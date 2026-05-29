Contractul între Administraţia Prezidenţială şi firma Eversheds Sutherland, înregistrat la Departamentul american al Justiţiei

Contractul de consultanţă strategică între Administraţia Prezidenţială a României şi firma Eversheds Sutherland a fost înregistrat în 28 mai la Departamentul american al Justiţiei.

„Eversheds Sutherland (US) LLP va consilia şi reprezenta Administraţia Prezidenţială a României în eforturile sale de a institui, consolida şi întări securitatea naţională a României şi parteneriatul strategic dintre Statele Unite şi România”, precizează firma în documentul înregistrat la Departamentul american al Justiţiei, potrivit News.ro.

Activităţile pot include consultanţă strategică, planificare tactică, asistenţă în relaţiile guvernamentale, pregătirea de materiale informative şi documente de briefing, precum şi comunicarea sau contactarea Guvernului SUA, a Congresului SUA, a guvernelor statelor americane, a instituţiilor academice, a think tank-urilor şi a altor actori relevanţi cu privire la aspecte precum comerţul, investiţiile străine directe, securitatea, apărarea, securitatea energetică, cooperarea economică, cooperarea diplomatică şi alte domenii de interes reciproc care contribuie la consolidarea parteneriatului strategic şi a cooperării dintre Statele Unite şi România şi, în general, la întărirea relaţiilor dintre cele două ţări, mai precizează firma.

Activităţile vor include pregătirea şi distribuirea de materiale informative. Persoane fizice sau organizaţii, inclusiv firme de relaţii publice sau agenţi de publicitate, vor participa la pregătirea sau distribuirea materialelor informative.

Persoanele care vor presta serviciile sunt: Mark D. Herlach, Theodore H. Cominos Jr. şi Jason J. Miller.

Consultanţă strategică în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA

De asemenea, în documentele depuse la Departamentul Justiţiei, Eversheds Sutherland precizează că Jason J. Miller a fost intervievat la Antena3 cu privire cu privire la teme de interes strategic pentru Statele Unite şi România, precum şi că Administraţia Prezidenţială a României a emis un comunicat cu privire la contractul semnat cu compania.

Documentul este semnat de Andreea Mihaela Miu, consilier prezidenţial în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, coordonând activitatea Secretariatului General al instituţiei, având rolul de Ordonator Principal de Credite.

Administraţia Prezidenţială a anunţat în 25 mai că a încheiat un contract de consultanţă strategică în relaţiile cu Guvernul şi Congresul SUA pentru a atinge obiective precum creşterea capacităţii de apărare şi de descurajare, atragerea de investiţii, libera circulaţie a persoanelor, integrarea în structuri internaţionale importante. Contractul cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP are o durată iniţială de şase luni şi stabileşte un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună.

„Aprofundarea relaţiei strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes naţional, asumat la nivel instituţional şi susţinut prin consens politic de forţele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei aşteptări a majorităţii cetăţenilor noştri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securităţii, energiei şi tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaţilor şi partenerilor ţării noastre", arată Administraţia Prezidenţială, luni, într-un comunicat de presă.

