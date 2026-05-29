Live TV

Contractul între Administraţia Prezidenţială şi firma Eversheds Sutherland, înregistrat la Departamentul american al Justiţiei

Data actualizării: Data publicării:
congresul sua
Congresul SUA. Foto: Profimedia
Din articol
Consultanţă strategică în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA

Contractul de consultanţă strategică între Administraţia Prezidenţială a României şi firma Eversheds Sutherland a fost înregistrat în 28 mai la Departamentul american al Justiţiei.

„Eversheds Sutherland (US) LLP va consilia şi reprezenta Administraţia Prezidenţială a României în eforturile sale de a institui, consolida şi întări securitatea naţională a României şi parteneriatul strategic dintre Statele Unite şi România”, precizează firma în documentul înregistrat la Departamentul american al Justiţiei, potrivit News.ro.

Activităţile pot include consultanţă strategică, planificare tactică, asistenţă în relaţiile guvernamentale, pregătirea de materiale informative şi documente de briefing, precum şi comunicarea sau contactarea Guvernului SUA, a Congresului SUA, a guvernelor statelor americane, a instituţiilor academice, a think tank-urilor şi a altor actori relevanţi cu privire la aspecte precum comerţul, investiţiile străine directe, securitatea, apărarea, securitatea energetică, cooperarea economică, cooperarea diplomatică şi alte domenii de interes reciproc care contribuie la consolidarea parteneriatului strategic şi a cooperării dintre Statele Unite şi România şi, în general, la întărirea relaţiilor dintre cele două ţări, mai precizează firma.

Activităţile vor include pregătirea şi distribuirea de materiale informative. Persoane fizice sau organizaţii, inclusiv firme de relaţii publice sau agenţi de publicitate, vor participa la pregătirea sau distribuirea materialelor informative.

Persoanele care vor presta serviciile sunt: Mark D. Herlach, Theodore H. Cominos Jr. şi Jason J. Miller.

Consultanţă strategică în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA

De asemenea, în documentele depuse la Departamentul Justiţiei, Eversheds Sutherland precizează că Jason J. Miller a fost intervievat la Antena3 cu privire cu privire la teme de interes strategic pentru Statele Unite şi România, precum şi că Administraţia Prezidenţială a României a emis un comunicat cu privire la contractul semnat cu compania.

Documentul este semnat de Andreea Mihaela Miu, consilier prezidenţial în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, coordonând activitatea Secretariatului General al instituţiei, având rolul de Ordonator Principal de Credite.

Administraţia Prezidenţială a anunţat în 25 mai că a încheiat un contract de consultanţă strategică în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA pentru a atinge obiective precum creşterea capacităţii de apărare şi de descurajare, atragerea de investiţii, libera circulaţie a persoanelor, integrarea în structuri internaţionale importante. Contractul cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP are o durată iniţială de şase luni şi stabileşte un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună.

„Aprofundarea relaţiei strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes naţional, asumat la nivel instituţional şi susţinut prin consens politic de forţele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei aşteptări a majorităţii cetăţenilor noştri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securităţii, energiei şi tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaţilor şi partenerilor ţării noastre”, arată Administraţia Prezidenţială, luni, într-un comunicat de presă.ad

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Nicușor Dan a...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
4
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sebastian Burduja.
Războiul lui Putin a ajuns pe acoperișul românilor. Ce facem mai departe?
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
Reacții internaționale după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
709079901_927476423654434_2358221320222982036_n
CNIR a semnat contractul pentru tronsonul 3 al Autostrăzii Unirii A8. Valoarea investiției se apropie de 4 miliarde de lei
US military planes at the airport
Bulgaria limitează staționarea avioanelor militare americane, după ce SUA nu au aprobat eliminarea vizelor pentru bulgari
Recomandările redacţiei
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_178227
Nicuşor Dan, declaraţii la Galaţi: Cum a ajuns drona rusească să...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
Ultimele știri
Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR
Japonia trimite soldați în misiunea NATO de la Wiesbaden pentru a studia noile tactici de luptă
Grevă săptămâna viitoare la Fabrica de Arme Cugir. Tot atunci, conducerea discută cu reprezentanții unei firme de armament din Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei sale: ”I-am luat la Hollywood, pe...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Disperat” să plece de la FCSB, Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”