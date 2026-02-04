Live TV

Rusia prezintă date subevaluate privind cheltuielile sale militare. Suma astronomică pe care a alocat-o anul trecut pentru război

tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Foto: Profimedia Images
Cheltuieli militare astronomice

Cheltuielile militare ale Rusiei din ultimii ani au fost cu până la 66% mai mari decât cele declarate oficial în bugetul de apărare, potrivit unei analize realizate de Serviciul Federal de Informaţii al Germaniei (BND).

Puncte precum proiecte de construcţii ale ministerului rus al apărării, programe informatice militare şi beneficii sociale destinate membrilor forţelor armate nu au fost incluse în cheltuielile de apărare ale Moscovei, potrivit raportului BND, consultat de dpa, preluată de Agerpres.

În schimb, aceste cheltuieli se regăsesc în alte compartimente ale bugetului rus, susţine agenţia de informaţii germană într-o analiză pe care o desfăşoară de ceva timp.

Unul din motivele acestor discrepanţe este faptul că interpretarea cheltuielilor de apărare ale Rusiei diferă semnificativ de cea a NATO, explică BND.

În plus, datele oficiale ruse privind cheltuielile de apărare sunt adeseori distorsionate, necesitând o evaluare suplimentară, mai menţionează serviciul german de informaţii în analiza sa.

Moscova şi-a majorat în mod semnificativ cheltuielile militare de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina în 2022, de atunci bugetul de apărare al Rusiei crescând vertiginos de la un an la altul, conform documentului citat.

Cheltuielile militare ale Rusiei anul trecut s-au cifrat la circa 296 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul de stat sau aproximativ 10% din Produsul Intern Brut (PIB) al Rusiei, potrivit BND.

Prin comparaţie, cheltuielile militare ale Moscovei reprezentau aproximativ 6% din PIB în 2022, anul în care a început războiul. Ponderea acestora a crescut la 6,7% în anul următor şi la 8,5% în 2024.

Aceste fonduri, conform analizei BND, sunt utilizate nu doar pentru finanţarea războiului în Ucraina, ci şi pentru extinderea unor capacităţi militare suplimentare în special în zonele apropiate de flancul estic al NATO.

Serviciul german de informaţii subliniază în analiza sa că aceste cifre sunt dovezi concrete ale ameninţării în creştere pe care Rusia o reprezintă pentru Europa, potrivit DPA.

