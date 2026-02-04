Live TV

Reacția Melindei French Gates după apariția numelui lui Bill Gates în dosarele Epstein: „Vremuri dureroase în căsnicia mea”

Data publicării:
melinda bill gates
Melinda French Gates și Bill Gates. Colaj foto / sursa foto: Profimedia Images
Cum a fost menționat Bill Gates în documentele publicate

Fosta soție a lui Bill Gates, Melinda French Gates, mărturisește că apariția numelui acestuia în dosarele legate de Jeffrey Epstein reînvie momente extrem de dureroase din căsnicia lor, o perioadă pe care spune că încearcă să o lase definitiv în urmă.

Ea a spus, într-un podcast al NPR, rețeaua națională a radioului public din Statele Unite, că simte o „tristețe de neimaginat” în legătură cu acuzațiile referitoare la Epstein și că persoanele menționate în documente, inclusiv fostul ei soț, trebuie să dea explicații, relatează BBC.

„Sunt atât de fericită că sunt departe de această mocirlă”, a spus ea. Cei doi au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ o afirmație făcută de Epstein potrivit căreia Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală. Miliardarul a numit acuzația „absolut absurdă”.

„Aceste afirmații, venite din partea unui mincinos dovedit, plin de resentimente, sunt absolut absurde și complet false”, a transmis un purtător de cuvânt al lui Bill Gates. BBC a contactat reprezentanții acestuia cu privire la comentariile fostei sale soții.

Bill Gates nu a fost acuzat de fapte penale de către niciuna dintre victimele lui Epstein, iar includerea numelui său în documente nu implică existența vreunei activități infracționale.

În interviul acordat podcastului, Melinda French Gates a spus: „Pentru mine este greu la nivel personal, ori de câte ori apar acele detalii, nu-i așa? Pentru că readuc amintiri din niște perioade foarte, foarte dureroase ale căsniciei mele.”

„Oricare ar fi întrebările care rămân, nici măcar nu știu începutul, acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, nu eu”, a adăugat ea.

Presa americană a relatat că, înainte de despărțirea lor, Melinda French Gates ar fi fost deranjată de asocierea soțului ei cu Epstein. După anunțarea separării, Bill Gates a recunoscut că a avut o aventură cu o angajată Microsoft în 2019.

Cum a fost menționat Bill Gates în documentele publicate

Acuzațiile referitoare la Bill Gates au fost incluse în peste trei milioane de documente publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA. Două emailuri datate 18 iulie 2013 par să fi fost redactate de Epstein, dar nu este clar dacă au fost vreodată trimise lui Gates. Ambele au fost trimise din contul de email al lui Epstein către același cont, fără ca vreun cont asociat lui Gates să fie vizibil, iar ambele emailuri sunt nesemnate.

Unul este redactat ca o scrisoare de demisie de la Fundația Bill și Melinda Gates, în care se plânge de faptul că a fost nevoit să procure medicamente pentru Bill „pentru a face față consecințelor sexului cu fete ruse”.

Celălalt, care începe cu „dragă Bill”, se plânge că Bill Gates ar fi pus capăt unei prietenii și face alte afirmații privind încercarea acestuia de a ascunde o infecție cu transmitere sexuală, inclusiv față de soția lui de atunci, Melinda.

De-a lungul anilor, Bill Gates și reprezentanții săi au minimizat legătura acestuia cu Epstein. Gates a spus anterior că au avut „câteva cine” pentru a discuta un proiect filantropic care nu s-a materializat.

„Singurul lucru pe care îl arată aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l atrage în capcană și a-l defăima”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Bill Gates, după cele mai recente acuzații.

Multe dintre documentele, emailurile și fotografiile incluse în milioanele de fișiere publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție arată rețeaua vastă de celebrități, lideri de afaceri și șefi de stat ai lui Epstein, contacte care, în unele cazuri, au continuat chiar și după condamnarea acestuia, în 2008, pentru solicitarea de servicii sexuale de la o fată de 14 ani. Epstein a murit într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul într-un caz de trafic sexual.

Citește și Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente

