acest plan", a declarat Trump despre omologul său rus.

Nu a fost surprins de ultimul val de atacuri rusești

Preşedintele american Donald Trump "nu a fost surprins" de ultimul val de atacuri aeriene masive ruseşti asupra Ucrainei, a afirmat marţi purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, citată de AFP.

"Am vorbit cu preşedintele în această dimineaţă, iar reacţia lui este că, din păcate, nu a fost surprins", a declarat ea în cursul unei întâlniri cu jurnaliştii la Casa Albă.

Rusia a lansat în cursul nopţii "cel mai puternic" atac cu drone şi rachete asupra Ucrainei de la începutul anului, lăsând sute de mii de oameni fără încălzire în condiţii de temperaturi polare.

"Aceste două ţări duc un război foarte violent de mai mulţi ani, care nu ar fi început niciodată dacă preşedintele ar fi rămas la putere", a mai spus Karoline Leavitt, reluând argumentele obişnuite ale administraţiei Trump.

Washingtonul refuză să atribuie responsabilitatea pentru conflict Rusiei, care a invadat Ucraina în februarie 2022.

Karoline Leavitt a reamintit că emisarul special al lui Donald Trump pentru misiuni diplomatice sensibile, Steve Witkoff, precum şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, mediatorul informal, dar omniprezent, al preşedintelui american, vor fi "miercuri la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de reuniuni trilaterale" cu ruşii şi ucrainenii.

