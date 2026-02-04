Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii sunt posibile dacă Trump și Putin nu ajung la o înțelegere

Expirarea tratatului START, singurul acord nuclear rămas între Statele Unite și Rusia, riscă să declanșeze prima cursă globală a înarmării din ultimele trei decenii. În timp ce Moscova și Beijingul își extind arsenalele, administrația Trump nu a răspuns propunerilor Kremlinului privind prelungirea acordului, iar specialiștii avertizează că lumea intră într-o zonă de risc nuclear fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece.

Expirarea, săptămâna aceasta, a unui tratat-cheie de control al armelor dintre Statele Unite și Rusia ar putea declanșa o nouă cursă globală a înarmării nucleare, prima de la sfârșitul Războiului Rece. scrie POLITICO.

Rusia a făcut primele propuneri pentru un nou acord în septembrie, însă administrația Trump nu a răspuns oficial, potrivit a două persoane familiarizate cu negocierile. Tratatul New START, care expiră joi, a fost semnat în 2010 și limita numărul de rachete, bombardiere și focoase nucleare desfășurate pe care le puteau deține SUA și Rusia.

Tensiuni pe scena globală

Destrămarea iminentă a acordului vine într-un moment extrem de tensionat. Rusia și China își extind arsenalele strategice, iar Kremlinul a amenințat cu utilizarea armelor nucleare împotriva Ucrainei. Potrivit surselor citate, Departamentul Apărării a organizat mai multe ședințe interne pentru a se pregăti pentru o lume post–New START, deși nu este clar ce s-a discutat în aceste întâlniri.

„Ne aflăm în fața unui drum extrem de incert”, a spus Daryl Kimball, director executiv al Arms Control Association. „Dacă Trump și Putin nu ajung curând la o înțelegere, nu este deloc imposibil ca SUA și Rusia să înceapă să crească din nou numărul focoaselor instalate pe rachete.”

În ultimul deceniu, Rusia și-a extins considerabil capabilitățile nucleare de rază intermediară, precum Oreșnik, o rachetă balistică folosită în războiul din Ucraina. China și-a dublat arsenalul nuclear, în timp ce SUA au redus o parte dintre platformele cu capabilități nucleare.

Donald Trump a declarat că își dorește un nou acord, dar a cerut ca și China să fie inclusă. Oferta lui Vladimir Putin din septembrie ar fi extins limitele New START pentru încă un an, însă ar fi interzis inspecțiile asupra armelor.

Putin a cerut, de asemenea, ca Marea Britanie și Franța să participe la un viitor tratat. Ambele țări au capacitatea de a lansa rachete nucleare de pe submarine sau de a folosi avioane de luptă pentru a transporta arme atomice, dar nu dispun de rachete balistice intercontinentale bazate la sol.

„Acum este momentul în care canalele de comunicare și măsurile de transparență ar fi deosebit de valoroase”, a spus Heather Williams, director al Project on Nuclear Issues din cadrul Center for Strategic and International Studies. „Rusia a suspendat astfel de activități, iar China a respins constant participarea la controlul armamentului.”

Casa Albă evită un răspuns clar

Pentagonul a redirecționat întrebările către Casa Albă. Trump „va decide calea de urmat în materie de control al armelor nucleare, pe care o va clarifica în propriul ritm”, a transmis Casa Albă într-un comunicat.

În timp ce președintele SUA analizează opțiunile, el a minimalizat riscurile rămânerii fără un acord de control al armelor pentru viitorul apropiat. Trump a declarat pentru New York Times, într-un interviu din ianuarie, că ar putea obține „un acord mai bun”. „Dacă expiră, expiră”, a spus el. „Vom încheia un acord mai bun.”

Unii foști oficiali și-au exprimat însă frustrarea față de dorința administrației de a renunța la tratat doar pentru că nu include China. „Nu mi-a fost niciodată clar de ce ar trebui să renunțăm la toate limitele impuse forțelor strategice ruse doar pentru că New START nu era un panaceu care să includă toate armele nucleare, lucru pe care oricum nu a fost niciodată gândit să îl facă”, a scris Kingston Reif, fost oficial de rang înalt din Departamentul Apărării, într-o postare pe LinkedIn.

Mai mulți congresmeni democrati au tras semnale de alarmă înainte de expirarea tratatului. Unii au introdus un proiect de lege care ar stabili ca politică oficială a SUA căutarea unor pași negociați pentru reducerea numărului și importanței armelor nucleare. Proiectul ar interzice și testele nucleare, o măsură pe care Trump a amenințat că ar putea să o reia, ceea ce îl face improbabil să treacă de Congresul controlat de republicani.

„Dacă lăsăm New START să expire fără un înlocuitor sau fără o prelungire, vom intra într-o nouă lume înfricoșătoare, pe care nu am mai văzut-o de decenii: o lume fără limite asupra arsenale lor nucleare ale celor două mari puteri”, a declarat congresmanul John Garamendi (D-California), cosponsor al proiectului.

Cursa modernizării nucleare

Totuși, peisajul nuclear nu se va transforma imediat. Inspectori internaționali monitorizau respectarea limitelor prevăzute în tratat. Însă Kremlinul a interzis accesul inspectorilor în 2023, limitând capacitatea acestora de a verifica arsenalul rus. Iar oferta inițială a Rusiei pentru reluarea negocierilor nu includea mecanisme de verificare, precum inspecții și schimburi de date, ceea ce înseamnă că cele două părți ar putea avea mult de lucru pentru a restabili un regim de control funcțional.

Între timp, arsenalul american îmbătrânește rapid, cu arme vechi de peste 50 de ani. Rusia, în schimb, a început deja modernizarea, dezvoltând noi sisteme de arme precum drona submarină Poseidon și arme hipersonice, care oricum nu ar fi fost acoperite de limitele New START.

„Dacă dezvolți tipuri noi de arme strategice, acestea ar trebui discutate, dar rușii nu acceptă acest lucru”, a spus Steven Pifer, fost oficial al Departamentului de Stat specializat în fosta Uniune Sovietică și Europa, precum și în controlul armamentului. „Rușii au spus practic: ‘Suntem dispuși să prelungim limitele, dar nu vom permite verificările.’”

Toate acestea sugerează că Pentagonul ar putea fi nevoit să găsească metode noi pentru a contracara expansiunea nucleară a Rusiei și Chinei. Iar aliații SUA ar putea lua propriile măsuri, nu neapărat în coordonare cu Washingtonul.

Pentru prima dată în decenii, Europa ar putea, de asemenea, intra într-o cursă a înarmării. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că aliații au început discuții privind construirea unui „scut nuclear” comun pe continent.

Premierul suedez Ulf Kristersson a spus și el că a început discuții diplomatice cu Franța și Marea Britanie, singurele puteri nucleare europene, pentru dezvoltarea unor capabilități nucleare suplimentare pentru Europa.

Experții se așteaptă ca și liderul chinez Xi Jinping să reacționeze. „Acest lucru nu va face decât să-i încurajeze pe chinezi să accelereze și mai mult deja îngrijorătoarea lor expansiune strategică”, a spus Kimball.

