Live TV

SUA lansează cele mai dure critici la adresa Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă: „O escaladare periculoasă și barbară”

Data actualizării: Data publicării:
UNSC Meeting On Ukraine
Tammy Bruce, adjuncta ambasadorului SUA la ONU. Sursa foto: Profimedia Images

Statele Unite au transmis unul dintre cele mai dure mesaje la adresa Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, condamnând un nou atac asupra Kievului și avertizând Moscova să nu continue escaladarea războiului. Reacția a venit în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

SUA au formulat critici neobişnuit de dure la adresa Rusiei, cerându-i joi seara să se abţină de la „loviturile sistematice” asupra Kievului, cu care a ameninţat recent, dar Moscova a ignorat apelul şi a reiterat avertismentul adresat diplomaţilor străini de a părăsi capitala ucraineană.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, convocat la solicitarea Ucrainei, ca reacţie la bombardamentul lansat duminica trecută de Rusia cu sute de drone şi zeci de rachete asupra Kievului şi a zonelor învecinate, relatează Reuters.

În cursul acelui bombardament, Rusia a utilizat o rachetă balistică hipersonică de tip „Oreşnik”, capabilă să transporte încărcătură nucleară, aceasta fiind cel puţin a treia oară când Moscova lansează o astfel de rachetă strategică avansată- chiar dacă fără focos nuclear - asupra Ucrainei din noiembrie 2024.

Condamnând atacul de duminică, Tammy Bruce, adjuncta ambasadorului SUA la ONU, a calificat utilizarea de către Rusia a rachetei de tip Oreşnik drept „o escaladare inexplicabilă, periculoasă şi barbară” în războiul declanşat de invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022.

„Atenţionăm Rusia să nu lanseze aşa-numitele atacuri sistematice împotriva Kievului, care riscă să provoace şi mai multe victime în rândul civililor şi să îndepărteze perspectiva păcii”, a declarat Bruce.

Cel puţin doi civili (cel puţin patru, potrivit altor surse) au fost ucişi şi alţi aproximativ 100 - răniţi în urma bombardamentului pe care Moscova l-a prezentat ca fiind o ripostă la un atac ucrainean asupra unui cămin studenţesc din Doneţk, regiunea estică cu acelaşi nume pe care separatiştii susţinuţi de Moscova au ocupat-o parţial din 2014.

Comentariile lui Tammy Bruce sunt cele mai dure critici la adresa Rusiei formulate de administraţia Trump, care, în general, a adoptat o atitudine mai conciliantă faţă de Rusia decât majoritatea aliaţilor SUA. Dar ea nu a și precizat cum ar reacţiona Statele Unite în cazul în care Moscova şi-ar pune în aplicare ameninţarea cu „lovituri sistematice”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a reiterat naraţiunea Moscovei că bombardamentele de duminica trecută au vizat obiective militare cheie şi legate de serviciile de informaţii ucrainene şi a reiterat ameninţarea autorităţilor ruse de a lansa noi atacuri asupra „centrelor de decizie şi a posturilor de comandă” de la Kiev.

„Întrucât aceste instituţii sunt răspândite pe întreg teritoriul oraşului Kiev, am avertizat cetăţenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice şi al birourilor organizaţiilor internaţionale, cu privire la necesitatea de a părăsi oraşul cât mai curând posibil”, a continuat el.

Secretarul general adjunct al ONU, Khaled Khiari, a declarat că Naţiunile Unite sunt „profund îngrijorate” de promisiunea Rusiei de a lansa „atacuri constante şi sistematice” împotriva unor ţinte din Kiev.

Între timp, autorităţile de la Kiev au tras un semnal de alarmă, anunţând că Rusia pregăteşte un nou atac masiv combinat în noaptea de 29 spre 30 mai asupra Ucrainei, în cadrul căruia ar plănui să utilizeze noua sa rachetă de croazieră hipersonică Zircon, potrivit Unian şi Ukrinform.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
sgtgbsrgtbrs
2
Alertă majoră: O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
4
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nava atacată
O dronă rusă a lovit o navă de marfă deținută de Turcia în Marea Neagră. Membri ai echipajului au fost răniți
Invited guests arrive for a state dinner at the Elysee FA, Paris, France - 28 May 2026
Ministrul francez de Externe anunță convocarea ambasadorului rus la Paris la MAE, în urma incidentului de la Galați
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită”
Sortie Du Conseil Des Ministres
Ministru francez: „Incidentul din România demonstrează că există o amenințare rusă la adresa securității europene”
Recomandările redacţiei
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
Ședință CSAT
Nicuşor Dan a convocat CSAT, după incidentul cu drona din Galați...
drapel nato langa ale aliatilor
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10...
Ilie Bolojan
Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă...
Ultimele știri
Parchetul a deschis dosar penal după explozia dronei rusești la Galați. Ce infracțiuni cercetează procurorii
Maia Sandu, despre prăbușirea dronei la Galați: „Este grav că Rusia atacă românii la ei acasă”
(P) Kaufland reduce prețurile la peste 500 de produse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
George Buhnici, mesaj tranșant după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc la Galați: „Nu e un accident. E un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”