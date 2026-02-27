Comisia Europeană aplică provizoriu acordul comercial cu Mercosur, în ciuda opoziției din UE

Președinta Comisia Europeana, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber schimb UE–Mercosur, în pofida controverselor legate de acesta, iar schimburile comerciale ar putea începe în aproximativ două luni. Decizia vine după ce Uruguay și Argentina au ratificat documentul, deschizând calea pentru activarea temporară a acordului, în timp ce aprobarea finală depinde de votul Parlamentului European, potrivit The Guardian.

Când intră în vigoare acordul

Actualizare 13.38 Comerțul dintre Uniunea Europeană și două state din America de Sud ar putea începe în termen de două luni, în baza aplicării provizorii a acordului cu Mercosur.

„Legislația permite ca aplicarea provizorie a acordului să intre în vigoare la două luni după schimbul de notificări între cele două părți, sub forma unei «note verbale», prin care se confirmă că acordul va fi aplicat provizoriu”, spune un purtătorul de cuvânt al UE, Olof Gill.

Olof Gill a declarat că se așteaptă ca și celelalte state din Mercosur, inclusiv Paraguay, Argentina, Bolivia și Brazilia, să ratifice acordul în curând.

„Țările Mercosur ratifică într-un ritm foarte alert, astfel că anticipez că și celelalte patru state membre Mercosur vor ratifica acordul”, a spus Gill.

„Avantajul primului venit”

Actualizare 13.30 Uniunea Europeană a declarat că decizia de a merge mai departe cu acordul comercial cu două state din blocul sud-american Mercosur reprezintă un pas important în actualul context geopolitic instabil.

„Vrem să oferim beneficii concrete companiilor, lucrătorilor și cetățenilor noștri și vrem să le oferim cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Trebuie să avansăm cu acest acord, care este atât de important pentru Uniunea Europeană și pentru perspectivele sale viitoare, din punct de vedere economic, diplomatic și strategic.

Înainte ca schimburile comerciale să poată începe, este necesar un schimb de notificări între UE și Uruguay, respectiv Argentina, însă acest lucru „se va întâmpla” în curând, a indicat Gill.

El a subliniat că este esențial ca UE să își folosească „avantajul primului venit”, avertizând că, dacă blocul comunitar așteaptă prea mult, alte puteri ar putea profita și l-ar putea depăși.

Aplicarea provizorie a acordului

Știrea inițială

Vorbind de la Bruxelles, ea a declarat că, luna trecută, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul imediat ce primul stat Mercosur îl ratifică.

În condițiile în care Uruguay și Argentina au făcut acest lucru ieri, Comisia dorește să avanseze cu punerea în aplicare a planului.

„Aplicarea provizorie este, prin natura sa, provizorie; acest lucru este chiar în denumire. În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat definitiv doar după ce Parlamentul European își dă consimțământul”, a declarat von der Leyen.

Luna trecută, eurodeputații au trimis acordul la instanța supremă a blocului comunitar, pe fondul opoziției continue din partea sectorului agricol și a mai multor state membre, inclusiv Franța, Irlanda și Polonia.

