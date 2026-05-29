SUA lansează cele mai dure critici la adresa Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă: „O escaladare periculoasă și barbară”

Statele Unite au transmis unul dintre cele mai dure mesaje la adresa Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, condamnând un nou atac asupra Kievului și avertizând Moscova să nu continue escaladarea războiului. Reacția a venit în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

SUA au formulat critici neobişnuit de dure la adresa Rusiei, cerându-i joi seara să se abţină de la „loviturile sistematice” asupra Kievului, cu care a ameninţat recent, dar Moscova a ignorat apelul şi a reiterat avertismentul adresat diplomaţilor străini de a părăsi capitala ucraineană.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, convocat la solicitarea Ucrainei, ca reacţie la bombardamentul lansat duminica trecută de Rusia cu sute de drone şi zeci de rachete asupra Kievului şi a zonelor învecinate, relatează Reuters.

În cursul acelui bombardament, Rusia a utilizat o rachetă balistică hipersonică de tip „Oreşnik”, capabilă să transporte încărcătură nucleară, aceasta fiind cel puţin a treia oară când Moscova lansează o astfel de rachetă strategică avansată- chiar dacă fără focos nuclear - asupra Ucrainei din noiembrie 2024.

Condamnând atacul de duminică, Tammy Bruce, adjuncta ambasadorului SUA la ONU, a calificat utilizarea de către Rusia a rachetei de tip Oreşnik drept „o escaladare inexplicabilă, periculoasă şi barbară” în războiul declanşat de invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022.

„Atenţionăm Rusia să nu lanseze aşa-numitele atacuri sistematice împotriva Kievului, care riscă să provoace şi mai multe victime în rândul civililor şi să îndepărteze perspectiva păcii”, a declarat Bruce.

Cel puţin doi civili (cel puţin patru, potrivit altor surse) au fost ucişi şi alţi aproximativ 100 - răniţi în urma bombardamentului pe care Moscova l-a prezentat ca fiind o ripostă la un atac ucrainean asupra unui cămin studenţesc din Doneţk, regiunea estică cu acelaşi nume pe care separatiştii susţinuţi de Moscova au ocupat-o parţial din 2014.

Comentariile lui Tammy Bruce sunt cele mai dure critici la adresa Rusiei formulate de administraţia Trump, care, în general, a adoptat o atitudine mai conciliantă faţă de Rusia decât majoritatea aliaţilor SUA. Dar ea nu a și precizat cum ar reacţiona Statele Unite în cazul în care Moscova şi-ar pune în aplicare ameninţarea cu „lovituri sistematice”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a reiterat naraţiunea Moscovei că bombardamentele de duminica trecută au vizat obiective militare cheie şi legate de serviciile de informaţii ucrainene şi a reiterat ameninţarea autorităţilor ruse de a lansa noi atacuri asupra „centrelor de decizie şi a posturilor de comandă” de la Kiev.

„Întrucât aceste instituţii sunt răspândite pe întreg teritoriul oraşului Kiev, am avertizat cetăţenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice şi al birourilor organizaţiilor internaţionale, cu privire la necesitatea de a părăsi oraşul cât mai curând posibil”, a continuat el.

Secretarul general adjunct al ONU, Khaled Khiari, a declarat că Naţiunile Unite sunt „profund îngrijorate” de promisiunea Rusiei de a lansa „atacuri constante şi sistematice” împotriva unor ţinte din Kiev.

Între timp, autorităţile de la Kiev au tras un semnal de alarmă, anunţând că Rusia pregăteşte un nou atac masiv combinat în noaptea de 29 spre 30 mai asupra Ucrainei, în cadrul căruia ar plănui să utilizeze noua sa rachetă de croazieră hipersonică Zircon, potrivit Unian şi Ukrinform.

