Columbia anunță că nu mai cumpără arme din SUA, pentru că a fost scoasă de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor

Columbia a suspendat marţi achiziţiile de arme din Statele Unite, cel mai important partener militar al său, după ce Washingtonul a retras certificarea ţării sud-americane ca aliat în lupta împotriva drogurilor, pe motiv că nu a reuşit să oprească traficul de cocaină.

Luni, preşedintele america Donald Trump l-a criticat pe omologul său columbian de stânga, Gustavo Petro, nu numai pentru că nu a reuşit să reducă producţia de cocaină, ci şi pentru că a permis creşterea acesteia până la „niveluri record”.

Trump a adăugat că, în consecinţă, a „desemnat Columbia ca fiind ţara care a eşuat în mod demonstrabil să-şi îndeplinească obligaţiile în materie de control al drogurilor”, relatează AFP, citată de News.ro.

Reacţionând la această ştire, ministrul columbian de Interne, Armando Benedetti, a declarat pentru Blu Radio că „din acest moment... nu se vor mai achiziţiona arme din Statele Unite”.

Retragerea certificării acordate de Trump aliatului său de lungă durată, Columbia, prima în trei decenii, a fost considerată în principal simbolică. Nu este de aşteptat ca aceasta să afecteze în mod semnificativ milioanele de dolari furnizate anual de Washington către Bogota pentru a susţine lupta împotriva cartelurilor de droguri şi a gherilelor de stânga finanţate din traficul de cocaină. Cu toate acestea, a fost considerată o mustrare dură a eforturilor antidrog ale lui Petro.

Un preşedinte „imprevizibil”

De la venirea sa la putere în 2022, Petro, el însuşi fost guerillero, a susţinut o schimbare de paradigmă în războiul împotriva drogurilor condus de SUA, trecând de la eradicarea forţată la concentrarea asupra problemelor sociale care alimentează traficul de droguri.

Sub supravegherea sa, cultivarea de coca, ingredientul principal al cocainei, a crescut cu aproximativ 70%, potrivit estimărilor guvernului columbian şi ale ONU.

În articolul publicat pe X, Petro a atribuit aceste cifre „creşterii consumului (de cocaină) la nivel mondial, în special în Europa”.

„Lumea trebuie să-şi schimbe politica antidrog, deoarece aceasta a eşuat”, a spus el, adăugând că consumul de cocaină în Statele Unite s-a stabilizat doar „deoarece consumatorii au trecut în masă la consumul de fentanil, care este de 30 de ori mai letal”.

Washingtonul a efectuat evaluări anuale începând din 1986 cu privire la eforturile de combatere a narcoticelor în aproximativ 20 de ţări producătoare şi distribuitoare de droguri.

În cazul Columbiei, asistenţa SUA pentru eforturile de combatere a narcoticelor a ajuns la aproximativ 380 de milioane de dolari pe an.

„Columbia a fost un partener excelent de-a lungul istoriei. Din păcate, acum are un preşedinte care, pe lângă faptul că este imprevizibil, nu a fost un partener foarte bun în ceea ce priveşte combaterea cartelurilor de droguri”, a spus secretarul de stat Marco Rubio, un critic sever al liderilor de stânga din America Latină, în timpul unei vizite în Israel.

Decertificarea survine în contextul unei campanii majore a lui Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

Este o lovitură majoră pentru Columbia, care vine în contextul în care Armata şi Poliţia se confruntă cu o serie de atacuri mortale din partea gherilelor.

Pe 21 august, 12 poliţişti au fost ucişi când membri separatisti ai grupului rebel FARC, acum desfiinţat, au doborât un elicopter al poliţiei în timpul unei operaţiuni de eradicare a culturilor de coca în nord-vestul ţării.

